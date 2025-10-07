‘वॉर 2’ इस 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर इसका रजनीकांत की ‘कुली’ से क्लैश हुआ था. फिल्म में ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी ने लीड रोल प्ले किया था. अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित, यह एक्शन थ्रिलर, वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की छठी इंस्टॉलमेंट है और 2019 में आई फिल्म ‘वॉर’ का सीक्वल है. हालांकि ‘वॉर 2’ साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई. वहीं अब ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने की तैयारी कर रही है. चलिए जानते हैं ‘वॉर 2’ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब और कहां डेब्यू करने वाली है?

‘वॉर 2’ ओटीटी पर कब और कहां हो रही है रिलीज?

‘वॉर 2’ से उम्मीद थी कि ये बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा कलेक्शन करेगी हालांकि रिलीज के बाद इसे क्रिटिक्स और दर्शकों से ठंडा रिस्पॉन्स मिला. इसी के साथ बड़े बजट और बड़ी स्टार कास्ट वाली इस पिल् मने अपनी बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस से काफी निराश किया. वहीं अब सिनेमाघरों मे रिलीज होने के तकरीबन दो महीने बाद ये ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है.

ओटीट प्ले की रिपोर्ट के मुताबिक, वॉर 2 इस 9 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होने जा रही है. हालांकि अभी तक मेकर्स या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने इसे लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है.

वॉर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक वॉर 2 ने औसत कमाई के साथ शुरुआत की थी. पहले दिन, इसने कुल 52 करोड़ रुपये (हिंदी: 29 करोड़, तमिल: 0.25 करोड़, तेलुगु: 22.75 करोड़) कमाए थे. इसके बाद वॉर 2 ने एक हफ्ते में 204.25 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी. दूसरे हफ़्ते में, वॉर 2 की कमाई में भारी गिरावट आई और इसने कुल मिलाकर सिर्फ़ 27 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं तीसरे हफ़्ते में, वॉर 2 का कोई नामोनिशान नहीं रहा और इसने सिर्फ़ 5 करोड़ रुपये ही कमाए. इसी क साथ वॉर 2 ने घरेलू बॉक्स ऑफ़िस पर कुल 236.55 करोड़ रुपये का लाइफटाइम कलेक्शन किया. जबकि दुनिया भर में इसका कलेक्शन 364.35 करोड़ रुपये रहा.

वॉर 2 के बारे में

वॉर 2 में ऋतिक रोशन ने कबीर धालीवाल के रूप में कमबैक किया था. वहीं जूनियर एनटीआर ने फिल्म में स्पेशल ऑपरेशन ऑफिसर विक्रम चेलापति का किरदार निभाया है. फिल्म में कियारा आडवाणी ने काव्या लूथरा की भूमिका निभाई है, और अनिल कपूर और आशुतोष राणा ने भी अहम रोल प्ले किया है. अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित, वॉर 2, वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म है.