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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडहुमा कुरैशी से नोरा फतेही और माहिका शर्मा तक, इवेंट में हसीनाओं ने बिखेरा ग्लैमर

हुमा कुरैशी से नोरा फतेही और माहिका शर्मा तक, इवेंट में हसीनाओं ने बिखेरा ग्लैमर

GQ बेस्ट ड्रेस्ड इवेंट में सितारों का फैशन और ग्लैमर का जलवा देखने को मिला. हसीनाओं से लेकर हैंडसम हंक तक, हर किसी ने अपने स्टाइलिश अंदाज से महफिल लूट ली.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 04 Sep 2026 09:01 AM (IST)
GQ बेस्ट ड्रेस्ड इवेंट में सितारों का फैशन और ग्लैमर का जलवा देखने को मिला. हसीनाओं से लेकर हैंडसम हंक तक, हर किसी ने अपने स्टाइलिश अंदाज से महफिल लूट ली.

GQ बेस्ट ड्रेस्ड इवेंट में बॉलीवुड सितारों का एक से बढ़कर एक स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला. हुमा कुरैशी, नोरा फतेही और माहिका शर्मा जैसी हसीनाओं ने जहां अपने ग्लैमरस लुक से सबका ध्यान खींचा, वहीं आयुष्मान खुराना, शान, चंकी पांडे और अहान शेट्टी भी अपने शानदार फैशन सेंस से छाए रहे.

