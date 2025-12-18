हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबैस्टियन में IT रेड के बीच शिल्पा शेट्टी ने खोला नया रेस्टोरेंट, बोलीं- 'दरवाजे खुलने के लिए तैयार'

बैस्टियन में IT रेड के बीच शिल्पा शेट्टी ने खोला नया रेस्टोरेंट, बोलीं- 'दरवाजे खुलने के लिए तैयार'

Shilpa Shetty New Restaurant: 60 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले और बैस्टियन आईटी छापों के बीच शिल्पा शेट्टी ने एक नया रेस्टोरेंट खोलने का ऐलान किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए ये जानकारी दी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 18 Dec 2025 04:32 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं. उनकी सुर्खियों में रहने की वजह कोई फिल्म या इवेंट नहीं है. वह लंबे वक्त से विवादों की वजह से सुर्खियों में हैं. पहले वह 60 करोड़ की धोखाधड़ी मामले को लेकर खबरों में रहीं. इसके बाद बीती रात आयकर विभाग ने उनके बैस्टियन रेस्टोरेंट पर छापा मार उन्हें सनसनी बना दिया. उनका ये रेस्टोरेंट मुंबई के दादर में है.

अभी ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि शिल्पा शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक और नया रेस्टोरेंट की खोलने का ऐलान कर सभी को चौंका दिया है. उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए नए रेस्टोरेंट का ऐलान किया है.

बता दें कि शिल्पा के नए रेस्टोरेंट का नाम 'अम्माकाई' है. उनके नए रेस्टोरंत की खास बात यह है कि उन्होंने इस रेस्टोरेंट उसी जगह पर खोला है जहां हाल ही में उनके बैस्टियन होटल पर आईटी ने छापा मारा था.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shilpa Shetty Kundra (@theshilpashetty)

बिना रिजर्वेशन होगी एंट्री
नए रेस्टोरेंट की घोषणा करते हुए शिल्पा शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में लिखा- 'दरवाजे खुलने के लिए तैयार हैं, किचन में हलचल है, और अम्मा ने आधिकारिक तौर पर हां कह दिया. 19 दिसंबर को सुबह 11 बजे से रात 1 बजे तक खुला रहेगा, सीधे अंदर आएं, कोई रिजर्वेशन नहीं.'

फैंस कर रहे हैं शिल्पा की हिम्मत की तारीफें
वहीं वीडियो में वह कह रही है कि यह इंतजार के लायक होगा. यह मेरी जड़ों और कम्फर्ट फूड को समर्पित है, जो मुझे घर की याद दिलाता है. रेस्टोरेंट में बैस्टियन के सभी फेवरेट डिश यहां आपको मिलेंगे. अब शिल्पा के नए रेस्टोरेंट खोलने के ऐलान से हड़कंप मच गया है. उनके इस फैसले से उनके चाहने वाले उनकी बिजनेस सेंस और हिम्मत दोनों की तारीफें कर रहे हैं.

Published at : 18 Dec 2025 04:07 PM (IST)
