साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. 3 मिनट 35 सेकेंड लंबे इस ट्रेलर ने फैंस का दिल जीत लिया है. फिल्म के शानदार डायलॉग्स और सनी देओल की परफॉर्मेंस ने एक बार फिर फैंस को इंप्रेस कर लिया है. ऐसे में फैंस में 'बॉर्डर 2' को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ गई है और दर्शक फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रीडिक्ट करने लगे हैं.

'बॉर्डर 2' के ट्रेलर से पता चलता है कि फिल्म ऑपरेशन चंगेज नाम के मिशन पर बेस्ड होगी. ट्रेलर की शुरुआत सनी देओल की दमदार एंट्री से होती है. एक्टर कहते हैं- 'फौजी के लिए बॉर्डर सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीर नहीं है, बल्कि एक वादा है अपने देश से कि जहां वो खड़ा है, उसके आगे कोई नहीं जाएगा. ना कोई दुश्मन, ना कोई गोली और ना कोई ईरादा. चाहे कुछ भी हो जाए ये वादा टूटने नहीं देंगे.'

'बॉर्डर 2' के ट्रेलर में शानदार डायलॉग्स

'बॉर्डर 2' के ट्रेलर में वॉर के शानदार सीन्स की झलक देखने को मिली है. ट्रेलर में एक से बढ़कर एक डॉयलॉग्स हैं जिन्हें सुनकर फैंस के रोंगटे खड़े हो गए हैं. वरुण धवन कहते हैं- 'हमारे गांव में एक कहावत है, हम पूजा भले ही राम की करते हैं, लेकिन तेवर परशुराम की रखते हैं.' ट्रेलर के आखिर में सनी देओल कहते हैं- 'अरे तुम हमें क्या हराओगे, तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं होंगे, जितने हमारे यहां ईद पर बकरे काटे जाते हैं.'

सनी देओल के डायलॉग के फैन हुए दर्शक

'बॉर्डर 2' का ट्रेलर देख फैंस अपना-अपना रिएक्शन दे रहे हैं. एक फैन ने लिखा- 'इसे कहते हैं ट्रेलर, अब लगा ना कि 'बॉर्डर 2' है.' दूसरे फैन ने सनी देओल के लिए कमेंट किया- 'शेर भले ही बूढ़ा हो जाए लेकिन दहाड़ना नहीं भूलता.' एक फैन ने कहा- 'पूरा ट्रेलर एक तरफ और बकरी वाला डायलॉग एक तरफ.' सनी पाजी ने गर्दा उड़ा दिया. एक शख्स ने लिखा- 'ईद पर बकरे काटने वाला डायलॉग थिएटर को स्टेडियम बना देगा.'













'हिंदी नेट में 50 करोड़ की ओपनिंग तय है'

फैंस 'बॉर्डर 2' का ट्रेलर देखकर फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर भी दावे कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा-'हिंदी नेट में 50 करोड़ की ओपनिंग तय है.' दूसरे फैन ने लिखा- 'ब्लॉकबस्टर लोडिंग.' इसके अलावा एक फैन ने कहा- '23 जनवरी को फिर से इतिहास रचा जाएगा.' वहीं एक शख्स ने लिखा- 'अब सारे रिकॉर्ड टूटेंगे.'

'बॉर्डर 2' की रिलीज डेट