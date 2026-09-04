हुमा कुरैशी से नोरा फतेही और माहिका शर्मा तक, इवेंट में हसीनाओं ने बिखेरा ग्लैमर

नोरा फतेही ने GQ बेस्ट ड्रेस्ड इवेंट में अपने बोल्ड और ग्लैमरस इंडो-वेस्टर्न लुक से खूब सुर्खियां बटोरीं. एक्ट्रेस ने व्हाइट कलर का डीप-नेक क्रॉप्ड शर्ट स्टाइल टॉप पहना था, जिसके आगे उन्होंने नॉट बांधी हुई थी. इसे उन्होंने हाई-स्लिट ब्लू डेनिम मरमेड स्कर्ट के साथ पेयर किया. अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए नोरा ने चंकी लेयर्ड गोल्डन नेकलेस और ब्लैक मेश पॉइंटेड-टो हील्स पहनीं. मेसी हाई बन, आगे निकली हल्की फ्लिक्स, विंग्ड आईलाइनर और न्यूड-ब्राउन लिपस्टिक में नोरा बेहद स्टाइलिश और ग्लैमरस नजर आईं.