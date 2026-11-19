भारत में पाकिस्तान में सीरियल्स का इन दिनों काफी बोलबाला है. लोग 'अनुपमा' और 'तुलसी' की कहानी से इतना बोर हो गए हैं, कि अब पाकिस्तानी ड्रामों की ओर मुड़ गए हैं. सास-बहू सीरियल्स की नोक-झोंक और ओवर द टॉप ड्रामा से लोगों का अब मन भर चुका है. ऐसे में कई पाकिस्तानी सीरियल्स लोग यूट्यूब के जरिए भारत में देख रहे हैं. इन सीरियल्स के किरदार भी यहां खूब पॉपुलर हो रहे हैं. इन्हीं में से एक किरदार है 'अबु बकर', जो खासतौर से लड़कियों का तो फेवरेट बन चुका है.

दरअसल, पाकिस्तानी ड्रामा के जिस अबु बकर की चर्चा हो रही है वो 'दर-ए-निजात' (Dar-e-Nijaat) नाम के एक शो का किरदार है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है. 'अबु बकर' इस शो का लीड किरदार है, जो लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि उसे ग्रीनेस्ट फ्लैग का टैग दे रहे हैं. इस किरदार का मुकाबल ना 'तुलसी का मिहिर' कर पा रहा है और ना ही 'अनुपमा का अनुज'.

क्यों पसंद आ रहा पाकिस्तानी ड्रामा का अबु बकर?

इसके साथ ही अगर बात की जाए कि पाकिस्तानी ड्रामा 'दर-ए-निजात' के कैरेक्टर अबु बकर की खासियत के बारे में तो इसे लेकर सोशल मीडिया पर दर्शकों ने कई खूबियां बताई हैं. ये खासतौर पर जेन जी का फेवरेट कैरेक्टर बन चुका है. लोगों का मानना है कि अबु बकर लड़कियों के सपनों के राजकुमार के जैसे वाला कैरेक्टर है. चलिए बताते हैं इसकी खासियत को लेकर लोगों का क्या कहना है...

- नरम दिल का कैरेक्टर- यूजर्स का कहना है कि अबु बकर का किरदार बहुत ही नरम दिल वाला है. उसे पता है कि अपनी पत्नी की इज्जत कैसे करनी है. उसे बात करना, प्यार करना उसे सब पता है और वो काफी ड्रीमी है.

- ड्रीम सास वाला रोल- यूजर्स का कहना है कि इसमें अबु बकर की मां हैं, जो ड्रीम सास का रोल प्ले कर रही हैं, जैसे लड़कियों की आजकल सास को लेकर डिजायर होती है वैसा कैरेक्टर है.

- सपनों के राजकुमार वाले गुर- अबु बकर के कैरेक्टर को लेकर यूजर का कहना है कि आजकल लड़के वैसे बिल्कुल नहीं होते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है. वो सपनों के राजकुमार के जैसे है. वो काफी सॉफ्ट हार्ट है.

- वहीं, एक ने कहा कि इंडिया में टीवी पर तो सास-बहू का कलेश देखने के लिए मिलता है. एक सीन को कई बार फोकस करके दिखाया जाता है लेकिन पाकिस्तानी ड्रामा में नहीं. यहां पर देवर-जेठानी, सास बहू के आगे कुछ चलता ही नहीं है.

कब और कहां देख सकते हैं पाकिस्तानी ड्रामा 'दर ए निजात'?

बहरहाल, अगर बात की जाए पाकिस्तानी ड्रामा 'दर ए निजात' कहां देख सकते हैं तो इसका प्रीमियर 1 अगस्त, 2026 को हुआ था. इसका प्रसारण पाकिस्तानी चैनल ARY Digital पर होता है. ये शो हर शुक्रवार और शनिवार को स्ट्रीम किया जाता है. इसके एपिसोड को ARY Digital के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं.