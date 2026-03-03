हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aspirants 3 Release Date: प्राइम वीडियो की 'एस्पिरेंट्स' के नए सीजन की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब आएगा तीसरा सीजन?

Aspirants 3 Release Date: प्राइम वीडियो की ‘एस्पिरेंट्स’ के नए सीजन की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब आएगा तीसरा सीजन?

Aspirants 3 Release Date Confirm: प्राइम वीडियो की ‘एस्पिरेंट्स’ के नए सीजन का इंतजार अब खत्म हो गया है. मेकर्स ने फाइनली सीरीज के तीसरे सीजन की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 03 Mar 2026 07:57 AM (IST)
कुछ ही इंडियन वेब सीरीज़ का दर्शकों के इमोशनल कनेक्शन हैं. इसकी वजह इनकी  कहानी और स्टार कास्ट की दमदार परफॉर्मेंस रही. इन्हीं में से एस्पिरेंट्स भी है. सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स की कहानी एम्बिशन, दोस्ती और फेलियर के इर्द -गिर्द घूमती है जो कई लोगों से कनेक्ट करती है.  अब इस मोस्ट पॉपुलर सीरीज का नए चैप्टर ओटीटी पर छाने की तैयारी कर रहा है. दरअसल मेकर्स ने पॉपुलर TVF सीरीज के सीजन 3 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है. जानते हैं ये कब आएगा?

एस्पिरेंट्स का सीजन 3 कब आएगा?
एस्पिरेंट्स सीजन 3 स्टार कास्ट
एस्पिरेंट्स के सीजन 3 में लीडिंग एक्टर नवीन कस्तूरिया एक बार फिर अभिलाष के किरदार में कमबैक करेंगे. वहीं शिवांकित सिंह परिहार, अभिलाष थपलियाल, सनी हिंदुजा, नमिता दुबे और टेंगम सेलीन भी सीरीज में अपने-अपने रोल दोहराते हुए नजर आएंगे. इस सीजन में नई कास्ट में जतिन गोस्वामी का नाम शामिल है.

एस्पिरेंट्स सीजन 3 की क्या होगी कहानी?
नए सीज़न में डीएम अभिलाष की ज़िंदगी को दो टाइम पीरियड में दिखाया जाएगा. अभी, अभिलाष डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर काम कर रहे हैं, और एएलसी संदीप ओहलान के आरोपों के बाद उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है. इस सिचुएशन का असर उनके पर्सनल रिश्तों और प्रोफेशनल स्टैंडिंग पर पड़ने लगा है.

पहले, दर्शकों ने अभिलाष को आईआरएस एग्जाम पास करते हुए देखा था. एक पोजीशन मिलने के बावजूद, वह मुखर्जी नगर में आईएएस  एग्जाम की फिर से तैयारी करने का फैसला करता है. कहानी में नई दोस्ती, दुश्मनी और सपने को पूरा करने की इमोशनल कीमत को दिखाया गया है.. वहीं सीज़न 3 का मकसद एस्पिरेंट्स की दुनिया को एग्जाम की तैयारी से आगे बढ़ाकर उसके नतीजों तक ले जाना है.

Published at : 03 Mar 2026 07:52 AM (IST)
Prime Video Aspirants 3
