हिंदी न्यूज़मनोरंजनRegional CinemaBox Office: 'लालो' ने 21 दिन में कमाए थे सिर्फ 98 लाख, बाद के 17 दिनों में बन गई 50 करोड़ी, रचा इतिहास

Laalo Krishna Sada Sahaayate Box Office Collection: इस गुजराती फिल्म की हर तरफ चर्चा हो रही है. इसने 21 दिनों में सिर्फ 98 लाख कमाए थे लेकिन आज 38वें दिन 50 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 16 Nov 2025 08:07 PM (IST)
'दे दे प्यार दे 2' बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई कर रही है इसलिए फिल्म की खूब चर्चा हो रही है. ऐसे समय पर जब अजय देवगन जैसा बड़ा स्टार बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रहा है. उसी समय एक ऐसी फिल्म की बात हो रही है जो न तो साउथ की किसी नामी-गिरामी फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म है और न ही बॉलीवुड की.

ये फिल्म है गुजराती सिनेमा की पेशकश 'लालो कृष्ण सदा सहायते'. फिल्म जब रिलीज हुई तो गुजरात के बाहर इसकी कहीं चर्चा नहीं हो रही थी. लेकिन अब फिल्म पूरे 38 दिन पूरे कर चुकी है सिनेमाघरों में और अब भी कमाई करती ही जा रही है. ये उन फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है जो गुजराती सिनेमा को भविष्य में नया आयाम देने वाली फिल्में मानी जाएंगी

'लालो कृष्ण सदा सहायते' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म को आज बॉक्स ऑफिस पर 38 दिन हो चुके हैं. फिल्म की खास बात ये है कि इसको पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का ऐसा फायदा मिला है कि इसने शुरुआती दिनों में कम और बाद के दिनों में ज्यादा कमाई की है. आप नीचे हर हफ्ते की कमाई से जुड़ा डेटा देखने के बाद ये समझ भी जाएंगे.

  • पहले हफ्ते की कमाई- 26 लाख
  • दूसरे हफ्ते की कमाई- 29 लाख
  • तीसरे हफ्ते की कमाई- 43 लाख
  • चौथे हफ्ते की कमाई- 10.32 करोड़
  • पांचवें हफ्ते की कमाई- 24.7 करोड़

इसके अलावा, फिल्म ने छठवें हफ्ते में एंट्री लेते ही और भी स्पीड पकड़ ली. 35वें दिन फिल्म की कमाई 3 करोड़ रही. 36वें और 37वें दिन 2.75 और 4.5 करोड़ हो गई. वहीं आज 8:05 बजे तक फिल्म का कलेक्शन 5.43 करोड़ हो गया है और टोटल कलेक्शन 51.68 करोड़ पहुंच चुका है.

खास बात ये है कि ये फिल्म शुरुआती 3 हफ्तों में मुश्किल से 98 लाख ही कमा पाई थी. वहीं चौथे और पांचवें हफ्ते में करोड़ों में कमाई कर गई. ऐसा कारनामा इस साल आई किसी भी बड़ी साउथ या बॉलीवुड फिल्म ने भी नहीं किया.

बता दें कि यहां इस्तेमाल किए गए आंकड़े सैक्निल्क के मुताबिक हैं और फाइनल नहीं हैं. इनमें बदलाव हो सकता है. 

 
 
 
 
 
'लालो कृष्ण सदा सहायते' बनी सबसे ज्यादा कमाई वाली गुजराती फिल्म

ये फिल्म अब तक के गुजराती फिल्म इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म बन चुकी है. इससे पहले ये रिकॉर्ड 2019 की 'चाल जीवी लाइए' के पास था जिसने कोईमोई के मुताबिक, करीब 42 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Published at : 16 Nov 2025 07:48 PM (IST)
Box Office BOX OFFICE COLLECTION Gujarati Cinema Laalo Krishna Sada Sahaayate Laalo Krishna Sada Sahaayate Box Office
Petrol Price Today
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
