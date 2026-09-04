Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीकौन हैं इश्वाक सिंह? 'गांधारी' में तापसी पन्नू के पति बनकर बटोर रहे सुर्खियां

कौन हैं इश्वाक सिंह? 'गांधारी' में तापसी पन्नू के पति बनकर बटोर रहे सुर्खियां

तापसी पन्नू की फिल्म 'गांधारी' में इश्वाक सिंह ने उनके पति गोकुल का किरदार निभाया है. अपनी दमदार एक्टिंग से वो दर्शकों का ध्यान खींच रहे हैं. आइए जानते हैं उनके करियर और फिल्मों-वेब सीरीज के बारे में.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 04 Sep 2026 04:34 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू अपनी एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'गांधारी' के साथ पर्दे पर लौट आई हैं. उनकी ये फिल्म 3 सितंबर 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है. फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसकी कहानी से लेकर स्टार्स की शानदार एक्टिंग तक, हर चीज दर्शकों का ध्यान खींच रही है. फिल्म में एक्टर इश्वाक सिंह भी अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं. तो चलिए जानते हैं आखिर इश्वाक सिंह कौन हैं और वो अब तक किन फिल्मों और वेब सीरीज में काम कर चुके हैं. 

तापसी पन्नू के पति बनकर छाए इश्वाक सिंह
'गांधारी' में इश्वाक सिंह ने तापसी पन्नू के किरदार बानी के पति गोकुल का रोल निभाया है. फिल्म में उनकी एक्टिंग को दर्शकों से काफी पसंद किया जा रहा है. इश्वाक ने अपने किरदार को बेहद सहज और शानदार तरीके से निभाया है. खासकर उनके एक्सप्रेशन और इमोशनल सीन्स स्क्रीन पर काफी असरदार नजर आते हैं. 

कौन हैं इश्वाक सिंह? 'गांधारी' में तापसी पन्नू के पति बनकर बटोर रहे सुर्खियां

जब-जब इश्वाक स्क्रीन पर आते हैं, वो अपनी मौजूदगी से दर्शकों का ध्यान खींच लेते हैं. तापसी के साथ उनकी केमिस्ट्री भी कहानी में एक अलग इमोशनल एंगल जोड़ती है. फिल्म देखने के बाद दर्शक इश्वाक के किरदार और उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ करते नजर आ रहे हैं.

कौन हैं इश्वाक सिंह?
इश्वाक सिंह भारतीय सिनेमा के एक जाने-माने और टैलेंटेड एक्टर हैं. अपनी दमदार एक्टिंग के जरिए उन्होंने ओटीटी से लेकर बॉलीवुड तक अपनी खास पहचान बनाई है. हालांकि, एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले इश्वाक एक आर्किटेक्ट थे. उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की और कुछ समय तक इसी फील्ड में काम भी किया. बाद में एक्टिंग में उनकी दिलचस्पी बढ़ी और उन्होंने थिएटर से अपने सफर की शुरुआत की. वो दिल्ली के मशहूर 'अस्मिता थिएटर ग्रुप' से जुड़े, जहां उन्होंने थिएटर डायरेक्टर अरविंद गौर के गाइडेंस में एक्टिंग सीखी. 

कौन हैं इश्वाक सिंह? 'गांधारी' में तापसी पन्नू के पति बनकर बटोर रहे सुर्खियां

ये भी पढ़ें:- मलाइका-अरबाज के बेटे अरहान खान करेंगे बॉलीवुड डेब्यू, इस डायरेक्टर से मिलाया हाथ

'पाताल लोक' से मिली पहचान
इश्वाक ने फिल्मों में छोटे किरदारों से शुरुआत की. वो 'तमाशा' (2015) और 'वीरे दी वेडिंग' (2018) जैसी फिल्मों में नजर आए. हालांकि, उन्हें असली पहचान साल 2020 में आई वेब सीरीज 'पाताल लोक' से मिली. इसमें उन्होंने पुलिस ऑफिसर इमरान अंसारी का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया.  

कौन हैं इश्वाक सिंह? 'गांधारी' में तापसी पन्नू के पति बनकर बटोर रहे सुर्खियां

इश्वाक सिंह ने इन सीरीज में किया काम
इसके बाद इश्वाक सिंह ने 'रॉकेट बॉयज' में मशहूर वैज्ञानिक डॉ. विक्रम साराभाई का किरदार निभाकर एक बार फिर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया. उनके इस रोल को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से खूब तारीफ मिली. इश्वाक 'अधूरा', 'मेड इन हेवन सीजन 2' और 'रंगबाज: डर की राजनीति' जैसी वेब सीरीज में भी नजर आ चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने 'बार्ड ऑफ ब्लड', 'तुम्बाड' और 'केसरी' जैसी फिल्मों और सीरीज में भी काम किया है. लगातार अलग-अलग तरह के किरदार निभाकर इश्वाक ने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है.

