गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडवरुण धवन ने पिता संग देखा 'बिग बॉस 20', सलमान खान के शर्टलेस अंदाज की जमकर की तारीफ

वरुण धवन ने पिता संग देखा 'बिग बॉस 20', सलमान खान के शर्टलेस अंदाज की जमकर की तारीफ

'बिग बॉस 20' के हालिया 'वीकेंड का वार' एपिसोड में सलमान खान ने शर्टलेस होकर ट्रोलर्स को जवाब दिया. अब वरुण धवन ने पिता डेविड धवन संग शो देखते हुए सलमान के इस अंदाज की तारीफ की है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 20 Sep 2026 03:01 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इस वक्त सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के हालिया 'वीकेंड का वार' एपिसोड में उनका एक अलग ही अंदाज देखने को मिला. उन्होंने ट्रोलर्स और पैपराजी को जमकर फटकार लगाई. इसी दौरान वो नेशनल टेलीविजन पर शर्टलेस भी हो गए. सलमान का ये अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है. वहीं, बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने भी अपने पिता और निर्देशक डेविड धवन के साथ 'वीकेंड का वार' एपिसोड देखा और सलमान के इस अंदाज की जमकर तारीफ की.

वरुण धवन-डेविड धवन ने देखा 'वीकेंड का वार' 
वरुण धवन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अपने पिता और फिल्ममेकर डेविड धवन के साथ 'बिग बॉस 20' का 'वीकेंड का वार' एपिसोड देखते नजर आ रहे हैं. वीडियो में टीवी स्क्रीन पर सलमान खान शर्टलेस होते दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान वरुण ने क्लैपिंग वाला इमोजी शेयर करते हुए सलमान के इस अंदाज की तारीफ की.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
फेलियर के बावजूद 'टॉक्सिक' का रिकॉर्ड, बनी 2026 की हाइएस्ट ग्रॉसिंग साउथ फिल्म
फेलियर के बावजूद 'टॉक्सिक' का रिकॉर्ड, बनी 2026 की हाइएस्ट ग्रॉसिंग साउथ फिल्म
बॉलीवुड
कुणाल खेमू की 'वाइब' निकली आगे, करीना की 'दायरा' का ऐसा हाल, जानें ढाई बजे तक का कलेक्शन
कुणाल खेमू की 'वाइब' निकली आगे, करीना की 'दायरा' का ऐसा हाल, जानें ढाई बजे तक का कलेक्शन
बॉलीवुड
साइंस की किताब में जुड़ने वाला था ऋतिक रोशन का नाम! एक्टर ने खुद बताया पूरा किस्सा
साइंस की किताब में जुड़ने वाला था ऋतिक रोशन का नाम! एक्टर ने खुद बताया पूरा किस्सा
बॉलीवुड
नमाज पढ़ने के बाद भी नहीं बदली राखी सावंत की ये आदत, बोलीं- 'मैं कपड़े ढंग के नहीं पहनती...'
'मैं कपड़े ढंग के नहीं पहनती...', नमाज पढ़ने के बाद भी राखी सावंत में नहीं आया ये बदलाव

ये भी पढ़ें:- रोंगटे खड़े कर देगी सीरियल किलर की ये इनवेस्टिगेशन, IMDb पर 8.5+ रेटिंग वाले 4 क्राइम शोज

सलमान खान ने किया वरुण धवन का जिक्र
बता दें कि सलमान खान ने 'वीकेंड का वार' एपिसोड में ऑनलाइन ट्रोलिंग को लेकर बात करते हुए अपने भाई सोहेल खान और वरुण धवन का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि किसी एक्टर की सेहत को लेकर चिंता जताना और उसके लुक्स का मजाक उड़ाना, दोनों अलग-अलग बातें हैं. सलमान ने कहा, 'भाई, आप ठीक नहीं लग रहे हो, आपका वजन कम हो गया है, इस तरह चिंता जताना अलग बात है. लेकिन सोहेल और वरुण के लुक्स का मजाक उड़ाना? ये गलत है.' 

सलमान खान ने यूं दिया ट्रोलर्स को जवाब
इसके बाद सलमान ने स्टेज पर अपनी टोपी और शर्ट उतार दी. उन्होंने अपने वजन और लुक को लेकर ट्रोल करने वालों को करारा जवाब देते हुए कहा, 'भाई मोटा हो गया है, भाई को ट्रोल करो... कर लो ट्रोल, ये लो. कर लो ट्रोल. आओ, ट्रोल करना है ना? ट्रोल करना पसंद है? ये देखो, क्लोज-अप कर लो.' सलमान का ट्रोलर्स को जवाब देने का ये अंदाज वरुण धवन और उनके पिता डेविड धवन को भी काफी पसंद आया.

