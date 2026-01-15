मकर संक्रांति मनाने शिल्पा शेट्टी पहुंचीं पुरी के जगन्नाथ मंदिर, बोलीं- 'मैं भाग्यशाली हूं'
Shilpa Shetty at Puri Jagannath Mandir: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी मकर संक्रांति के मौके पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने अपने डिवाइन एक्सपीरियंस को शेयर किया.
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी काफी धार्मिक हैं. हाल ही में वो मकर संक्रांति के मौके पर भगवान जगन्नाथ के दर पर पहुंचीं. इस दौरान एक्ट्रेस के साथ उनकी मां सुनंदा भी दर्शन करने पहुंची. उनका दर्शन करने का एक्सपीरियंस भावुक कर देने वाला रहा. उन्होंने कहा कि वे भाग्यशाली हैं कि आज के विशेष दिन भगवान जगन्नाथ के अद्भुत दर्शन करने का मौका मिला.
इस मौके पर शिल्पा और उनकी मां पीले रंग के सूट में दिखीं. पहले उन्होंने मंदिर के बाहर लगे दीपस्तंभ का दर्शन किया और फिर मंदिर के गर्भगृह में जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए. एक्ट्रेस ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज के दिन दर्शन करना उनके लिए सौभाग्य की बात है. उन्होंने मंदिर प्रशासन को विशेष धन्यवाद दिया, क्योंकि उन्हीं की वजह से उन्हें अच्छे से प्रभु जगन्नाथ के दर्शन हो पाए.
बता दें कि मकर संक्रांति के मौके पर जगन्नाथ मंदिर में विशेष आयोजन होता है और भगवान को 56 भोग अर्पित किया जाता है, जिसमें तिल और मौसमी सब्जियों से बनी खिचड़ी विशेष होती है. यही एक्सपीरियंस लेने शिल्पा अपनी मां के साथ इस मंदिर पहंची थीं.
हालांकि यह पहली बार नहीं है जब शिल्पा को किसी मंदिर के दर्शन करते हुए देखा गया हो. इससे पहेल वो मथुरा, वृंदावन, शिरडी और लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए जाती रहती हैं. बीते साल नवंबर के महीने में अभिनेत्री साईं बाबा की कफनी और पादुका अपने घर लेकर आई थीं और कीर्तन के साथ भव्य आयोजन किया था. साईं बाबा की कफनी और पादुका को अपने घर लाना और पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है. कफनी का अर्थ है वह चोला जिसे साईं बाबा ने धारण किया था और पादुका यानी चप्पल. शिल्पा पवित्र कफनी और पादुका को घर लाते हुए कृतज्ञता और प्रेम से भरा महसूस कर रही थीं और अपने पूरे परिवार के लिए प्रार्थना भी की.
