डिलीवरी के 2 महीने बाद शेप में आईं परिणीति चोपड़ा, पुराने कपड़े में फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा अपनी शादी के 2 साल बाद पेरेंट्स बने. कपल 24 सितंबर 2023 को शादी के बंधन में बंधा था और परिणीति ने 19 अक्टूबर 2025 को बेटे को जन्म दिया. कपल ने अपने बेटे का नाम नीर रखा है. उनका बेटा 2 महीने का हो गया है.

फैट टू फिट हुईं परिणीति

इन्हीं सब के बीच परिणीति ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से अपना एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वह एकदम फिट और स्लिम दिख रही हैं. उन्हें देख कर बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वह नई नवेली मॉम हैं. इतना ही नहीं उनका वजन इतना कम हो गया है कि वो अब अपने पुराने कपड़े पहन सकती हैं.

स्टोरेज ऑर्गनाइज से भटका मन

अपने वीडियो को फैंस के साथ शेयर करते हुए परिणीति ने बेहद दिलचस्प कैप्शन लिखा है. इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए परी ने लिखा- 'आज अपना स्टोरेज ऑर्गनाइज करने के लिए टाइम निकाला, लेकिन ध्यान भटक गया और कुछ भी नहीं किया..पोस्टपार्टम वाली लड़की के पक्के लक्षण'.

फैंस को पसंद आया एक्ट्रेस का लुक

सामने आए वीडियो में परिणीति मिरर सेल्फी ले रही हैं. उन्होंने व्हाइट फुल स्लीव वाली टॉप के साथ ब्लू जीन्स पहनी है. उनके कैप्शन से लग रहा है कि उन्होंने अपने आलमारी से अपना पुराना टॉप पहन कर अपना फिगर फ्लॉन्ट किया है. वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे वह वह मिरर के सामने खड़ी होकर कभी ‘पीस’ का साइन बना रही हैं तो कभी मस्ती करते हुए अपने फिगर को बार-बार देख रही हैं.

इस वीडियो को देख परिणीति के फैंस को यकीन नहीं हो रहा है कि उन्होंने इतना जल्दी वजन कम लिया. इस वीडियो पर 2 घंटे के अंदर 2 मिलियन लोगों ने रिएक्शन दिया है.

शादी के बाद पर्दे से बनाई दूरी

आपको बता दें की शादी के बाद परिणीति चोपड़ा फिल्मों से दूर हैं. आखिरी बार उन्हें ‘इशकजादे’ (2018) फिल्म में देखा गया था. इसके बाद वह ओटीटी की दुनिया में सक्रिय हो गई. उनकी आखिरी वेब सीरीज ‘द राइटर’ (2019) थी. इस सीरीज में परिणीति ने लीड रोल निभाया था. यह सीरीज दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने काफी पसंद इस सीरीज के बाद पर्सनल लाइफ में काफी बिजी हो गईं.