ये भी पढ़ें:- IMDb पर 8+ रेटिंग, नेटफ्लिक्स पर देखें 5 सबसे खूंखार मर्डर मिस्ट्री फिल्में, हर 15 मिनट में पलटती है कहानी

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 20 Sep 2026 02:31 PM (IST)
Tags :
Varun Dhawan SALMAN KHAN Bigg Boss 20
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
फेलियर के बावजूद 'टॉक्सिक' का रिकॉर्ड, बनी 2026 की हाइएस्ट ग्रॉसिंग साउथ फिल्म
फेलियर के बावजूद 'टॉक्सिक' का रिकॉर्ड, बनी 2026 की हाइएस्ट ग्रॉसिंग साउथ फिल्म
बॉलीवुड
कुणाल खेमू की 'वाइब' निकली आगे, करीना की 'दायरा' का ऐसा हाल, जानें ढाई बजे तक का कलेक्शन
कुणाल खेमू की 'वाइब' निकली आगे, करीना की 'दायरा' का ऐसा हाल, जानें ढाई बजे तक का कलेक्शन
बॉलीवुड
साइंस की किताब में जुड़ने वाला था ऋतिक रोशन का नाम! एक्टर ने खुद बताया पूरा किस्सा
साइंस की किताब में जुड़ने वाला था ऋतिक रोशन का नाम! एक्टर ने खुद बताया पूरा किस्सा
बॉलीवुड
नमाज पढ़ने के बाद भी नहीं बदली राखी सावंत की ये आदत, बोलीं- 'मैं कपड़े ढंग के नहीं पहनती...'
'मैं कपड़े ढंग के नहीं पहनती...', नमाज पढ़ने के बाद भी राखी सावंत में नहीं आया ये बदलाव
Advertisement

वीडियोज

CHINA ROBOT ARMY: हजारों Robots की Army बना चुका है चीन! |ABPLIVE
Sansani : रफ्तार के जुनून में मौत को दावत ! | Greater Noida | Hit And Run Case
DU छात्र संघ चुनाव में ABVP का परचम
Gen Z के बीच ABVP का दबदबा..जीत से क्या निकले मायने?
DUSU Election Results: ABVP की जीत, NSUI का खाता भी नहीं खुला..Gen Z के मूड के मायने क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार MLC चुनावः जन सुराज ने 5 उम्मीदवार घोषित किए, जानें किसे कहां से मिला टिकट?
बिहार MLC चुनावः जन सुराज ने 5 उम्मीदवार घोषित किए, जानें किसे कहां से मिला टिकट?
इंडिया
मुश्किल में हुमायूं कबीर! पार्टी का नेता नकली नोटों और हथियार के साथ गिरफ्तार
मुश्किल में हुमायूं कबीर! पार्टी का नेता नकली नोटों और हथियार के साथ गिरफ्तार
क्रिकेट
टी20 में अभिषेक ने लगाई है 30 बॉल में सेंचुरी, देखें वनडे और टेस्ट में सबसे तेज शतक किसके नाम
टी20 में अभिषेक ने लगाई है 30 बॉल में सेंचुरी, देखें वनडे और टेस्ट में सबसे तेज शतक किसके नाम
टेलीविजन
शूटिंग न हो तो कैसा दिखता है ‘तारक मेहता’ का सेट? मुनमुन दत्ता ने दिखाई झलक
शूटिंग न हो तो कैसा दिखता है ‘तारक मेहता’ का सेट? मुनमुन दत्ता ने दिखाई झलक
विश्व
वीकेंड की छुट्टी छोड़ व्हाइट हाउस लौटे ट्रंप, ईरान की धमकी के बाद US अलर्ट
वीकेंड की छुट्टी छोड़ व्हाइट हाउस लौटे ट्रंप, ईरान की धमकी के बाद US अलर्ट
दिल्ली NCR
दिल्ली में 3 दिनों की बैंक हड़ताल! SBI ने ग्राहकों को कहा- निपटा लें जरूरी काम
दिल्ली में 3 दिनों की बैंक हड़ताल! SBI ने ग्राहकों को कहा- निपटा लें जरूरी काम
नौकरी
हाई सैलरी जॉब पाने का मौका दे रहा SBI, मिलेगा 98 लाख तक का पैकेज
हाई सैलरी जॉब पाने का मौका दे रहा SBI, मिलेगा 98 लाख तक का पैकेज
एग्रीकल्चर
एक दिन में कितना दूध देती है भदावरी भैंस, क्यों कम होती जा रही इनकी संख्या?
एक दिन में कितना दूध देती है भदावरी भैंस, क्यों कम होती जा रही इनकी संख्या?
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget