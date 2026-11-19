साउथ फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आपके लिए ये वीकेंड धमाकेदार होने वाला है. साउथ फिल्मों के शौकीन दर्शकों के लिए ये किसी ट्रीट से कम नहीं होने वाला है. ओटीटी पर हर हफ्ते ही फिल्में रिलीज होती है, ऐसे में इस वीकेंड साउथ की 6 धमाकेदार फिल्में रिलीज होने वाली हैं. इसमें हॉरर के साथ रोमांस का तड़का लगने वाला है. देखिए ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्मों की पूरी लिस्ट...

क्रेजी कल्याणम

'क्रेज़ी कल्याणम' में पर्वथालु नाम के एक पारिवारिक व्यक्ति की कहानी है, जो अपनी बड़ी बेटी की खराब शादी की वजह से होने वाली सामाजिक शर्मिंदगी को लेकर परेशान होता है. अपनी छोटी बेटी कीर्ति का भविष्य सुरक्षित करने की उम्मीद में, वो उसकी शादी एक अमीर लड़के से तय कर देता है. लेकिन, कीर्ति चुपके से अपने बचपन के दोस्त उदय से प्यार करती है, जो एक हथकरघा बुनकर है. इसमें अनुपमा परमेश्वरन जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म अहा वीडियो पर देख सकते हैं.

418

'केजीएफ' और 'सालार' जैसी फिल्में दे चुके फिल्ममेकर प्रशांत नील की फिल्म '418' को लेकर चर्चा में हैं. इसमें सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर का तड़का देखने के लिए मिलने वाला है. इसमें एक 15 साल से सील पड़े कॉलेज की कहानी देखने के लिए मिलने वाली है. इसका निर्देशन कीर्तन नागौद ने किया है. इसमें चैत्र, रमेश इंद्रा जैसे अन्य कलाकार भी अहम रोल में हैं. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है.

मिस्टर एंड मिसेज ऑफिस

तमिल की कॉमेडी वेब सीरीज 'मिस्टर एंड मिसेज ऑफिस' को भी इसी हफ्ते ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा. इसमें एक ऐसे कपल की कहानी देखने के लिए मिलती है, जो सेम आईटी कंपनी में काम करता है और अपनी शादी को सबसे सीक्रेट रखने का फैसला करता है. इसमें काफी ट्विस्ट और टर्न्स देखने के लिए मिलने वाला है. फिल्म को जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

किकू चिरंजीवी

'किकू चिरंजीवी' एक तेलुगु फिल्म है. इसमें चिरु नाम के एक अनाथ शख्स की कहानी देखने के लिए मिलती है. वो भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उम्मीद रखता है. उसकी जिंदगी में कई ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं. जब उसे मानसा नाम की लड़की से प्यार होता है तो जिंदगी में नए मोड़ आ जाते हैं. फिल्म में कीकू यानमला, कशिश खान, ईश्वरी राव और तनिकेला भरणी भी अहम भूमिकाओं में हैं. ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है.

अनबिल अवान

'अनबिल अवान' का निर्देशन आर कार्तिकेयन ने किया है. ये एक तमिल रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें अशोक सेलवन और प्रीति मुकुंदन, सूर्या और इयाल जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. इसमें एक ऐसे कपल की कहानी देखने के लिए मिलने वाली है, जो एक-दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और फिर शादी कर लेते हैं. इसके बाद वो हिल स्टेशन पर अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करने का फैसला करते हैं. इसे सोनी लिव पर देख सकते हैं.

कल्ट

विश्वक सेन की तेलुगु साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म 'कल्ट' को थिएटर में 30 अक्तूबर को रिलीज किया गया था. फिल्म को अब ओटीटी पर भी रिलीज किया जाएगा. इसमें गायत्री भारद्वाज, तारक पोनप्पा और मुरली शर्मा जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.