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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धुरंधर' की सक्सेस के बाद अफसाना खान ने किया मुंबई का रुख, पति संग नए घर में हुईं शिफ्ट

'धुरंधर' की सक्सेस के बाद अफसाना खान ने किया मुंबई का रुख, पति संग नए घर में हुईं शिफ्ट

'धुरंधर' की सफलता के बाद अफसाना खान की खुशियां सातवें आसमान पर हैं. करियर में मिल रही नई उड़ान के बीच सिंगर ने अब पति साज शर्मा के साथ मुंबई में शिफ्ट होने वाली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 31 May 2026 12:58 PM (IST)
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पंजाबी सिंगर अफसाना खान ने अब मुंबई को अपना स्थायी ठिकाना बना लिया है. हाल ही में 'धुरंधर' में अपने काम को लेकर चर्चा में रहीं अफसाना, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मौजूदगी और मजबूत करने के लिए पति साज शर्मा के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई हैं.

पति संग नए घर में शिफ्ट हुईं अफसाना 
हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में अफसाना ने बताया कि उन्होंने मुंबई में अपना घर भी खरीद लिया है और जल्द ही वहां शिफ्ट होने की तैयारी कर रही हैं. सिंगर ने कहा, 'हमने अंधेरी वेस्ट-लोखंडवाला में 2BHK घर खरीदा है और फिलहाल उस पर काम चल रहा है.' 

अफसाना खान ने कहा, 'मेरे मुंबई शिफ्ट होने की सबसे बड़ी वजह मेरा काम है. मुंबई जिस तरह से काम करती है, वहां हर टाइम अवेलेबल रहना जरूरी होता है. अब मेरे ज्यादातर शूट्स, रिकॉर्डिंग्स और मीटिंग्स यहीं होती हैं. मुझे लगा कि जहां मेरा काम है, वहीं मुझे होना चाहिए.' सिंगर ने कहा, 'शुरुआत से ही मेरा सपना था कि हम मुंबई शिफ्ट हों और यहीं सेटल हो जाएं. अब जब काम और मौके बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगा कि यह फैसला लेना जरूरी है.'

किराए के घर में रहती थीं अफसाना
अफसाना ने यह भी बताया कि फिलहाल वो और उनके पति साज शर्मा किराए के घर में रह रहे हैं. उनके नए घर में इंटीरियर का काम चल रहा है, इसलिए वहां शिफ्ट होने में अभी थोड़ा समय लगेगा. उन्होंने कहा, 'अभी मैं किराए के घर में रह रही हूं. नए घर का इंटीरियर तैयार किया जा रहा है ताकि हम अपना सामान वहां शिफ्ट कर सकें. गृह प्रवेश करने और पूरी तरह से नए घर में बसने में मुझे कम से कम एक महीना और लगेगा.'

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अफसाना खान का कहना है कि मुंबई शिफ्ट होने के बावजूद वह अपने पंजाबी म्यूजिक करियर और बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स के बीच आसानी से संतुलन बना लेंगी. अफसाना खान ने कहा, 'आज के समय में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब कुछ काफी एडवांस हो गया है. पहले भी जब मैं बॉलीवुड के लिए गाने गाती थी, तो काम चंडीगढ़ भेज दिया जाता था. अब कहीं से भी काम करना बेहद आसान हो गया है.'

उन्होंने कहा, 'मैं सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पंजाबी गाने करने या एक ही तरह के म्यूजिक तक सीमित रहने में विश्वास नहीं रखती. मैं वही काम करती हूं जो मुझे सच में पसंद आता है. मैं अपने काम को लेकर काफी चूजी हूं.'

'धुरंधर' की सफलता के बाद कई ऑफर्स मिल रहे
सिंगर ने बताया कि 'धुरंधर' की सफलता के बाद उन्हें कई नए ऑफर्स मिल रहे हैं, लेकिन वह अब भी सोच-समझकर ही प्रोजेक्ट्स चुन रही हैं. अफसाना ने कहा, 'लोग फिल्म और गानों की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं बहुत सोच-समझकर ही किसी काम के लिए हां कहती हूं. मेरा काम करने का तरीका यही है.'

उनका कहना है कि फिल्म की सफलता के बाद उनके करियर में बड़ा बदलाव आया है. उन्होंने कहा, 'जब कोई प्रोजेक्ट सुपरहिट होता है और आप उसका हिस्सा होते हैं, तो उसके साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ जाती है. फिल्म की सफलता के बाद काम में साफ फर्क आया है. अब कई निर्माता मुझे गाने ऑफर कर रहे हैं और अपने प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनाना चाहते हैं. यहां तक कि मेरा एक टूर भी प्लान हो चुका है.'

अफसाना खान के बारे में
बता दें, अफसाना खान ने 'धुरंधर' फ्रेंचाइजी के 'नाल नचना' और 'रंग दे लाल (ओए ओए)' जैसे गानों को अपनी आवाज दी थी. अफसाना खान ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से अपनी पहचान बनाई और 'टिटलियां' व 'धक्का' जैसे सुपरहिट गानों से घर-घर में मशहूर हुईं. खासतौर पर दिवंगत सिद्धू मूसे वाला के साथ उनके गानों को दर्शकों का खूब प्यार मिला.

अफसाना ने साल 2012 में रियलिटी शो 'वॉयस ऑफ पंजाब' के तीसरे सीजन में हिस्सा लिया था, जहां वह टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में शामिल रहीं. इसके बाद उन्होंने राइजिंग स्टार के पहले सीजन में भी अपनी गायकी का जलवा बिखेरा और टॉप 7 तक का सफर तय किया.

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साल 2021 में अफसाना ने लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस 15 में हिस्सा लेकर अपनी पॉपुलैरिटी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. वहीं, 20 फरवरी 2022 को उन्होंने अपने लॉन्ग-टाइम पार्टनर साज शर्मा के साथ शादी रचाई थी. आज अफसाना न सिर्फ पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री बल्कि हिंदी एंटरटेनमेंट जगत में भी अपनी मजबूत पहचान बना चुकी हैं.

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Published at : 31 May 2026 12:58 PM (IST)
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