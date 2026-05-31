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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडइस एक्ट्रेस पर फिदा थे 'धुरंधर' के रहमान डकैत, चेहरे से नहीं हटा पाते थे नजरें

इस एक्ट्रेस पर फिदा थे 'धुरंधर' के रहमान डकैत, चेहरे से नहीं हटा पाते थे नजरें

Akshaye Khanna Crush: 'धुरंधर' में रहमान डकैत के किरदार से लाखों फैंस का दिल जीतने वाले अक्षय खन्ना ने अपनी एक को-एक्ट्रेस पर बड़ा खुलासा किया था. अक्षय के मुताबिक, वो एक एक्ट्रेस को सिर्फ घूरते ही रहते थे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 31 May 2026 12:54 PM (IST)
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बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता अक्षय खन्ना के लिए साल 2025 बेहद शानदार साबित हुआ. पिछले साल इस अभिनेता ने दो बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं. दोनों में उन्होंने निगेटिव रो प्ले किया और हर किसी का दिल जीत लिया. पहले 'छावा' से बॉक्स ऑफिस पर धावा बोला. फिर 'धुरंधर' से धूम मचा दी. इन फिल्मों में उनकी शानदार एक्टिंग से हर कोई उनका फैन बन गया. लेकिन, क्या आप ये जानते हैं कि धुरंधर में रहमान डकैत बने अक्षय खन्ना खुद आखिर किस एक्ट्रेस की खूबसूरती पर फिदा हो गए थे. एक एक्ट्रेस उन्हें इस कदर पसंद थी कि वो उसके चेहरे से नजरें ही नहीं पाते थे.

किस एक्ट्रेस पर फिदा थे अक्षय खन्ना?

अक्षय खन्ना एक ऐसी एक्ट्रेस पर फिदा थे जो मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं. यहां बात हो रही है दिग्गज अदाकारा ऐश्वर्या राय की. ऐश्वर्या ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जबरदस्त एक्टिंग के साथ-साथ अपनी लाजवाब खूबसूरती से भी फैंस के साथ-साथ कई बॉलीवुड एक्टर्स को भी दीवाना बनाया है, उन्हीं में अक्षय भी शामिल रहे हैं.

अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय की जोड़ी बड़े पर्दे पर भी नजर आ चुकी है. दोनों ने 'ताल' और 'आ अब लौट चलें' जैसी फिल्मों में काम किया है. उस वक्त अक्षय अपनी को-एक्ट्रेस की खूबसूरती के आगे सरेंडर कर जाते थे. अक्षय ने करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण’ में ऐश्वर्या राय को लेकर अपनी फीलिंग शेयर करते हुए बताया था कि वो जब भी ऐश्वर्या से मिलते हैं तो उनकी खूबसूरती से नजरें हटाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है. अक्षय ने इस बात को भी स्वीकार किया था कि जब भी ऐश्वर्या उनके सामने आती थीं, तो वो उन्हें घूरने लगते थे. 

इस एक्ट्रेस पर फिदा थे 'धुरंधर' के रहमान डकैत, चेहरे से नहीं हटा पाते थे नजरें

अफेयर की भी उड़ी थी अफवाह

आ अब लौट चलें और ताल जैसी फिल्मों में स्क्रीन शेयर करने के दौरान अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय के अफेयर की खबरें भी आई थीं. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता रहा है कि दोनों ने एक दूसरे को करीब एक साल तक डेट किया था. हालांकि दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को पब्लिक के सामने स्वीकार नहीं किया था. 

ये भी पढ़ें: अक्षय खन्ना से रणदीप हुड्डा तक, जब विलेन बनकर छाए ये हीरो, दमदार रोल से लूटी वाहवाही

Published at : 31 May 2026 12:54 PM (IST)
Tags :
Akshaye Khanna Aishwarya Rai
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