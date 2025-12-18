करोड़पति बिजनेसमैन से शादी करके लग्जरी लाइफ जी रहीं अंकिता लोखंडे, जानें कितनी हैं नेटवर्थ

एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे को शो पवित्र रिश्ता के लिए जाना जाता है. इस शो ने उन्हें घर-घर में फेमस कर दिया था. अंकिता लोखंडे पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी खबरों में रही हैं. उनका दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत संग अफेयर था. हालांकि, ये रिश्ता कुछ समय बाद खत्म हो गया था.

विक्की जैन की नेटवर्थ

सुशांत से अलग होने के बाज अंकिता ने बिजनेसमैन विक्की जैन के साथ शादी की. विक्की जैन करोड़पति बिजनेसमैन हैं. विक्की जैन को बिग बॉस, लाफ्टर शेफ में देखा जा चुका है. इसके अलावा वो फौजी 2 में भी नजर आए थे. इसे उन्होंने प्रोड्यूस भी किया था. टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, विक्की जैन की 130 करोड़ की नेटवर्थ है.

लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन

विक्की का होमटाउन बिलासपुर में लग्जरी मेंशन है. इसके अलावा मुंबई में भी 8 BHK अपार्टमेंट भी है. इस अपार्टमेंट में वो अंकिता के साथ रहते हैं. अंकिता और विक्की इस घर में अक्सर पार्टी और पूजा पाठ करते दिखते हैं. विक्की जैन की फैमिली का कोयले का बिजनेस है.

विक्की जैन के पास लग्जरी कार कलेक्शन भी है. उनके पास लैंड क्रूजर, मर्सिडीज बेंज है. वहीं अंकिता की बात करें तो उनके पास जगुआर XF और पोर्शे 718 है.

अंकिता की लग्जरी लाइफ

अंकिता लोखंडे की नेटवर्थ की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो 25 से 30 करोड़ की नेटवर्थ है. अंकिता लग्जरी लाइफ जीती हैं. वो सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी लग्जरी लाइफ फ्लॉन्ट करती रहती हैं. खबरों के मुताबिक, विक्की ने अंकिता को मालदीव में 50 करोड़ का विला वेडिंग गिफ्ट किया था. वहीं अंकिता ने उन्हें 8 करोड़ की याच गिफ्ट की थी.

वर्क फ्रंट पर पिछली बार अंकिता को शो लाफ्टर शेफ 2 में देखा गया था. इस शो में वो पति विक्की जैन के साथ दिखी थीं. दोनों की बॉन्डिंग को फैंस ने काफी पसंद किया गया था.