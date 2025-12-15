24 नवंबर, 2025 को बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था. उनकी मौत से परिवार और उनके फैंस अभी तक सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं. ऐसे में उनके योगदान को याद करते हुए उनकी हिट फिल्म ‘यमला पगला दीवाना’ को सिनेमाघरों में फिर से रिलीज करने की तैयारी हो रही है. ये खबर धर्मेंद्र के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी की तरह है. उनके तमाम चाहने वाले एक बार फिर उनकी इस फिल्म को थिएटर्स में एक्सपीरियंस कर पाएंगे.

बता दें कि साल 2011 में रिलीज हुई इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल को काफी पसंद किया गया था. फिल्म में धर्मेंद्र ने अपने दर्शकों को वही पुराना जादू दिखाया था जो उन्होंने समय के दर्शकों से दिया था. उनकी एक्शन‑कॉमेडी स्टाइल और तीनों की कमाल की केमिस्ट्री ने फिल्म को यादगार बना दिया.

कब री-रिलीज होगी फिल्म?

बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की याद में उनकी 14 साल पुरानी फिल्म ‘यमला पगला दीवाना’ एक बार फिर से दर्शकों के बीच लाई जाएगी. इसे थिएटर में नए साल के मौके पर 1 जनवरी को री-रिलीज किया जाएगा. ये धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने का एक सुंदर तरीका है.

‘धुरंधर’ की सफलता रि-रिलीज में बनी बाधा

बता दें कि ‘यमला पगला दीवाना’ को समीर कार्णिक ने डायरेक्ट किया था. इसमें धर्मेंद्र के साथ उनके दोनों बेटे सनी देओल औ बॉबी देओल भी नजर आए थे. इस फिल्म के राइट्स NH स्टूडियोज के पास हैं. रिपोर्ट के अनुसार, इस फिल्म को कंपनी ने 19 दिसंबर को रिलीज की जाने की तैयारी थी. हालांकि रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ की सफलता को देखते हुए इसकी रिलीज डेट शिफ्ट कर दी गई. अब कंपनी ने इसे नए साल पर रिलीज करने का फैसला किया है.

फिल्म का बजट और कमाई

‘यमला पगला दीवाना’ 2011 की सुपरहिट फिल्म है. दर्शकों ने इसे बेहतर रिस्पॉन्स दिया था. हंसी‑मजाक और पारिवारिक मनोरंजन के लिए पसंद किया गया था. यह बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थी. सैकनिल्क के अनुसार, इस फिल्म को 28 करोड़ में बनाया गया था. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 88.55 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था.