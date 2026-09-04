कौन हैं इश्वाक सिंह? 'गांधारी' में तापसी पन्नू के पति बनकर बटोर रहे सुर्खियां

बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू अपनी एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'गांधारी' के साथ पर्दे पर लौट आई हैं. उनकी ये फिल्म 3 सितंबर 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है. फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसकी कहानी से लेकर स्टार्स की शानदार एक्टिंग तक, हर चीज दर्शकों का ध्यान खींच रही है. फिल्म में एक्टर इश्वाक सिंह भी अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं. तो चलिए जानते हैं आखिर इश्वाक सिंह कौन हैं और वो अब तक किन फिल्मों और वेब सीरीज में काम कर चुके हैं.

तापसी पन्नू के पति बनकर छाए इश्वाक सिंह

'गांधारी' में इश्वाक सिंह ने तापसी पन्नू के किरदार बानी के पति गोकुल का रोल निभाया है. फिल्म में उनकी एक्टिंग को दर्शकों से काफी पसंद किया जा रहा है. इश्वाक ने अपने किरदार को बेहद सहज और शानदार तरीके से निभाया है. खासकर उनके एक्सप्रेशन और इमोशनल सीन्स स्क्रीन पर काफी असरदार नजर आते हैं.

जब-जब इश्वाक स्क्रीन पर आते हैं, वो अपनी मौजूदगी से दर्शकों का ध्यान खींच लेते हैं. तापसी के साथ उनकी केमिस्ट्री भी कहानी में एक अलग इमोशनल एंगल जोड़ती है. फिल्म देखने के बाद दर्शक इश्वाक के किरदार और उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ करते नजर आ रहे हैं.

कौन हैं इश्वाक सिंह?

इश्वाक सिंह भारतीय सिनेमा के एक जाने-माने और टैलेंटेड एक्टर हैं. अपनी दमदार एक्टिंग के जरिए उन्होंने ओटीटी से लेकर बॉलीवुड तक अपनी खास पहचान बनाई है. हालांकि, एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले इश्वाक एक आर्किटेक्ट थे. उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की और कुछ समय तक इसी फील्ड में काम भी किया. बाद में एक्टिंग में उनकी दिलचस्पी बढ़ी और उन्होंने थिएटर से अपने सफर की शुरुआत की. वो दिल्ली के मशहूर 'अस्मिता थिएटर ग्रुप' से जुड़े, जहां उन्होंने थिएटर डायरेक्टर अरविंद गौर के गाइडेंस में एक्टिंग सीखी.

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'पाताल लोक' से मिली पहचान

इश्वाक ने फिल्मों में छोटे किरदारों से शुरुआत की. वो 'तमाशा' (2015) और 'वीरे दी वेडिंग' (2018) जैसी फिल्मों में नजर आए. हालांकि, उन्हें असली पहचान साल 2020 में आई वेब सीरीज 'पाताल लोक' से मिली. इसमें उन्होंने पुलिस ऑफिसर इमरान अंसारी का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया.

इश्वाक सिंह ने इन सीरीज में किया काम

इसके बाद इश्वाक सिंह ने 'रॉकेट बॉयज' में मशहूर वैज्ञानिक डॉ. विक्रम साराभाई का किरदार निभाकर एक बार फिर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया. उनके इस रोल को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से खूब तारीफ मिली. इश्वाक 'अधूरा', 'मेड इन हेवन सीजन 2' और 'रंगबाज: डर की राजनीति' जैसी वेब सीरीज में भी नजर आ चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने 'बार्ड ऑफ ब्लड', 'तुम्बाड' और 'केसरी' जैसी फिल्मों और सीरीज में भी काम किया है. लगातार अलग-अलग तरह के किरदार निभाकर इश्वाक ने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है.

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