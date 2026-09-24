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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमानयनतारा की 'हाय' की OTT रिलीज डेट कंफर्म, जानें- कहां देख सकेंगे?

नयनतारा की 'हाय' की OTT रिलीज डेट कंफर्म, जानें- कहां देख सकेंगे?

नयनतारा की फिल्म ‘हाय’ ने सिनेमाघरों में अच्छा परफॉर्म किया. वहीं फैंस इसकी ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फाइनली ये डिजिटल डेब्यू करने वाली है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Sep 2026 01:17 PM (IST)
नयनतारा की फिल्म ‘हाय’ ने सिनेमाघरों में अच्छा परफॉर्म किया. वहीं फैंस इसकी ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फाइनली ये डिजिटल डेब्यू करने वाली है.

नयनतारा की ‘हाय’ जल्द ZEE5 पर आने वाली है. 25 सितंबर से फिल्म तमिल में स्ट्रीम होगी, वहीं हिंदी समेत दूसरे डब वर्जन भी आने की खबर है.

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नयनतारा की फिल्म 'हाय' की OTT रिलीज डेट कंफर्म हो गई है. फिल्म के OTT पर आने का फैंस को काफी समय से इंतज़ार था जो कि अब जल्द खत्म होने वाला है.
नयनतारा की फिल्म 'हाय' की OTT रिलीज डेट कंफर्म हो गई है. फिल्म के OTT पर आने का फैंस को काफी समय से इंतज़ार था जो कि अब जल्द खत्म होने वाला है.
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फिल्म के OTT राइट्स ZEE5 ने खरीदे हैं. 'हाय' 25 सितंबर से प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है.
फिल्म के OTT राइट्स ZEE5 ने खरीदे हैं. 'हाय' 25 सितंबर से प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है.
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नयनतारा की फिल्म 'हाय' 25 सितंबर से तमिल भाषा में ZEE5 पर रिलीज होगी. फिल्म के तमिल वर्जन की स्ट्रीमिंग कंफर्म है.
नयनतारा की फिल्म 'हाय' 25 सितंबर से तमिल भाषा में ZEE5 पर रिलीज होगी. फिल्म के तमिल वर्जन की स्ट्रीमिंग कंफर्म है.
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फिल्म 'हाय' तमिल और तेलुगू दोनों भाषाओं में रिलीज हुई थी. हालांकि OTT पर अभी तेलुगु वर्जन की स्ट्रीमिंग कंफर्म हुई है और तेलुगू वर्जन के लिए फैंस को थोड़ा और इंतजार करना होगा.
फिल्म 'हाय' तमिल और तेलुगू दोनों भाषाओं में रिलीज हुई थी. हालांकि OTT पर अभी तेलुगु वर्जन की स्ट्रीमिंग कंफर्म हुई है और तेलुगू वर्जन के लिए फैंस को थोड़ा और इंतजार करना होगा.
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नयनतारा की इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 14.90 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
नयनतारा की इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 14.90 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
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फिल्म में नयनतारा की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया है. इसी वजह से OTT रिलीज का फैंस को काफी समय से इंतजार था.
फिल्म में नयनतारा की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया है. इसी वजह से OTT रिलीज का फैंस को काफी समय से इंतजार था.
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रिपोर्ट्स के मुताबिक ZEE5 पर 'हाय' फिल्म के कई डब वर्जन भी रिलीज हो सकते हैं. इनमें हिंदी वर्जन भी शामिल है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक ZEE5 पर 'हाय' फिल्म के कई डब वर्जन भी रिलीज हो सकते हैं. इनमें हिंदी वर्जन भी शामिल है.
Published at : 24 Sep 2026 01:13 PM (IST)
Tags :
Nayanthara

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