सिनेमाघरों में इन दिनों रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' का डंका बज रहा है. वहीं दूसरी ओर, कपिल शर्मा की 'किस किसको प्यार करूं 2' बॉक्स ऑफिस पर खास कमाई नहीं कर पा रही है. हालांकि नंदमुरी बालकृष्ण की 'अखंडा 2' फिर भी बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कारोबार कर रही है. चलिए यहां जानते हैं गुरुवार को इन फिल्मों ने कितना कलेक्शन किया है?

‘धुरंधर’ ने दूसरे गुरुवार को कितनी कमाई की?

रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं. इस स्पाई थ्रिलर फिल्म ने भारत में 207.25 करोड़ की कमाई की थी. वहीं रिलीज के 14वें दिन यानी दूसरे गुरुवार को 23 करोड़ कमाए हैं. इसी के साथ 'धुरंधर' की 14 दिनों की कुल कमाई 460.25 करोड़ रुपये हो गई है.

‘किस किसको प्यार करूं 2’ ने गुरुवार कितना किया कलेक्शन?

कपिल शर्मा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' बॉक्स ऑफिस पर काफी ठंडा परफॉर्म कर रही है. अनुकल्प गोस्वामी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने पहले दिन 1.85 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं रिलीज के 7वें दिन यानी गुरुवार को 75 लाख रुपये का कलेक्शन किया है. इसी के साथ ‘किस किसको प्यार करूं 2’ का 7 दिनों का कुल कलेक्शन अब 10.85 करोड़ रुपये हो गया है.

अखंडा 2 ने गुरुवार को कितनी की कमाई

नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म अखंडा 2 - थांडवम, 12 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है. हालांकि 7वें दिन यानी गुरुवार को इस फिल्म का कलेक्शन सबसे कम रहा. बता दें कि इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, इस तेलुगु एक्शन थ्रिलर ने अपने सातवें दिन यानी गुरुवार को 2.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया बै. इसके साथ ही फिल्म का कुल कलेक्शन 76.40 करोड़ रुपये हो गया है.

जानकारी के लिए बता दें कि बोयापति श्रीनु के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने पेड प्रीमियर शो से 8 करोड़ रुपये कमाए और पहले दिन 22.5 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी. दूसरे दिन अखंडा 2 ने 15.5 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 15.1 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं चौथे दिन इस फिल्म ने 5.25 करोड़, 5वें दिन 4.25 करोड़ और 6ठे दिन 3.3 करोड़ का कलेक्शन किया था.