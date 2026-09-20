अगर आपको रोमांस, ड्रामा और सस्पेंस से भरपूर छोटी-छोटी कहानियां देखना पसंद है, तो इन दिनों माइक्रो-ड्रामा शोज आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं. इन शोज की खासियत है कि कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है और हर कुछ मिनट में कोई न कोई नया ट्विस्ट देखने को मिलता है. अगर आप भी ऐसे शोज देखना पसंद करते हैं, तो ये 5 माइक्रो-ड्रामा आपकी वॉचलिस्ट में शामिल हो सकते हैं.

'द डबल लाइफ ऑफ माय बिलियनेयर हसबैंड'

इस कहानी में एक ऐसी शादी दिखाई गई है, जिसके पीछे कई राज छिपे हुए हैं. कहानी सिर्फ पति-पत्नी के रिश्ते और रोमांस तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जैसे-जैसे दोनों एक-दूसरे को समझने लगते हैं, उनके सामने कई चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं. खास बात ये है कि पति की असली जिंदगी और उसकी पहचान कहानी को और दिलचस्प बनाती है. अगर आपको अमीर हीरो, सीक्रेट आइडेंटिटी और रोमांटिक ट्विस्ट वाली कहानियां पसंद हैं, तो ये शो आपको पसंद आ सकता है. इसे आप रीलशॉर्ट और यूट्यूब पर देख सकते हैं.

'फेक मैरिड टू माय बिलियनेयर सीईओ'

नाम से ही साफ है कि ये कहानी एक नकली शादी पर आधारित है. एक लड़की और बिलियनेयर सीईओ के बीच शुरू हुआ ये रिश्ता धीरे-धीरे सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट तक सीमित नहीं रहता. दोनों के बीच की नोकझोंक, रोमांस और बदलती भावनाएं कहानी को आगे बढ़ाती हैं. इसमें ऑफिस ड्रामा के साथ रिलेशनशिप के कई ट्विस्ट भी देखने को मिलते हैं. जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नकली रिश्ता असली भावनाओं में बदलता हुआ नजर आता है. इसे आप रीलशॉर्ट पर देख सकते हैं.

'द कॉन्ट्रैक्ट मैरिज विद द ब्लाइंड मास्टर'

इस माइक्रो-ड्रामा की कहानी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के इर्द-गिर्द घूमती है. इसमें शादी के पीछे प्यार से ज्यादा मजबूरी और हालात नजर आते हैं. कहानी में ब्लाइंड मास्टर का किरदार इसे बाकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज शोज से थोड़ा अलग बनाता है. दोनों किरदारों के बीच बढ़ती नजदीकियां और उनके आसपास छिपे राज कहानी में लगातार सस्पेंस बनाए रखते हैं. इसे आप ड्रामाबॉक्स पर देख सकते हैं.

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'30 डेज ऑफ हिडन मैरिज'

जैसा कि नाम से पता चलता है, कहानी एक ऐसी शादी पर आधारित है जिसे 30 दिन तक छिपाकर रखा जाता है. कपल के सामने अपनी शादी को सीक्रेट रखने की चुनौती होती है, लेकिन इसी दौरान दोनों के बीच का रिश्ता धीरे-धीरे बदलने लगता है. कहानी में रोमांस के साथ कई ऐसे मोड़ आते हैं, जो आपको आगे की कहानी देखने के लिए उत्सुक रखते हैं. अगर आपको सीक्रेट रिलेशनशिप और मैरिज ड्रामा पसंद है, तो ये शो आपको पसंद आ सकता है. इसे आप ड्रामाबॉक्स पर देख सकते हैं.

'द प्रोफ़ेटिक म्यूट ब्राइड'

इस कहानी में एक ऐसी दुल्हन की कहानी दिखाई गई है, जो बोल नहीं सकती, लेकिन उसके किरदार से जुड़े कई रहस्य हैं. शादी के बाद उसकी जिंदगी में आने वाले बदलाव कहानी को आगे बढ़ाते हैं. यहां रोमांस के साथ रहस्य और इमोशनल ड्रामा भी देखने को मिलता है. जैसे-जैसे कहानी के राज खुलते हैं, कहानी और दिलचस्प होती जाती है. अगर आपको रोमांस के साथ सस्पेंस और इमोशनल ड्रामा पसंद है, तो ये शो आपकी वॉचलिस्ट में शामिल हो सकता है. इसे आप शॉर्टमैक्स पर देख सकते हैं.

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