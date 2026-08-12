'वोटर लिस्ट से कट गया नाम', बोले प्रकाश राज, प्रशासन ने कहा- 'गलत है आरोप'

मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'वोटर लिस्ट से कट गया नाम', बोले प्रकाश राज, प्रशासन ने कहा- 'गलत हैं एक्टर के आरोप'

'वोटर लिस्ट से कट गया नाम', बोले प्रकाश राज, प्रशासन ने कहा- 'गलत हैं एक्टर के आरोप'

प्रकाश राज ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि उनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया है. वहीं चुनाव अधिकारियों ने बयान जारी कर क्लियरिफिकेशन दिया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 12 Aug 2026 01:04 PM (IST)
Preferred Sources

प्रकाश राज ने हाल ही में  सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके आरोप लगाया था  कि 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) प्रोसेस के दौरान वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया गया है. वहीं अब चुनाव अधिकारियों ने साफ किया है कि एक्टर प्रकाश राज का नाम वोटर लिस्ट से हटाया नहीं गया है, बल्कि उन्हें "शिफ्टेड" (दूसरी जगह चले गए) के तौर पर मार्क किया गया है.

ऐसा तब किया गया जब जांच में पता चला कि वे बेंगलुरु में अपने रजिस्टर्ड पते पर अब नहीं रह रहे हैं. 

प्रकाश राज का वोटर स्टेटस "शिफ्टेड" मार्क किया गया है
मीडिया को दिए एक बयान में, अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी और बृहत् बेंगलुरु महानगर पालिका के कमिश्नर जगदीश ने कहा कि 16 जून, 2026 को जब SIR के लिए वोटर लिस्ट को फ्रीज किया गया था तब प्रकाश राज का नाम शांतिनगर विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 1 में सीरियल नंबर 970 पर दर्ज था. 

प्रसाशन ने प्रकाश राज के घर से चुनाव आयोग की टीम के विजिट का वीडियो भी जारी किया है जिसमें पड़ोस में रहने वाली महिला ये कहते हुए सुनाई दे रही हैं कि पिछले तकरीबन 4 साल से एक्टर प्रकाश राज एपिक कार्ड में दिए गए पते पर नहीं रह रहे हैं. 

 

बयान में कहा गया है, "संबंधित इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की ओर से घर-घर जाकर की गई जांच में पता चला कि मिस्टर प्रकाश राज, 'नंबर 266, गार्डन अपार्टमेंट' वाले रजिस्टर्ड पते से हमेशा के लिए कहीं और चले गए हैं." जब BLO ने पड़ोसियों और प्रॉपर्टी मैनेजर से आधिकारिक पूछताछ की, तो फ्लैट के मालिक ने भी मोबाइल कॉल पर कंफर्म किया कि एक्टर पिछले चार सालों से उस फ्लैट में नहीं रह रहे थे. इसके अलावा, अपार्टमेंट में दूसरे किराएदार रह रहे थे.

ये भी पढ़ें:-South OTT Release This Week: 'कट्टालान' से 'मिस्टर वर्क फ्रॉम होम' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर 7 नई साउथ फिल्मों-सीरीज मचाएंगी धमाल

जगदीश ने कहा, "उनके बयानों के आधार पर एक 'महाजर' (मौके की जांच रिपोर्ट) तैयार की गई और वोटर का स्टेटस आधिकारिक तौर पर 'शिफ्टेड' (कहीं और चले गए) मार्क कर दिया गया. यह कार्रवाई कानून की उचित प्रक्रिया औरभारत निर्वाचन आयोग की तय कानूनी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करते हुए की गई."

प्रकाश राज के आरोप पाए गए झूठे
कमिश्नर ने बताया कि उन्होंने प्रकाश राज से फोन पर बात की, जिसमें एक्टर ने कन्फर्म किया कि "वे बताए गए पते पर नहीं, बल्कि शांतिनगर विधानसभा क्षेत्र के एक अलग पते पर रह रहे हैं. इसके जरिए यह जानकारी दी जाती है कि मिस्टर प्रकाश राज के लगाए गए आरोपों की जांच की गई और वे सच नहीं पाए गए." उन्होंने आगे कहा कि प्रकाश राज अपने मौजूदा पते पर नए वोटर के तौर पर रजिस्टर करने के लिए फॉर्म 6 का इस्तेमाल कर सकते हैं.

प्रकाश राज ने वीडियो जारी कर क्या कहा था? 
अपने सोशल मीडिया चैनलों पर पोस्ट किए गए 95 सेकंड के एक वीडियो में, प्रकाश राज ने कहा था कि वह राज्य के उन 65 लाख वोटरों में से एक हैं, जिन्हें कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय ने "हमेशा के लिए दूसरी जगह चले गए" (परमानेंटली शिफ्टेड) ​​की कैटेगरी में रखा है. राज ने कहा कि वह बेंगलुरु के शांतिनगर विधानसभा क्षेत्र में वोट देते हैं,

जहां उनका जन्म हुआ, वह रहे और उन्होंने अपनी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की. उन्होंने कहा, "मैं इस क्षेत्र से सांसद पद का उम्मीदवार भी रहा हूं," और 2019 के चुनावों में बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट के लिए अपनी असफल कोशिश को याद किया.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Prakash Raj (@joinprakashraj)

