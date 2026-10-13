साउथ के पॉपुलर एक्टर विजय देवरकोंडा ने अपनी पत्नी और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के साथ हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और एक्टर थलापति विजय से मुलाकात की. तीनों स्टार्स की ये मुलाकात काफी खास रही. रश्मिका ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इसके साथ ही उन्होंने थलापति विजय की तारीफ में एक खास नोट भी लिखा है.

रश्मिका मंदाना ने शेयर की तस्वीरें

रश्मिका ने इंस्टाग्राम पर दो तस्वीरें शेयर की हैं. पहली तस्वीर में तीनों मुस्कुराते हुए पोज देते नजर आ रहे हैं. इस दौरान बीच में खड़े थलापति विजय ने रश्मिका और विजय देवरकोंडा के कंधों पर हाथ रखा हुआ है. वहीं, दूसरी तस्वीर में विजय देवरकोंडा, थलापति विजय को गले लगाते दिख रहे हैं, जबकि पीछे खड़ी रश्मिका मुस्कुराती नजर आ रही हैं.

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तस्वीरें शेयर करते हुए रश्मिका ने कैप्शन में लिखा, 'इतने लंबे समय बाद विजय सर से मिलने गई. उन्हें तब से पसंद करने से लेकर, जब से मुझे याद भी नहीं, उनके साथ काम करने का मौका मिलने और आज एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी तारीफ करने तक का सफर. उनका सफर वाकई कमाल का रहा है. आपको हमेशा ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं, सर.'

'बस एक मुलाकात में ही सर मेरे पसंदीदा बन गए...'

विजय देवरकोंडा ने भी इस मुलाकात की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. उन्होंने थलापति विजय की तारीफ करते हुए लिखा, 'थलापति विजय सर के साथ बहुत ही शानदार समय बिताया. दिनभर की थकान के बावजूद उन्होंने हमारा बेहद प्यार से स्वागत किया और जिंदगी, काम और दुनिया को लेकर अपनी निजी बातें साझा कीं. बस एक मुलाकात में ही सर मेरे पसंदीदा बन गए. अगली मुलाकात तक, मेरा प्यार और सम्मान.'

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रश्मिका मंदाना ने साड़ी में ढाया कहर

रश्मिका मंदाना के लुक की बात करें तो इस दौरान वो ट्रेडिशनल अंदाज में नजर आईं. उन्होंने पर्पल कलर की साटन साड़ी पहनी थी, जिस पर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी उनके लुक में रॉयल टच जोड़ रही थी. उन्होंने साड़ी को मैचिंग ब्लाउज के साथ स्टाइल किया. गले में चोकर नेकलेस, छोटे ईयररिंग्स और हाथों में चूड़ियां उनके लुक को और खूबसूरत बना रही थीं. खुले लंबे बाल, माथे पर छोटी सी बिंदी और चेहरे पर मुस्कान उनके ट्रेडिशनल लुक में चार चांद लगा रही थी.

वहीं, विजय देवरकोंडा बेज कलर की बंदगला जैकेट और ब्लैक पैंट में नजर आए. उनकी जैकेट का क्लासी डिजाइन और इसके साथ ब्लैक पैंट का कॉम्बिनेशन उनके लुक को एलिगेंट बना रहा था. वहीं, थलापति विजय ने नेवी ब्लू कलर की फुल स्लीव शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पहनी थी. उनका लुक काफी सिंपल और क्लासी था.