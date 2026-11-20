पंजाब के खन्ना में कांग्रेस की ऐतिहासिक रैली में लंबे समय बाद पार्टी का पूरा नेतृत्व एक मंच पर नजर आया. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने एकजुट होकर पंजाब के लिए लड़ने का ऐलान किया. लुधियाना से सांसद और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजा वड़िंग ने मंच से कहा कि पार्टी में अब अंदरूनी कलह की बात बंद होनी चाहिए. वहीं, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजा वड़िंग की तारीफ करते हुए कहा कि आज उन्होंने नेता वाला भाषण दिया है.

राजा वड़िंग के चरणजीत सिंह चन्नी की साइकिल यात्रा में शामिल होने और कांग्रेस की एकजुटता की अपील करने पर सचिन पायलट ने कहा, "मैं अभी सबके भाषण सुन रहा था. हमारे नौजवान बार-बार मुझे बड़ा भाई, बड़ा भाई कह रहे थे. हकीकत यह है कि राजा वड़िंग जी मुझसे सिर्फ एक साल छोटे हैं, इसलिए उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है."

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उन्होंने आगे कहा, "मैं इस मंच से राजा जी को बताना चाहता हूं कि मैंने आपको बहुत करीब से देखा है. यूथ कांग्रेस में देखा, पंजाब में देखा. आपने राष्ट्रीय कांग्रेस में पद संभाला, विधायक रहे, मंत्री रहे. आज आप सांसद हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. साढ़े चार साल तक आपको कई पद मिले, लेकिन हकीकत में नेता वाला भाषण आपने आज दिया है. इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं. कांग्रेस पार्टी आपके रग-रग में बसी है."

पंजाब के लोगों से बढ़कर कुछ नहीं- सचिन पायलट

सचिन पायलट ने आगे कहा, "हमारा हित और व्यक्तिगत स्वार्थ मंच पर बैठे तमाम नेताओं के हो सकते हैं, लेकिन पंजाब के लोगों से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता. हमें पद मिल गया, पोस्ट मिल गई और पंजाब नर्क में जा रहा है, तो उसका क्या फायदा? आज हमें जो लड़ाई लड़नी है, वह पंजाब के नौजवानों के भविष्य के लिए लड़नी है. राहुल गांधी के नेतृत्व में हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वह पंजाब को बचाने की लड़ाई है."

हमारे एकमात्र नेता राहुल गांधी- राजा वड़िंग

रैली में राजा वड़िंग ने कांग्रेस की एकजुटता पर जोर देते हुए कहा, “हम सब एक हैं. आज से यह कहना बंद कर दीजिए कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह है. हमारे एकमात्र नेता राहुल गांधी हैं और हम सब मिलकर पंजाब के लिए लड़ेंगे. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अध्यक्ष मैं हूं, परगट सिंह हैं या कोई और.”

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राजा वड़िंग के इस बयान को पंजाब कांग्रेस में लंबे समय से चल रही गुटबाजी की चर्चाओं के बीच अहम माना जा रहा है. खन्ना की रैली में पार्टी के कई बड़े नेता एक साथ नजर आए. खन्ना की इस रैली में कांग्रेस नेताओं की एकजुटता और राहुल गांधी के नेतृत्व में पंजाब की लड़ाई लड़ने का संदेश प्रमुखता से सामने आया.