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बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी इस इवेंट में अपने ग्लैमरस अंदाज से महफिल लूटती नजर आईं. उन्होंने ब्लैक ऑफ-शोल्डर बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी, जिसमें रैप्ड डिटेलिंग और फिगर-हगिंग फिट उनके लुक को और ग्लैमरस बना रहा था. उन्होंने डायमंड नेकलेस और मैचिंग ईयररिंग्स के साथ अपने लुक को एक्सेसराइज किया. रेड लिप्स, साइड-पार्टेड वेवी हेयर और मिनिमल मेकअप में हुमा बेहद स्टाइलिश नजर आईं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी इस इवेंट में अपने ग्लैमरस अंदाज से महफिल लूटती नजर आईं. उन्होंने ब्लैक ऑफ-शोल्डर बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी, जिसमें रैप्ड डिटेलिंग और फिगर-हगिंग फिट उनके लुक को और ग्लैमरस बना रहा था. उन्होंने डायमंड नेकलेस और मैचिंग ईयररिंग्स के साथ अपने लुक को एक्सेसराइज किया. रेड लिप्स, साइड-पार्टेड वेवी हेयर और मिनिमल मेकअप में हुमा बेहद स्टाइलिश नजर आईं.
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हार्दिक पंड्या की गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस माहिका शर्मा भी इस इवेंट में अपने ग्लैमरस अंदाज से छा गईं. माहिका ने शॉर्ट स्लीवलेस एम्बेलिश्ड मिनी ड्रेस पहनी थी. स्क्वायर नेकलाइन और फिगर-हगिंग फिट ने उनके लुक को और भी ग्लैमरस बना दिया. उन्होंने इस ड्रेस को ब्लैक पॉइंटेड-टो हाई हील्स के साथ पेयर किया. खुले स्ट्रेट बाल और मिनिमल मेकअप में माहिका बेहद स्टाइलिश और खूबसूरत नजर आईं.
हार्दिक पंड्या की गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस माहिका शर्मा भी इस इवेंट में अपने ग्लैमरस अंदाज से छा गईं. माहिका ने शॉर्ट स्लीवलेस एम्बेलिश्ड मिनी ड्रेस पहनी थी. स्क्वायर नेकलाइन और फिगर-हगिंग फिट ने उनके लुक को और भी ग्लैमरस बना दिया. उन्होंने इस ड्रेस को ब्लैक पॉइंटेड-टो हाई हील्स के साथ पेयर किया. खुले स्ट्रेट बाल और मिनिमल मेकअप में माहिका बेहद स्टाइलिश और खूबसूरत नजर आईं.
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शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत भी इस इवेंट में अपने स्टाइलिश अंदाज से सुर्खियां बटोरती नजर आईं. मीरा ने ब्लैक कलर का हाई-नेक शॉर्ट स्लीव टॉप पहना था, जिसे उन्होंने मिनी स्कर्ट के साथ पेयर किया. व्हाइट और बेज शेड की इस स्कर्ट की वेस्टलाइन पर लगी गोल्डन लेयर्ड चेन बेल्ट उनके लुक को ट्रेंडी टच दे रही थी. इसके साथ उन्होंने घुटनों तक लंबे ब्लैक लेदर बूट्स पहने. मिडिल पार्टेड खुले बाल, न्यूड लिपस्टिक और सॉफ्ट मेकअप में मीरा बेहद क्लासी नजर आईं.
शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत भी इस इवेंट में अपने स्टाइलिश अंदाज से सुर्खियां बटोरती नजर आईं. मीरा ने ब्लैक कलर का हाई-नेक शॉर्ट स्लीव टॉप पहना था, जिसे उन्होंने मिनी स्कर्ट के साथ पेयर किया. व्हाइट और बेज शेड की इस स्कर्ट की वेस्टलाइन पर लगी गोल्डन लेयर्ड चेन बेल्ट उनके लुक को ट्रेंडी टच दे रही थी. इसके साथ उन्होंने घुटनों तक लंबे ब्लैक लेदर बूट्स पहने. मिडिल पार्टेड खुले बाल, न्यूड लिपस्टिक और सॉफ्ट मेकअप में मीरा बेहद क्लासी नजर आईं.
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नोरा फतेही ने GQ बेस्ट ड्रेस्ड इवेंट में अपने बोल्ड और ग्लैमरस इंडो-वेस्टर्न लुक से खूब सुर्खियां बटोरीं. एक्ट्रेस ने व्हाइट कलर का डीप-नेक क्रॉप्ड शर्ट स्टाइल टॉप पहना था, जिसके आगे उन्होंने नॉट बांधी हुई थी. इसे उन्होंने हाई-स्लिट ब्लू डेनिम मरमेड स्कर्ट के साथ पेयर किया. अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए नोरा ने चंकी लेयर्ड गोल्डन नेकलेस और ब्लैक मेश पॉइंटेड-टो हील्स पहनीं. मेसी हाई बन, आगे निकली हल्की फ्लिक्स, विंग्ड आईलाइनर और न्यूड-ब्राउन लिपस्टिक में नोरा बेहद स्टाइलिश और ग्लैमरस नजर आईं.
नोरा फतेही ने GQ बेस्ट ड्रेस्ड इवेंट में अपने बोल्ड और ग्लैमरस इंडो-वेस्टर्न लुक से खूब सुर्खियां बटोरीं. एक्ट्रेस ने व्हाइट कलर का डीप-नेक क्रॉप्ड शर्ट स्टाइल टॉप पहना था, जिसके आगे उन्होंने नॉट बांधी हुई थी. इसे उन्होंने हाई-स्लिट ब्लू डेनिम मरमेड स्कर्ट के साथ पेयर किया. अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए नोरा ने चंकी लेयर्ड गोल्डन नेकलेस और ब्लैक मेश पॉइंटेड-टो हील्स पहनीं. मेसी हाई बन, आगे निकली हल्की फ्लिक्स, विंग्ड आईलाइनर और न्यूड-ब्राउन लिपस्टिक में नोरा बेहद स्टाइलिश और ग्लैमरस नजर आईं.
