'राका' में प्रेग्नेंट महिला बनेंगी दीपिका पादुकोण? जाह्नवी-रश्मिका के किरदार भी हुए लीक

साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म 'राका' को लेकर फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट है. एटली के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म में दीपिका पादुकोण, जाह्नवी कपूर और रश्मिका मंदाना जैसी हसीनाएं भी नजर आएंगी. अब फिल्म में तीनों एक्ट्रेसेस का रोल रिवील हो गया है.

प्रेग्नेंट महिला के रोल में दीपिका पादुकोण

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, दीपिका पादुकोण फिल्म 'राका' में एक प्रेग्नेंट महिला का किरदार निभा रही हैं, जो अपनी और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए संघर्ष करती नजर आएंगी. दीपिका के किरदार की कहानी फिल्म में दिखाए गए प्राचीन वैदिक युग की पृष्ठभूमि में आगे बढ़ेगी.

प्रेग्नेंसी के बीच पूरा करेंगी शूट

दिलचस्प बात ये है कि दीपिका असल जिंदगी में भी प्रेग्नेंट हैं. हालांकि, अभी ये साफ नहीं है कि उनकी प्रेग्नेंसी को फिल्म की कहानी में शामिल किया गया है या फिर ये महज इत्तेफाक है. दीपिका फिलहाल प्रेग्नेंसी के तीसरे ट्राइमेस्टर में हैं और इसके बावजूद अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट पूरे कर रही हैं. बताया जा रहा है कि वो इसी महीने अपने शूट का कुछ हिस्सा पूरा कर सकती हैं, जिसके बाद कुछ समय के लिए काम से ब्रेक लेंगी.

जाह्नवी कपूर बनेंगी ट्राइबल क्वीन

फिल्म में जाह्नवी कपूर का किरदार भी काफी अलग है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो एक ट्राइबल क्वीन के रोल में नजर आएंगी. उनका किरदार एक मजबूत और निडर महिला का होगा, जो फिल्म की कहानी में अहम भूमिका निभाएगी. बताया जा रहा है कि जाह्नवी का किरदार फिल्म में दिखाए जाने वाले आदिवासी समाज और उसकी दुनिया से गहराई से जुड़ा होगा.

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रश्मिका मंदाना निभाएंगी गाइड और प्रोटेक्टर का रोल

वहीं, रश्मिका मंदाना भी 'राका' में एक अहम किरदार निभाती नजर आएंगी. रिपोर्ट के अनुसार, वो एक गाइड और प्रोटेक्टर के रोल में दिखेंगी. उनका किरदार दीपिका के किरदार से जुड़ा होगा. रश्मिका का किरदार दीपिका के प्रेग्नेंट किरदार को मुश्किलों से निकलने में मदद करेगा और उसकी जान बचाने की कोशिश में अहम भूमिका निभाएगा.

'राका' के बारे में जानिए

'राका' का निर्देशन एटली कर रहे हैं. इस फिल्म में चेम्बन विनोद जोस, योगी बाबू और फेमिना जॉर्ज जैसे एक्टर्स भी नजर आएंगे. विजय सेतुपति भी फिल्म में नजर आ सकते हैं. फिल्म का म्यूजिक साई अभ्यंकर तैयार कर रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, ये फिल्म दिसंबर 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है.

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