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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDeool Band 2 Box Office: 'देऊळ बंद 2' ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, बनी 6वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्म

Deool Band 2 Box Office: 'देऊळ बंद 2' ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, बनी 6वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्म

Deool Band 2 Box Office: मराठी फिल्म 'देऊळ बंद 2' को पॉजिटिव रिव्यूज मिले. फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर भी छा गई है. फिल्म अब 6वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्म बन गई है.

By : मोनिका गुप्ता | Updated at : 31 May 2026 12:33 PM (IST)
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'देऊळ बंद 2' ने मराठी इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है. छोटे बजट की ये फिल्म रिकॉर्ड ब्रेक कमा रही है. फिल्म 6वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है. आइए जानते हैं फिल्म न अभी तक कितनी कमाई कर रही है.

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दसवें कितना रहा 'देऊळ बंद 2' का कलेक्शन

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने दसवें दिन 5 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 1941 शोज मिले और 46 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म को फैंस खूब सराहा रहे हैं. फिल्म ने टोटल 38.30 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. 

'देऊळ बंद 2' ने तोड़ा ये रिकॉर्ड

इसी के साथ फिल्म 6वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्म बन गई है. फिल्म ने 2022 में आई 'पवनखिंद' को पछाड़ दिया है. 'पवनखिंद' ने 37.72 करोड़ का कलेक्शन किया था. अब फिल्म नाना पाटेकर की 'नटसम्राट' को पछाड़ने की तैयारी है. 'नटसम्राट' ने 42 करोड़ का कलेक्शन किया था. 

टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की बात करें तो पहले नंबर पर 'राजा शिवाजी' है. फिल्म ने 24 दिन 101.4 की करोड़ कमाए. दूसरे नबंर पर
'सैराट' है. फिल्म ने 90 करोड़ कमाए. तीसरे नबंर पर 'बाईपण भारी देवा' है. फिल्म ने 76.28 करोड़ कमाए और चौथे नंबर पर 'वेड' 61.2 करोड़ की कमाई के साथ है. पांचवें नंबर पर अभी नटसम्राट है.

ये भी पढ़ें- 'प्रलय' से 3000 करोड़ क्लब में एंट्री लेंगे रणवीर सिंह? 'धुरंधर' एक्टर का ऐसा रहा पिछली 5 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'देऊळ बंद 2' का डे वाइज कलेक्शन
फिल्म ने पहले दिन 2.45 करोड़, दूसरे दिन 2.55 करोड़, तीसरे दिन 4.85 करोड़, चौथे दिन 5.90 करोड़, पांचवें दिन 3.40 करोड़, छठे दिन 3.35 करोड़, सातवें दिन 3.35 करोड़, आठवें दिन 4.35 करोड़ और नौवें दिन 3.10 करोड़ का कलेक्शन किया. कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 10 करोड़ के बजट में बनी है. फिल्म सुपरहिट हो गई है. फिल्म ने 28.30 करोड़ का रिटर्न ऑन इंवेस्ट कमाया.

फिल्म को प्रवीण तरडे ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में मोहन जोशी, महेश मांजरेकर, प्रसाद ओक, ओम भुटकर, स्नेहल तरडे जैसे स्टार्स नजर आए.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 31 May 2026 12:33 PM (IST)
Tags :
Box Office Deool Band 2
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