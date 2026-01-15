हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'50 करोड़ की ओपनिंग तय है...', 'बॉर्डर 2' का ट्रेलर देख बोले फैंस, सनी देओल के डायलॉग्स सुन खड़े हुए रोंगटे

Border 2 Trailer Reaction: 'बॉर्डर 2' का ट्रेलर देखने के बाद दर्शकों में फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ गई है. फैंस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रीडिक्ट करने लगे हैं और इसे ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 15 Jan 2026 08:10 PM (IST)
साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. 3 मिनट 35 सेकेंड लंबे इस ट्रेलर ने फैंस का दिल जीत लिया है. फिल्म के शानदार डायलॉग्स और सनी देओल की परफॉर्मेंस ने एक बार फिर फैंस को इंप्रेस कर लिया है. ऐसे में फैंस में 'बॉर्डर 2' को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ गई है और दर्शक फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रीडिक्ट करने लगे हैं.

'बॉर्डर 2' के ट्रेलर से पता चलता है कि फिल्म ऑपरेशन चंगेज नाम के मिशन पर बेस्ड होगी. ट्रेलर की शुरुआत सनी देओल की दमदार एंट्री से होती है. एक्टर कहते हैं- 'फौजी के लिए बॉर्डर सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीर नहीं है, बल्कि एक वादा है अपने देश से कि जहां वो खड़ा है, उसके आगे कोई नहीं जाएगा. ना कोई दुश्मन, ना कोई गोली और ना कोई ईरादा. चाहे कुछ भी हो जाए ये वादा टूटने नहीं देंगे.'

'बॉर्डर 2' के ट्रेलर में शानदार डायलॉग्स
'बॉर्डर 2' के ट्रेलर में वॉर के शानदार सीन्स की झलक देखने को मिली है. ट्रेलर में एक से बढ़कर एक डॉयलॉग्स हैं जिन्हें सुनकर फैंस के रोंगटे खड़े हो गए हैं. वरुण धवन कहते हैं- 'हमारे गांव में एक कहावत है, हम पूजा भले ही राम की करते हैं, लेकिन तेवर परशुराम की रखते हैं.' ट्रेलर के आखिर में सनी देओल कहते हैं- 'अरे तुम हमें क्या हराओगे, तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं होंगे, जितने हमारे यहां ईद पर बकरे काटे जाते हैं.'

सनी देओल के डायलॉग के फैन हुए दर्शक
'बॉर्डर 2' का ट्रेलर देख फैंस अपना-अपना रिएक्शन दे रहे हैं. एक फैन ने लिखा- 'इसे कहते हैं ट्रेलर, अब लगा ना कि 'बॉर्डर 2' है.' दूसरे फैन ने सनी देओल के लिए कमेंट किया- 'शेर भले ही बूढ़ा हो जाए लेकिन दहाड़ना नहीं भूलता.' एक फैन ने कहा- 'पूरा ट्रेलर एक तरफ और बकरी वाला डायलॉग एक तरफ.' सनी पाजी ने गर्दा उड़ा दिया. एक शख्स ने लिखा- 'ईद पर बकरे काटने वाला डायलॉग थिएटर को स्टेडियम बना देगा.'


'हिंदी नेट में 50 करोड़ की ओपनिंग तय है'
फैंस 'बॉर्डर 2' का ट्रेलर देखकर फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर भी दावे कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा-'हिंदी नेट में 50 करोड़ की ओपनिंग तय है.' दूसरे फैन ने लिखा- 'ब्लॉकबस्टर लोडिंग.' इसके अलावा एक फैन ने कहा- '23 जनवरी को फिर से इतिहास रचा जाएगा.' वहीं एक शख्स ने लिखा- 'अब सारे रिकॉर्ड टूटेंगे.'
'बॉर्डर 2' की रिलीज डेट
अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'बॉर्डर 2' में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ लीड रोल में हैं. ये फिल्म 23 जनवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी.
दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 15 Jan 2026 08:05 PM (IST)
Sunny Deol Varun Dhawan Border 2 Border 2 Trailer
