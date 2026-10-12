बस कंडक्टर से सुपरस्टार बने रजनीकांत, बोले- 'आज भी उस नौकरी को मिस करता हूं'

नेल्सन दिलीपकुमार की फिल्म 'जेलर 2', जल्द ही थिएटर्स में रिलीज होने वाली है. फिल्म में सुपरस्टार रजनीकांत लीड रोलमें हैं. रिलीज से पहले, फिल्म की टीम ने ऑडियो लॉन्च इवेंट के बजाय एक 'सुपर शो' रिकॉर्ड किया, जिसे सन NXT पर स्ट्रीम किया गया. इस शो में रजनीकांत और नेल्सन ने फिल्म की कास्ट और क्रू के साथ फिल्म से जुड़ी कई बातें कीं.

जब नेल्सन ने रजनीकांत से उनके विनम्र स्वभाव के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें बस कंडक्टर के तौर पर बिताया गया समय याद आता है.

रजनीकांत ने याद किए पुराने दिन

शो के दौरान नेल्सन ने रजनीकांत से पूछा कि उनकी विनम्रता स्वभाव से है या फिर वो दूसरों के सामने ऐसा व्यवहार बनाए रखते हैं. इस पर एक्टर ने कहा, 'भले ही मैं आज एक बड़ा स्टार हूं, लेकिन मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है. हालांकि, इससे भी ज्यादा मुझे बस कंडक्टर का काम पसंद था. मैंने पांच साल तक कंडक्टर की नौकरी की थी और आज भी मुझे उसकी याद आती है. मैं आज तक खुद को एक स्टार के रूप में नहीं देख पाया.'

रजनीकांत ने बताया कि इसी वजह से वो अक्सर बेंगलुरु भी जाते हैं. उन्होंने कहा, 'स्टारडम अपनी जगह ठीक है, लेकिन सच कहूं तो मैं खुद को एक कंडक्टर के तौर पर ज्यादा देखता हूं. यही वजह है कि मैं अक्सर बेंगलुरु जाता हूं. कंडक्टर हर तरह के लोगों से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं. मैं आज भी खुद को एक बस कंडक्टर ही मानता हूं. तो मेरे जैसा एक बस कंडक्टर आप जैसी बड़ी शख्सियत के सामने कैसा व्यवहार करेगा?'

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रजनीकांत का वर्क फ्रंट

रजनीकांत इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'जेलर 2' की रिलीज की तैयारी में हैं. ये साल 2023 की हिट फिल्म ‘जेलर’ का सीक्वल है, जो 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है.

इसके अलावा, रजनीकांत के पास निर्देशक अश्वथ मरिमुथु की फिल्म ‘धर्मन’ भी है, जिसे कमल हासन प्रोड्यूस कर रहे हैं. वहीं, रजनीकांत और कमल हासन जल्द ही नेल्सन की एक अनटाइटल्ड फिल्म में भी साथ नजर आएंगे.