हिंदी न्यूज़मनोरंजनRegional Cinemaआसिम से ब्रेकअप के बाद ऐसा हो गया हिमांशी खुराना का हाल, यूजर्स बोले - 'आपको पतला होना सूट नहीं करता..'

Himanshi Khurana New Look: हिमांशी खुराना एक बार फिर अपने लुक को लेकर चर्चा में आ गई है. दरअसल एक्ट्रेस की लेटेस्ट तस्वीरों पर फैंस अजीब रिएक्शन दे रहे हैं.

By : सखी चौधरी | Updated at : 05 Oct 2025 02:04 PM (IST)
पंजाबी इंडस्ट्री की पॉपुलर स्टार और ‘बिग बॉस 13’ फेम हिमांशी खुराना ने कुछ महीनों पहले अपना कई किलो वजन कम किया था. इसके बाद से एक्ट्रेस लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. दरअसल एक्ट्रेस का ये नया लुक जहां उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है. वहीं कुछ यूजर्स सोशल मीडिया पर हिमांशी को वजन कम करने को लेकर ट्रोल करते हुए नजर आते हैं.  

बिग बॉस 13’ से मिली थी हिमांशी को पहचान

हिमांशी खुराना पंजाबी सिनेमा की फेमस मॉडल, सिंगर और एक्ट्रेस हैं. उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम भी किया है. लेकिन हिमांशी को पूरे देश में असली पहचान तब मिली. जब उन्होंने सलमान खान के रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 13’ में हिस्सा लिया था. इस शो ने उनकी फैन फॉलोइंग को उंचाईयों पर पहुंचा दिया था. शो में हिमांशी और शहनाज गिल के झगड़े ने खूब सुर्खियां बटोरी थी.

 
 
 
 
 
आसिम से ब्रेकअप के बाद बदला एक्ट्रेस का लुक

वहीं शहनाज के अलावा हिमांशी खुराना ‘बिग बॉस 13’ के कंटेस्टेंट आसिम रियाज की वजह से भी खूब चर्चा में रही थी. दरअसल शो में दोनों को प्यार हो गया था. फिर जब शो खत्म होने के बाद भी ये दोनों कई साल रिलेशनशिप में रहे. लेकिन अब कपल का ब्रेकअप हो गया है. जिसकी वजह उनका अलग धर्म होना बताई जाती है. आसिम से अलग होने के बाद हिमांशी ने अपने काम और फिटनेस पर पूरा ध्यान दिया है.



वजन कम करने को लेकर ट्रोल होती हैं हिमांशी

हिमांशी खुराना ने कुछ महीनों पहले ही अपना 11 किलो वजन कम किया था. जिसके बाद वो काफी स्लिम और फिट नजर आने लगी. हिमांशी का ये नया लुक जहां फैंस को पसंद आ रहा है, वहीं कुछ यूजर्स को हिमांशी अब बिल्कुल पसंद नहीं आ रही. वो एक्ट्रेस की हर तस्वीर पर कमेंट कर उन्हें खरी-खोटी सुनाते रहते हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी कुछ मिरर सेल्फी शेयर की थी. जिसे देख एक यूजर ने तो ये तक कह दिया कि, ‘आप मोटी ही अच्छी थी. आपको पतला होना बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा..’

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Published at : 05 Oct 2025 02:04 PM (IST)
Asim Riaz Himanshi Khurana Punjabi Cinema
