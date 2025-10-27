हॉरर फिल्में आज के समय में लोगों को काफी पसंद आ रही हैं. लोग रोमांटिक फिल्में देखने की बजाय थ्रिलर-साइकोलॉजिकल या हॉरर फिल्में देखना पसंद करते हैं. इनमें डर तो लगता ही है मगर देखने में मजा भी आता है. अजय देवगन और आर माधवन की शैतान आपको याद ही होगी. ये गुजराती फिल्म का रीमेक थी. कुछ समय पहले वश का दूसरा पार्ट वश लेवल 2 रिलीज हुआ था. अब ये सेंकड पार्ट हिंदी में भी आ गया है.

वश लेवल 2 एक गुजराती फिल्म है मगर इसे सिनेमाघरों में हिंदी में भी रिलीज किया गया था. हाल ही में वश लेवल 2 को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया मगर फैंस के हाथ निराशा लगी क्योंकि फिल्म को गुजराती में रिलीज किया गया हिंदी में नहीं. अब फैंस के लिए खुशखबरी है इसे हिंदी में भी रिलीज कर दिया गया है.

हिंदी में रिलीज हुई वश लेवल 2

नेटफ्लिक्स ने सोशल मीडिया पर ऑफिशियल पोस्ट शेयर करके फिल्म की हिंदी रिलीज की जानकारी दी है. उन्होंने फिल्म के ढेर सारे पोस्टर शेयर किए हैं. फोटोज शेयर करते हुए लिखा- 'डर का कोई रंग नहीं होता है. वश लेवल 2 को अब हिंदी और गुजराती में नेटफ्लिक्स पर देखें.' वश लेवल 2 के हिंदी में रिलीज होने से फैंस बहुत खुश हो गए हैं. एक ने लिखा- क्या जबरदस्त फिल्म है. वहीं दूसरे ने लिखा- अब आएगा मजा.

वश लेवल 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसने इंडिया में 13.64 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं इसके वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो ये 13.8 करोड़ था. फिल्म को लोगों का ठीक-ठाक रिस्पॉन्स मिला था.

ये है स्टार कास्ट

वश लेवल 2 की स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें जानकी बोदीवाला अहम किरदार निभाती नजर आईं हैं. फिल्म को यश वैष्णव और कृष्णदेव याग्निक ने डायरेक्ट किया था. ये फिल्म पहले पार्ट की तरह धमाल नहीं मचा पाई.

