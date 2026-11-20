दिल्ली-एनसीआर में सर्दी अपने पैर पसारने लगी है और सुबह-सुबह ठिठुरन बढ़ रही है. गुरुवार रात को सुबह और रात के तापमान में लगातार गिरावट आ रही है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, गुरुवार (19 नवंबर) को शहर का अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

वहीं, न्यूनतम तापमान 04 डिग्री की गिरावट के साथ 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जोकि सामान्य से 1.7 डिग्री कम है. इस दौरान दिल्ली का 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 280 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है.

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आज सुबह भी छाई रहेगी कोहरे और धुंध की चादर

विभाग के अनुसार, आज शुक्रवार (20 नवंबर) को शहर का न्यूनतम तापमान 11-13 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है. सुबह के समय शहर के कई इलाकों में हल्के से मध्यम कोहरे और धुंध की चादर देखने को मिल सकती है. राजधानी के सफदरजंग, पालम, मयूर विहार और यमुना किनारे के इलाकों में सुबह-सुबह दृश्यता अधिक प्रभावित हो रही है. हालांकि, दिन चढ़ने के साथ ही आसमान साफ होने की उम्मीद है.

विभाग के अनुसार, अगले 48 घंटों के दौरान रात के तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन 21 नवंबर को तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है और उसके बाद लगभग 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है. बदलते मौसम को देखते हुए डॉक्टरों की सलाह है कि लोग थोड़ी सावधानी बरते, खासकर बुजुर्ग और बच्चे. सुबह या शाम को घर से अगर निकलना है तो गर्म कपड़े पहनकर निकले और कोहरे की स्थिति में फॉग लाइट का इस्तेमाल करें.

पिछले 24 घंटों में सफदरजंग में सबसे कम दृश्यता

पिछले 24 घंटों में सुबह के समय दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्का कोहरा देखने को मिल रहा है. सुबह 06:30 बजे सफदरजंग में सबसे कम दृश्यता 700 मीटर दर्ज की गई है. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई दर्ज की गई है. इस दौरान शहर में न्यूनतम तापमान लगभग 11-13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25-28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी में पश्चिमी हवाएं चलीं, जिनकी गति 10-15 किमी प्रति घंटा तक रही.

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