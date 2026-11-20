Snake Road: आमतौर पर सड़कों का निर्माण इंसानी सहूलियत और तेज रफ्तार सफर के लिए किया जाता है, लेकिन प्रकृति की कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां रफ्तार को थामना ही सबसे बड़ी समझदारी मानी जाती है. कल्पना कीजिए कि एक ऐसी सड़क हो जहां किसी हादसे, बाढ़ या मरम्मत के कारण नहीं, बल्कि रेंगते हुए जीवों के सुरक्षित गुजरने के लिए वाहनों की आवाजाही रोक दी जाती हो. अमेरिका के जंगलों के बीच से गुजरने वाला एक छोटा-सा रास्ता साल के कई महीनों तक इंसानी वाहनों के लिए बंद रहता है ताकि सांप और दूसरे जीव बिना किसी खतरे के अपना मौसमी सफर पूरा कर सकें. यह अनूठी व्यवस्था दिखाती है कि जब इंसान प्रकृति के नियमों को जगह देता है, तो सहअस्तित्व की एक मिसाल तैयार होती है. आइए जानते हैं कि यह खास सड़क कहां है, इसे क्यों बंद किया जाता है और कौन-कौन से जीवों को इससे जीवनदान मिलता है.

अमेरिका में कहां है सांपों के लिए रुकने वाली यह सड़क?

यह दिलचस्प मार्ग अमेरिका के इलिनोइस राज्य में फैले शॉनी नेशनल फॉरेस्ट के बीच स्थित है, जिसे स्थानीय स्तर पर 'स्नेक रोड' के नाम से जाना जाता है. इसका आधिकारिक नाम फॉरेस्ट सर्विस रोड 345 है और यह करीब चार किलोमीटर लंबी है, जिसे ला-रू रोड के तौर पर भी पहचाना जाता है. इसकी भौगोलिक बनावट इसे बेहद खास बनाती है, क्योंकि यह एक तरफ चूना पत्थर की ऊंची चट्टानों और दूसरी तरफ दलदली भूमि के बीच से होकर गुजरती है. इसी संकरी पट्टी के दोनों छोरों पर मौजूद प्राकृतिक आवासों के बीच आने-जाने के लिए जीवों को इस सड़क को पार करना पड़ता है.

आखिर क्यों बंद कर दी जाती है यह सड़क?

यहां रहने वाले सांप और अन्य जीव साल में दो बार अपने रहने के ठिकाने बदलते हैं, और इसी प्रवास के दौरान यह सड़क उनके रास्ते में आती है. सर्दियों के दिनों में ये जीव चूना पत्थर की चट्टानों की दरारों और सुरक्षित गहराइयों में पनाह लेते हैं, जहां उन्हें ठंड से बचाव मिलता है. जैसे ही मौसम में गर्माहट आती है, वे चट्टानों से निकलकर दलदली इलाके की ओर बढ़ते हैं, और सर्दियों की आहट के साथ फिर चट्टानों की तरफ लौटते हैं. पहले जब वाहन इस रास्ते से गुजरते थे, तो सड़क पार करते समय बड़ी संख्या में सांप और छोटे जीव पहियों के नीचे कुचल जाते थे, जिसे रोकने के लिए अमेरिकी वन सेवा ने यह कदम उठाया.

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साल में किन महीनों में बंद रहती है गाड़ियों की आवाजाही?

स्नेक रोड पर वाहनों का प्रवेश साल में दो बार, हर बार करीब दो महीने के लिए बंद रखा जाता है, जिससे कुल चार महीने तक यहां गाड़ियां नहीं चलतीं. वसंत के मौसम में 15 मार्च से 15 मई तक यह मार्ग बंद रहता है, जब जीव चट्टानों से निकलकर दलदली क्षेत्र की ओर प्रवास करते हैं. इसके बाद पतझड़ में 1 सितंबर से 30 अक्टूबर तक दोबारा आवाजाही रोकी जाती है, जब वे वापस चट्टानों की शरण में लौटते हैं. साल के शेष आठ महीनों में यह सड़क वाहनों के लिए खुली रहती है, ताकि सामान्य आवागमन जारी रह सके.

सिर्फ सांप ही नहीं, इन जीवों को भी मिलता है रोड बंद होने का फायदा

इस क्षेत्र में सांपों के साथ-साथ कई अन्य उभयचर और सरीसृप जीव भी मौसम के बदलाव के साथ जगह बदलते हैं, जिनमें मेंढक, कछुए, न्यूट और सैलामैंडर शामिल हैं. लगभग 2 लाख 89 हजार एकड़ में फैले शॉनी नेशनल फॉरेस्ट में सांपों की करीब 35 प्रवासी प्रजातियां और उभयचरों की 23 प्रजातियां दर्ज की गई हैं. इनमें टिम्बर रैटलस्नेक, कॉटनमाउथ और ईस्टर्न कॉपरहेड जैसे जहरीले सांप भी शामिल हैं, जो इस पारिस्थितिकी तंत्र का अहम हिस्सा हैं. मौसमी बंदी के दौरान वाहन न चलने से इन सभी जीवों को सड़क हादसों से होने वाले नुकसान से बड़ी राहत मिलती है.

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