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मशहूर सिंगर शान ने इवेंट में अपने स्मार्ट-कैजुअल लुक से ध्यान खींचा. उन्होंने ब्लैक राउंड-नेक टी-शर्ट के ऊपर चारकोल ग्रे शेड की टेक्सचर्ड वेस्टकोट पहनी थी. इसे उन्होंने ऑफ-व्हाइट कार्गो स्टाइल पैंट और ब्लैक शूज के साथ पेयर किया. मेटल वॉच और ब्रेसलेट के साथ शान का ये सिंपल लुक उनकी पर्सनालिटी पर खूब जंच रहा था.
मशहूर सिंगर शान ने इवेंट में अपने स्मार्ट-कैजुअल लुक से ध्यान खींचा. उन्होंने ब्लैक राउंड-नेक टी-शर्ट के ऊपर चारकोल ग्रे शेड की टेक्सचर्ड वेस्टकोट पहनी थी. इसे उन्होंने ऑफ-व्हाइट कार्गो स्टाइल पैंट और ब्लैक शूज के साथ पेयर किया. मेटल वॉच और ब्रेसलेट के साथ शान का ये सिंपल लुक उनकी पर्सनालिटी पर खूब जंच रहा था.
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आयुष्मान खुराना ने इवेंट के रेड कार्पेट पर अपने क्लासी और मॉडर्न फॉर्मल लुक से खूब ध्यान खींचा. एक्टर ने ग्रे-ब्लू शेड का डबल-ब्रेस्टेड ब्लेजर पहना था. उन्होंने इसके साथ मैचिंग शर्ट और टाई पेयर की, जिससे उनका पूरा लुक मोनोक्रोमैटिक नजर आया. इसके साथ उन्होंने वाइड-लेग ट्राउजर पहनी, जो उनके आउटफिट को रेट्रो और हाई-फैशन टच दे रही थीं. ब्लैक पेटेंट लेदर फॉर्मल शूज, सेट किए हुए बाल और ट्रिम्ड फुल बियर्ड में आयुष्मान बेहद हैंडसम और स्टाइलिश नजर आए.
आयुष्मान खुराना ने इवेंट के रेड कार्पेट पर अपने क्लासी और मॉडर्न फॉर्मल लुक से खूब ध्यान खींचा. एक्टर ने ग्रे-ब्लू शेड का डबल-ब्रेस्टेड ब्लेजर पहना था. उन्होंने इसके साथ मैचिंग शर्ट और टाई पेयर की, जिससे उनका पूरा लुक मोनोक्रोमैटिक नजर आया. इसके साथ उन्होंने वाइड-लेग ट्राउजर पहनी, जो उनके आउटफिट को रेट्रो और हाई-फैशन टच दे रही थीं. ब्लैक पेटेंट लेदर फॉर्मल शूज, सेट किए हुए बाल और ट्रिम्ड फुल बियर्ड में आयुष्मान बेहद हैंडसम और स्टाइलिश नजर आए.
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चंकी पांडे GQ बेस्ट ड्रेस्ड इवेंट में अपने कलरफुल और कूल कैजुअल लुक में नजर आए. उन्होंने पीले बेस वाली मल्टीकलर एब्सट्रैक्ट प्रिंट शर्ट के साथ ब्लू स्ट्रेट-फिट जींस पेयर की थी. ब्लू वेलवेट लोफर्स, लंबे कर्ली मेसी बाल और हल्की दाढ़ी-मूंछ में चंकी काफी कूल और बिंदास नजर आ रहे थे.
चंकी पांडे GQ बेस्ट ड्रेस्ड इवेंट में अपने कलरफुल और कूल कैजुअल लुक में नजर आए. उन्होंने पीले बेस वाली मल्टीकलर एब्सट्रैक्ट प्रिंट शर्ट के साथ ब्लू स्ट्रेट-फिट जींस पेयर की थी. ब्लू वेलवेट लोफर्स, लंबे कर्ली मेसी बाल और हल्की दाढ़ी-मूंछ में चंकी काफी कूल और बिंदास नजर आ रहे थे.
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सुनील शेट्टी के बेटे और एक्टर अहान शेट्टी इवेंट में बेहद शार्प और क्लासी अंदाज में नजर आए. उन्होंने ऑफ-व्हाइट डबल-ब्रेस्टेड क्रॉप ब्लेजर के साथ व्हाइट शर्ट और ब्लू स्ट्रेट-फिट जींस पेयर की थी. ब्लैक बेल्ट और पेटेंट लेदर लोफर्स ने उनके लुक को और स्मार्ट बनाया. शार्प हेयरस्टाइल और ट्रिम्ड दाढ़ी-मूंछ में अहान काफी हैंडसम नजर आ रहे थे.
सुनील शेट्टी के बेटे और एक्टर अहान शेट्टी इवेंट में बेहद शार्प और क्लासी अंदाज में नजर आए. उन्होंने ऑफ-व्हाइट डबल-ब्रेस्टेड क्रॉप ब्लेजर के साथ व्हाइट शर्ट और ब्लू स्ट्रेट-फिट जींस पेयर की थी. ब्लैक बेल्ट और पेटेंट लेदर लोफर्स ने उनके लुक को और स्मार्ट बनाया. शार्प हेयरस्टाइल और ट्रिम्ड दाढ़ी-मूंछ में अहान काफी हैंडसम नजर आ रहे थे.
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कृतिका कामरा इवेंट में ऑल-ब्लैक को-ऑर्ड सेट में बेहद स्टाइलिश नजर आईं. उन्होंने शॉर्ट ब्लैक मिनी स्कर्ट के साथ फुल-स्लीव क्रॉप जैकेट पहनी थी, जिस पर गोल्डन बकल्स लगे हुए थे. ब्लैक पॉइंटेड-टो हील्स, छोटे गोल्डन हूप इयररिंग्स और साइड-पार्टेड वेवी ओपन हेयर में कृतिका का लुक काफी ग्लैमरस और एड्जी लग रहा था.
कृतिका कामरा इवेंट में ऑल-ब्लैक को-ऑर्ड सेट में बेहद स्टाइलिश नजर आईं. उन्होंने शॉर्ट ब्लैक मिनी स्कर्ट के साथ फुल-स्लीव क्रॉप जैकेट पहनी थी, जिस पर गोल्डन बकल्स लगे हुए थे. ब्लैक पॉइंटेड-टो हील्स, छोटे गोल्डन हूप इयररिंग्स और साइड-पार्टेड वेवी ओपन हेयर में कृतिका का लुक काफी ग्लैमरस और एड्जी लग रहा था.
Published at : 04 Sep 2026 09:01 AM (IST)
Tags :
Huma Qureshi Mira Rajput Nora Fatehi

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