ये भी पढ़ें:- हुमा कुरैशी से नोरा फतेही और माहिका शर्मा तक, इवेंट में हसीनाओं ने बिखेरा ग्लैमर

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 04 Sep 2026 04:34 PM (IST)
Tags :
Netflix Gandhari Ishwak Singh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
अजय देवगन की 'धमाल 4' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें?
अजय देवगन की 'धमाल 4' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें?
ओटीटी
'धमाल 4' से 'GDN' तक, फ्राइडे को ओटीटी पर रिलीज हुई ये 8 धांसू फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर करें बिंज वॉच
'धमाल 4' से 'GDN' तक, फ्राइडे को ओटीटी पर रिलीज हुई ये 8 फिल्में-सीरीज
ओटीटी
'ट्रेटर 2' की विनर बनीं क्रिस्टल डीसूजा-रिदा थराना, जीती 66 लाख प्राइज मनी
'ट्रेटर 2' की विनर बनीं क्रिस्टल डीसूजा-रिदा थराना, जीती 66 लाख प्राइज मनी
ओटीटी
Video: समय रैना के शो में पहुंचे वरुण धवन, जमकर उड़ाया एक्टर का मजाक
समय रैना के शो में पहुंचे वरुण धवन, जमकर उड़ाया एक्टर का मजाक
Advertisement

वीडियोज

Swara Bhasker ने Padmaavat के Jauhar Scene पर उठाए सवाल, पुराना विवाद फिर हुआ गरम
Asim Riaz ने Rubina-Hina को कहा ‘Aunties’, फिर Internet ने जमकर किया Roast!
Bigg Boss 20 House Tour: Room 20, Shark Pool और Secret Twists का खुलासा!
Bigg Boss 20 House Tour: Room 20, Shark Pool, Kitchen और Confession Room का पूरा खुलासा
Priyadarshan ने किया बड़ा खुलासा, बोले- मुझे Comedy फिल्में बनाना बिल्कुल पसंद नहीं!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बडगाम में एक आतंकी ढेर, जम्मू कश्मीर में सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी
बडगाम में एक आतंकी ढेर, जम्मू कश्मीर में सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी
इंडिया
‘उनके मुंह से ऐसी बात...’, पूर्व CM ममता बनर्जी पर मिथुन चक्रवर्ती का हमला
‘उनके मुंह से ऐसी बात...’, पूर्व CM ममता बनर्जी पर मिथुन चक्रवर्ती का हमला
बिहार
स्वतंत्र भारद्वाज ने चिराग को बताया 'भाई', अब पार्टी बोली- 'कोई कह दे कि...'
स्वतंत्र भारद्वाज ने चिराग को बताया 'भाई', अब पार्टी बोली- 'कोई कह दे कि...'
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने BSF जवानों के साथ किया पोज, वायरल तस्वीरों से लूटी महफिल 
हार्दिक पांड्या ने BSF जवानों के साथ किया पोज, वायरल तस्वीरों से लूटी महफिल 
मूवी रिव्यू
मिर्जापुर फिल्म रिव्यू: भौकाल तो पूरा है, कहानी भी दमदार… लेकिन फिल्म खिंच गई!
मिर्जापुर फिल्म रिव्यू: भौकाल तो पूरा है, कहानी भी दमदार… लेकिन फिल्म खिंच गई!
दिल्ली NCR
'शाम तक दर्ज नहीं हुआ केस तो...' सौरव दास का दिल्ली पुलिस को अल्टीमेटम
'शाम तक दर्ज नहीं हुआ केस तो...' सौरव दास का दिल्ली पुलिस को अल्टीमेटम
इंडिया
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
Home Tips
Pressure Cooker Problems: कुकर में सीटी देर से आती है? 1 आसान ट्रिक से मिनटों में गलेगी दाल
कुकर में सीटी देर से आती है? 1 आसान ट्रिक से मिनटों में गलेगी दाल
ENT LIVE
Khesari Lal Yadav की Kangana Sharma संग Bold Chemistry ने मचाया तहलका, Fans को आई Akanksha की याद
Khesari Lal Yadav की Kangana Sharma संग Bold Chemistry ने मचाया तहलका, Fans को आई Akanksha की याद
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Embed widget