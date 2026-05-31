'देऊळ बंद 2' ने मराठी इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है. छोटे बजट की ये फिल्म रिकॉर्ड ब्रेक कमा रही है. फिल्म 6वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है. आइए जानते हैं फिल्म न अभी तक कितनी कमाई कर रही है.

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दसवें कितना रहा 'देऊळ बंद 2' का कलेक्शन

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने दसवें दिन 5 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 1941 शोज मिले और 46 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म को फैंस खूब सराहा रहे हैं. फिल्म ने टोटल 38.30 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

'देऊळ बंद 2' ने तोड़ा ये रिकॉर्ड

इसी के साथ फिल्म 6वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्म बन गई है. फिल्म ने 2022 में आई 'पवनखिंद' को पछाड़ दिया है. 'पवनखिंद' ने 37.72 करोड़ का कलेक्शन किया था. अब फिल्म नाना पाटेकर की 'नटसम्राट' को पछाड़ने की तैयारी है. 'नटसम्राट' ने 42 करोड़ का कलेक्शन किया था.

टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की बात करें तो पहले नंबर पर 'राजा शिवाजी' है. फिल्म ने 24 दिन 101.4 की करोड़ कमाए. दूसरे नबंर पर

'सैराट' है. फिल्म ने 90 करोड़ कमाए. तीसरे नबंर पर 'बाईपण भारी देवा' है. फिल्म ने 76.28 करोड़ कमाए और चौथे नंबर पर 'वेड' 61.2 करोड़ की कमाई के साथ है. पांचवें नंबर पर अभी नटसम्राट है.

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'देऊळ बंद 2' का डे वाइज कलेक्शन

फिल्म ने पहले दिन 2.45 करोड़, दूसरे दिन 2.55 करोड़, तीसरे दिन 4.85 करोड़, चौथे दिन 5.90 करोड़, पांचवें दिन 3.40 करोड़, छठे दिन 3.35 करोड़, सातवें दिन 3.35 करोड़, आठवें दिन 4.35 करोड़ और नौवें दिन 3.10 करोड़ का कलेक्शन किया. कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 10 करोड़ के बजट में बनी है. फिल्म सुपरहिट हो गई है. फिल्म ने 28.30 करोड़ का रिटर्न ऑन इंवेस्ट कमाया.

फिल्म को प्रवीण तरडे ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में मोहन जोशी, महेश मांजरेकर, प्रसाद ओक, ओम भुटकर, स्नेहल तरडे जैसे स्टार्स नजर आए.