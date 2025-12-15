बॉलीवुड में ‘हेरा फेरी 3’ की बातें अभी थमी भी नहीं थी कि फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन ने एक और नई फिल्म का ऐलान कर दिया है. उनकी आने वाली फिल्म में पंकज त्रिपाठी लीड रोल में रहेंगे. बता दें कि पंकज त्रिपाठी करीब 15 साल पहले प्रियदर्शन संग काम किया था. यह जोड़ी साल 2010 में आई फिल्म 'आक्रोश' में बनी थी. इस पिल्म में त्रिपाठी ने एक हिटमैन का किरदार निभाया था. हालांकि अब प्रिदर्शन की आने वाली फिल्म में वो अलग अंदाज में देखे जाएंगे. इस बारे में खुद डायरेक्टर ने ही बताया है.

मिड डे से बात करते हुए ‘हेरा फेरी 3’ फिल्म डायरेक्टर प्रियदर्शन ने पंकज त्रिपाठी के साथ अपनी नई कॉमेडी फिल्म का ऐलान किया है. हालांकि उन्होंने फिल्म के टाइटल का खुलासा नहीं किया है. उन्होंने बस ये हिंट दिया है कि वो 15 साल बाद पंकज के साथ आने वाले हैं. उन्होंने पंकज के लिए एक नई कॉमेडी स्क्रिप्ट तैयार कर ली है.

कॉमेडी फिल्म में साथ काम करेंगे प्रियदर्श-पंकज

प्रियदर्शन ने कहा- 'काफी सालों बाद हमें फिर साथ काम करने का मौका मिला है. इस फिल्म में पंकज एक प्यारा और मजेदार किरदार निभाएंगे. इसके अलावा फिल्म में उनके साथ 2 और कलाकारों को भी लिया जाएगा. ये फिल्म पूरी तरह हंसी-मजाक वाली होगी. बिल्कुल वैसे ही जैसा हंसी-ठिठोली वाला माहौल 'हंगामा' और 'हेरा फेरी' में देखने को मिला था.'

पंकज को बताया उम्दा एक्टर

प्रियदर्शन ने आगे एक्टर पंकज की तारीफ करते हुए कहा- 'पंकज आज के समय में उम्दा अभिनेताओं में से एक हैं. उनके साथ फिर से काम करना मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी. मैंने उनके लिए एक फिल्म तैयार कर रहा हूं.यह जैसे ही वो फाइनल हो जाएगी, मैं इसके लिए बाकी 2 कलाकारों से बातचीत करूंगा.'

मई में शुरू होगी फिल्म की शूटिंग

प्रियदर्शन ने आगे बताया कि वो इन दिनों अपनी आने वाली फिल्मों में काफी बिजी हैं. उनकी 'भूत बंगला' और 'हैवान' की शूटिंग अभी चल रही है. इनकी शूटिंग खत्म होते ही वो पंकज के साथ अपने नए प्रोजेक्ट में लग जाएंगे. वो अगले साल मई में पंकज की आने वाली फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे.