'कॉफी विद करण' सीजन 9 के लेटेस्ट एपिसोड में बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे के साथ एंटरप्रेन्योर और सिंगर अनन्या अनन्या बिड़ला भी पहुंची थीं. इस दौरान अनन्या ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई खुलासे किए. बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी खुलासा किया कि उन्हें देश की एक बिलेनियर फैमिली से कई बार शादी का प्रपोजल आया था. हालांकि उन्होंने उस बिलेनियर फैमिली का नाम नहीं बताया.

अनन्या बिड़ला ने दो बार ठुकराया था बड़ी बिजनेसमैन फैमिली का रिश्ता

करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण' में अनन्या बिड़ला से पूछा था कि क्या उन्हें कभी किसी अमीर उद्योगपति परिवार से शादी का प्रपोज मिला है, जो पूरी तरह से "ब्रांड मीट ब्रांड" होता. इसपर अनन्या ने बताया कि एक जाने-माने इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपने बेटे के लिए उन्हें दो बार शादी का प्रपोजल भेजा था, लेकिन उन्होंने दोनों ही बार इसे रिजेक्ट कर दिया.

ये सुनकर अनन्या पांडे ने पूछा कौन? लेकिन अनन्या बिड़ला ने उस परिवार का नाम बताने से इनकार कर दिया. इसके बाद अनन्या ने बताया कि उनके मम्मी पापा अपसेट हो गए थे लेकिन अगर आपने एक बार मना कर दिया है तो मना कर दिया. इस पर करण ने कहा कि लेकिन वेडिंग बहुत फन होती. इस पर अनन्या ने कहा नहीं.

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रही क्लिप

वहीं अब इसकी क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और हर कोई ये जानने के लिए एक्साइटेड हो गया है कि आखिर अनन्या ने किस बड़ी बिजनेसमैन फैमिली के रिश्ते को दो बार रिजेक्ट किया था. कई का मानना है कि अनन्या ने अंबानी फैमिली के रिश्ते को ना कहा था. हालांकि अनन्या बिड़ला ने शो में किसी का नाम नहीं लिया है.

अनन्या बिड़ला कौन हैं?

'फॉर्च्यून इंडिया' पर मौजूद अनन्या बिड़ला की प्रोफाइल के मुताबिक वह एक एंटरप्रेन्योर हैं. उन्होंने कभी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने की कोशिश की थी. अब वे अपने कारोबार को देख रही हैं. उनके बिजनेस में फाइनेंशियल सर्विस, ब्यूटी, रियल एस्टेट और फिल्म प्रोडक्शन शामिल हैं. वे इंडस्ट्रियलिस्ट कुमार मंगलम बिड़ला की बेटी हैं. अनन्या फैमिली बिजनेस ग्रुप 'आदित्य बिड़ला ग्रुप' में कई पदों पर भी काम कर रही हैं.