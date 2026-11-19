फ्राइडे, 20 नवंबर को ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म पर एक से बढ़कर एक नई फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं. इनमें कॉमेडी से लेकर रोमांटिक ड्रामा और एक्शन थ्रिलर तक शामिल हैं. यानी इस वीकेंड पर आपके पास घर बैठे ओटीटी पर देखने के लिए कई ऑप्शन मौजूद हैं. तो चलिए यहां फ्राइडे ओटीटी रिलीज की पूरी लिस्ट जान लेते हैं जो आपकी वीकेंड वॉच लिस्ट के लिए परफेक्ट है.

ढिंढोरा 2

यूट्यूबर-एक्टर भुवन बाम अपनी पॉपुलर कॉमेडी सीरीज 'ढिंढोरा' के दूसरे सीजन के साथ वापस आ रहे हैं. इसमें टीटू मामा, बबलू जी, जानकी और बांचो जैसे किरदार फिर से नजर आएंगे. सीरीज़ में संजीदा शेख 'कविता मामी' के रोल में दिखेंगी, साथ ही 'बीबी की वाइन्स' की दुनिया के कई जाने-पहचाने चेहरे भी शामिल होंगे. यह 20 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी.

कैंपस डायरीज सीजन 2

'कैंपस डायरीज सीजन 2' को भी वीकेंड वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. ये 18 नवंबर 2026 सेह प्राइम वीडियो और अमेज़न MX प्लेयर पर स्ट्रीम हो रहा है. बता दें की सीजन 2 में 10 एपिसोड हैं और इसका निर्देशन अभिषेक यादव ने किया है और 'स्टूडियो येलो मोंटाज' के बैनर तले इसे प्रेम मिस्त्री और अभिषेक यादव ने प्रोड्यूस किया है.

अनबिल अवान

अशोक सेलवन और प्रीति मुकुंदन स्टारर तमिल रोमांटिक थ्रिलर 'अनबिल अवान' इस शुक्रवार, 20 नवंबर को सोनीलिव पर रिलीज होने जा रही है. कार्तिकेयन रामकृष्णन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सबुमोन अब्दुसमद, रेवती और अन्य कलाकार भी नजर आएंगे. दर्शक इस फिल्म को तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में देख सकते हैं.

हाइकू

एगन, श्रीदेवी अपल्ला और फेमिना जॉर्ज स्टारर 'हाइकू' एक तमिल रोमांटिक ड्रामा है, जो प्यार, दिल टूटने और जिंदगी में मिलने वाले दूसरे मौकों के बारे में है. युवराज चिन्नसामी द्वारा निर्देशित यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर 20 नवंबर, फ्राइडे से स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी

पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियंस

फैंटेसी एडवेंचर सीरीज 'पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियंस' जियोहॉटस्टार पर अपने तीसरे सीजन के साथ वापसी कर रही है. रिक रिओर्डन की बुक 'द टाइटन्स कर्स' पर बेस्ड इस सीरीज में वॉकर स्कोबेल, लिया सावा जेफरीज, आर्यन सिम्हाद्री, चार्ली बुशनेल, तमारा स्मार्ट और लेवी क्रिसोपुलोस नजर आएंगे. नया सीजन 20 नवंबर को दो एपिसोड के साथ शुरू होगा, जिसके बाद बाकी एपिसोड हर हफ्ते रिलीज किए जाएंगे.

परफेक्ट लायर्स

एलेक्स मिरेज के पॉपुलर वॉटपैड नॉवेल पर बेस्ड 'परफेक्ट लायर्स' एक स्पैनिश थ्रिलर है, जिसकी कहानी एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी पर सेट है. यह कहानी अमीर स्टूडेंट्स के एक ऐसे ग्रुप के बारे में है, जिनकी ज़िंदगी में तब एक नया मोड़ आता है, जब उनके सामने राज, बदले की भावना और धोखे जैसी चीजें सामने आती हैं. इस फिल्म में आइरीन बाल्मेस, ग्लेब एब्रोसिमोव, पाउ साइमन, पाब्लो स्कैपिग्लियाटी, असियर एत्क्सेंडिया और आइरीन फेरेरो ने अहम रोल प्ले किया है., इसे 20 नवंबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

स्टेप्स

एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म स्टेप्स सिंड्रेला की जानी-मानी कहानी को एक नए अंदाज में पेश करती है. इसमें सिंड्रेला की उन बहनों पर फोकस किया गया है, जिन्हें अक्सर 'बुरी' माना जाता है. दर्शक 20 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को देख सकते हैं.