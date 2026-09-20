'टीम ने कभी ऐसा नहीं किया', 'राका' की 'अवतार' से तुलना पर अल्लू अर्जुन के मैनेजर ने दी सफाई

साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और एटली की अपकमिंग साइंस-फिक्शन फिल्म 'राका' काफी बड़े स्तर पर बनाई जा रही है. फिल्म के मेकर्स ने इसके निर्माण के लिए इंटरनेशनल स्टूडियो के साथ हाथ मिलाया है. ऐसे में फिल्म में हाई-एंड वीएफएक्स और इंटरनेशनल सिनेमा के स्तर के शानदार विजुअल्स देखने को मिलने की उम्मीद है. हाल ही में फिल्ममेकर सिबी चक्रवर्ती ने राका के विजुअल्स की तुलना हॉलीवुड फिल्म 'अवतार' से कर दी.

‘राका’ के विजुअल्स को लेकर क्या बोले अल्लू अर्जुन के मैनेजर?

इस तुलना को लेकर चल रही चर्चा के बीच अब अल्लू अर्जुन के मैनेजर शरत चंद्र नायडू ने सफाई दी है. हाल ही में शरत चंद्र नायडू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर फैंस से 'राका' को लेकर उनकी फैन थ्योरी पूछी थी. इस पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए फिल्म के मेकर्स और मार्केटिंग टीम को सलाह दी. यूजर ने लिखा, 'ये 'राका' के मेकर्स, एटली और सन पिक्चर्स से एक रिक्वेस्ट है. प्लीज अपनी मार्केटिंग टीम को फिल्म को लेकर जरूरत से ज्यादा बड़े-बड़े दावे करने से रोकें.'

यूजर ने आगे कहा, 'फिल्म बड़े स्तर पर बनी है, मैं इस बात से एग्री करता हूं. इसका बजट भी काफी बड़ा है और जैसा आपने इसे ग्लोबल ट्रायम्फ बताया है, उससे लगता है कि आपकी उम्मीदें भी काफी बड़ी हैं. लेकिन 'राका' अगले साल रिलीज होने वाली है, अभी नहीं. फिल्म की तुलना दूसरी पॉपुलर और अपने जॉनर में खास पहचान बनाने वाली फिल्मों से करना लंबे समय में इसके लिए नुकसानदायक हो सकता है.'

ये भी पढ़ेंः 'राका के विजुअल्स अवतार से भी बेहतर', अल्लू अर्जुन की फिल्म को लेकर सिबी का बड़ा दावा

यूजर ने आगे कहा, 'हमें अभी से किसी नतीजे पर पहुंचने के बजाय उस कंटेंट पर ध्यान देना चाहिए, जो हमारे पास है. अपनी टीम को भी इसकी सलाह दें.'

शरत चंद्र नायडू ने दी सफाई

तुलना को लेकर किए गए इस कमेंट पर शरत चंद्र नायडू ने भी टीम का पक्ष साफ किया. उन्होंने लिखा, 'अपने विचार साझा करने के लिए धन्यवाद. हमने 'ग्लोबल ट्रायम्फ' शब्द का इस्तेमाल एक खास वजह से किया है और बहुत जल्द आपको इसके बारे में पता चल जाएगा. साथ ही, मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि 'राका' की कोर टीम ने कभी भी फिल्म की तुलना किसी ऐसी फिल्म से नहीं की, जिसने अपने जॉनर में कोई नया मुकाम बनाया हो. हमें पूरा भरोसा है कि फिल्म का कंटेंट खुद अपनी बात कहेगा.'

बता दें, शरत चंद्र नायडू की ये सफाई सिबी चक्रवर्ती के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने 'राका' के विजुअल्स की जमकर तारीफ की थी. सिबी ने कहा था कि फिल्म के विजुअल्स उन्हें 'अवतार' में दिखाए गए विजुअल्स से भी बड़े लगे.

'राका' के बारे में

'राका' को बड़े स्तर पर बनाया जा रहा है और इसकी कहानी तीन अलग-अलग टाइमलाइन में दिखाई जाएगी. फिल्म में दीपिका पादुकोण फीमेल लीड रोल में हैं. इसके अलावा रश्मिका मंदाना, जाह्नवी कपूर, मृणाल ठाकुर और ऐश्वर्या लक्ष्मी के भी फिल्म में नजर आने की खबर है. फिल्म का म्यूजिक साई अभ्यंकर तैयार कर रहे हैं.

ये भी पढ़ेंः 'कोई मर्द नहीं...', बॉडी शेमिंग पर रानी चटर्जी का छलका दर्द, की सलमान खान की तारीफ