ये भी पढ़ें:-Tuesday Box Office: मंगलवार को फिर गरजी 'स्पाइडर मैन', 'ओह माय डॉग' ने भी बढाई रफ्तार, जानें-DC और 'धमाल 4' का कलेक्शन

 

Published at : 12 Aug 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
Prakash Raj
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
'वोटर लिस्ट से कट गया नाम', बोले प्रकाश राज, प्रशासन ने कहा- 'गलत हैं एक्टर के आरोप'
'वोटर लिस्ट से कट गया नाम', बोले प्रकाश राज, प्रशासन ने कहा- 'गलत है आरोप'
साउथ सिनेमा
Tuesday Box Office: मंगलवार को फिर गरजी 'स्पाइडर मैन', 'ओह माय डॉग' ने भी बढाई रफ्तार, जानें-DC और 'धमाल 4' का कलेक्शन
मंगलवार को फिर चमकी 'स्पाइडर मैन', जानें-'डीसी'- 'धमाल 4' का कलेक्शन
साउथ सिनेमा
जूनियर एनटीआर के कंधे में लगी थी चोट, कल हैदराबाद के KIMS अस्पताल में होगी सर्जरी
जूनियर एनटीआर के कंधे में लगी थी चोट, कल हैदराबाद के KIMS अस्पताल में होगी सर्जरी
साउथ सिनेमा
'शर्मनाक है, जाओ पैसे कमाओ और...' उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान के बाद तृषा कृष्णन ने किया पहला पोस्ट
'शर्मनाक है...' उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान के बाद तृषा कृष्णन ने किया पहला पोस्ट
Advertisement

वीडियोज

Gold Silver Price: 1 ही दिन में 10,000 महंगी हुई चांदी! सोना 1.55 लाख के पार, मार्केट में आया भूचाल!
Sansani: एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की खतरनाक मिस्ट्री !
The Traitors 2 का नया Sneak Peek Out, Rhea Chakraborty से Mallika Sherawat तक दिखा बड़ा Drama
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का जलवा, Farhana Bhatt समेत सितारों ने बिखेरा Glamour
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में रिलीज, Sanjay Dutt का होगा खास Cameo
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु में परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव? CM विजय बोले- 'महिला आरक्षण को जोड़ने से...'
तमिलनाडु में परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव? CM बोले- 'महिला आरक्षण जोड़ने से देरी होगी'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
डिंपल यादव से नाराजगी के बीच रामपुर जाएंगे शिवपाल यादव, आजम खान से करेंगे मुलाकात
डिंपल यादव से नाराजगी के बीच रामपुर जाएंगे शिवपाल यादव, आजम खान से करेंगे मुलाकात
क्रिकेट
अभिषेक पोरेल से यश दयाल तक, इन किकेटरों पर लग चुका है रेप का आरोप
अभिषेक पोरेल से यश दयाल तक, इन किकेटरों पर लग चुका है रेप का आरोप
बॉलीवुड
Tuesday Box Office: मंगलवार को फिर गरजी 'स्पाइडर मैन', 'ओह माय डॉग' ने भी बढाई रफ्तार, जानें-DC और 'धमाल 4' का कलेक्शन
मंगलवार को फिर चमकी 'स्पाइडर मैन', जानें-'डीसी'- 'धमाल 4' का कलेक्शन
इंडिया
रेप के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के पास जेल में मिला फोन, कांग्रेस सांसद ने साधा निशाना
रेप के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के पास जेल में मिला फोन, कांग्रेस सांसद ने साधा निशाना
इंडिया
कभी इंजन फेल, कभी AC खराब तो कभी नशे में पायलट... आसमान में भारतीय एविएशन लापरवाही!
कभी इंजन फेल, कभी AC खराब तो कभी नशे में पायलट... आसमान में भारतीय एविएशन लापरवाही!
ट्रेंडिंग
गजब...चोरों ने डिपो से चुरा ली पूरी बस, फिर हुआ मजेदार किस्सा
गजब...चोरों ने डिपो से चुरा ली पूरी बस, फिर हुआ मजेदार किस्सा
ऑटो
बजट रखिए तैयार, इस महीने लॉन्च होने जा रहीं ये शानदार गाड़ियां
बजट रखिए तैयार, इस महीने लॉन्च होने जा रहीं ये शानदार गाड़ियां
ABP NEWS
Viral Video : शुद्धता का झूठा वादा, सेहत से खिलवाड़!
Viral Video : शुद्धता का झूठा वादा, सेहत से खिलवाड़!
ABP NEWS
Viral Video : पनीर दिखा मलाईदार, अंदर था कुछ और ही झोल!
Viral Video : पनीर दिखा मलाईदार, अंदर था कुछ और ही झोल!
ABP NEWS
Viral Video : 1 लाख की उधारी ने मचाया बवाल, CCTV में कैद हुआ जानलेवा हमला
Viral Video : 1 लाख की उधारी ने मचाया बवाल, CCTV में कैद हुआ जानलेवा हमला
ABP NEWS
Kanwar Yatra Video : कांवड़ यात्रा में दिखी गंगा-जमुनी तहज़ीब!
Kanwar Yatra Video : कांवड़ यात्रा में दिखी गंगा-जमुनी तहज़ीब!
ENT LIVE
The Traitors 2 के Sneak Peek में हाई Drama, Mallika ने Munawar को बताया Traitor
The Traitors 2 के Sneak Peek में हाई Drama, Mallika ने Munawar को बताया Traitor
Embed widget