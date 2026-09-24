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नयनतारा की 'हाय' की OTT रिलीज डेट कंफर्म, जानें- कहां देख सकेंगे?
नयनतारा की फिल्म ‘हाय’ ने सिनेमाघरों में अच्छा परफॉर्म किया. वहीं फैंस इसकी ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फाइनली ये डिजिटल डेब्यू करने वाली है.
नयनतारा की ‘हाय’ जल्द ZEE5 पर आने वाली है. 25 सितंबर से फिल्म तमिल में स्ट्रीम होगी, वहीं हिंदी समेत दूसरे डब वर्जन भी आने की खबर है.
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Published at : 24 Sep 2026 01:13 PM (IST)
Tags :Nayanthara
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