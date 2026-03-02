हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीOTT Release This Week: होली वीक में आएगा डबल मजा, ओटीटी पर रिलीज हो रही 'सूबेदार' से 'लालो कृष्ण सदा सहायते' तक इतना कुछ

OTT Release This Week: होली वीक में आएगा डबल मजा, ओटीटी पर रिलीज हो रही 'सूबेदार' से 'लालो कृष्ण सदा सहायते' तक इतना कुछ

OTT Release This Week 2 To 8th March: इस हफ्ते ओटीटी लाइन अप में इतना कुछ है कि आपका पूरा वीक एंटरटेनमेंट से भरा रहने वाला है. यहां पूरी लिस्ट अवेलेबल है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 02 Mar 2026 08:48 AM (IST)
Preferred Sources

साल 2026 का तीसरा महीना शुरू हो चुका है और होली का त्योहार भी आ चुका है ऐसे में  इस हफ़्ते को धमाकेदार बनाने लिए ज़बरदस्त ओटीटी  रिलीज़ के साथ अपनी बिंज लिस्ट को अपग्रेड करने के लिए तैयार हो जाइए, जिसमें रोमांस से लेकर एक्शन और बायोग्राफिकल ड्रामा से लेकर रोमांचक थ्रिलर तक, कई तरह की फ़िल्में और सीरीज शामिल हैं. चलिए यहां जानते है मार्च के पहले हफ्ते में (2 मार्च से 8 मार्च तक) डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कौन सी लाइनअप आ रही हैं.

सूबेदार
सुरेश त्रिवेणी की एक्शन ड्रामा में अनिल कपूर अर्जुन मौर्या का रोल कर रहे हैं, जो एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर है और मध्य प्रदेश के एक शहर में आम ज़िंदगी में ढलने के लिए संघर्ष कर रहा है. फिल्म में राधिका मदान, मोना सिंह, आदित्य रावल और कई और अन्य कलाकार भी शामिल हैं. इस फिल्म को ओटीटी के प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर 5 मार्च से देख सकते हैं.

जब खुली किताब
पंकज कपूर, डिंपल कपाड़िया, अपारशक्ति खुराना और समीर सोनी स्टारर यह एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो एक ऐसे कपल के लंबे समय के रिश्ते की मुश्किलों को दिखाती है जो शादी के पांच दशक बाद अलग होने का फैसला करते हैं. इसे जी5 पर 6 मार्च से देख सकते हैं.

हेलो बच्चों
प्रतीश मेहता की डायरेक्ट की हुई ये अपकमिंग सीरीज एक बायोग्राफिकल ड्रामा है जो फिजिक्सवाला के फाउंडर अलख पांडे की ज़िंदगी से इंस्पायर्ड है. ये एक पैशनेट टीचर के सफ़र को दिखाती है जो एक छोटे से शहर में एक आम टीचर के तौर पर शुरुआत करता है, इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 6 मार्च से देख सकते हैं.

ओम शांति शांति शांति
तेलुगु कॉमेडी ड्रामा, ओम शांति शांति शांति 30 जनवरी को रिलीज़ हुई था. इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और इसे अच्छे रिव्यू मिले थे. थरुन भास्कर और ब्रह्मानंदम स्टारर इस फिल्म की 4 मार्च से अहा पर स्ट्रीमिंग शुरू होगी.

विद लव
तमिल रोमांटिक ड्रामा विद लव 6 फरवरी को वैलेंटाइन वीक से पहले बड़े पर्दे पर आई थी.   इस फिल्म से टूरिस्ट फैमिली के डायरेक्टर अभिशन जीविंथ ने एक्टिंग में डेब्यू किया था, जो अनस्वरा राजन के साथ लीड रोल में नजर आए थे. यह फिल्म 6 मार्च से हिंदी समेत कई भाषाओं में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी.

लालो कृष्ण सदा सहायते
2025 की सबसे ज़्यादा मुनाफ़े वाली फ़िल्म और पहली 100 करोड़ कमाने वाली गुजराती फ़िल्म, भक्ति ड्रामा लालो कृष्ण सदा सहायते का फैंस ओटीटी पर रिलीज होन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. फाइनली ये फिल्म 6 मार्च को सोनी लिव पर स्ट्रीम होने वाली है.

यंग शरलॉक
इस मिस्टिरियर ड्रामा में हीरो फिएनेस टिफिन शरलॉक होम्स का रोल कर रहे हैं, जो 19 साल का है और ऑक्सफ़ोर्ड में एक मर्डर केस में फंस जाता है, जिससे उसकी आज़ादी खतरे में पड़ जाती है. इससे वह एक ऐसी साजिश का पर्दाफ़ाश करता है जो हमेशा के लिए उसका रास्ता बदल देती है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉम अमेजन प्राइम वीडियो पर 4 मार्च से देख सकते हैं.

बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड
यह एक साउथ कोरियन रोमांटिक कॉमेडी टेलीविज़न सीरीज़ है जो सेओ मी-रे के बारे में है, जिसका रोल जीसू ने किया है, जो एक बहुत ज्यादा काम करने वाली वेबटून प्रोड्यूसर है. वह अपनी स्ट्रेस भरी ज़िंदगी से बचने के लिए एक वर्चुअल डेटिंग सब्सक्रिप्शन सर्विस का इस्तेमाल करके परफेक्ट, डिजिटल बॉयफ्रेंड से मिलने का फैसला करती है, इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 6 मार्च से देख सकते हैं.

डीटीएफ सेंट लुइस
डेविड हार्बर और जेसन बेटमैन मिनी सीरीज़ DTF सेंट लुइस में हैं, जो आजकल के रिश्तों और डेटिंग ऐप्स पर बेस्ड है. जब एक मौत होती है तो चीज़ें एक बुरा मोड़ ले लेती हैं. शो के सभी सात एपिसोड 2 मार्च को जियो हॉट स्टार पर दिखाए जाएंगे.

द डायनासोर्स
द डायनासोर्स एक ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है जिसे मॉर्गन फ़्रीमैन ने नैरेट किया है और स्टीवन स्पीलबर्ग ने इसे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूस किया है. इसका प्रीमियर 6 मार्च को ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर होगा.

Published at : 02 Mar 2026 08:48 AM (IST)
Tags :
OTT Release This Week Subedaar Laalo Krishna Sada Sahaayate Hello Bachhon Yong Sherlock
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
OTT Release This Week: होली वीक में आएगा डबल मजा, ओटीटी पर रिलीज हो रही 'सूबेदार' से 'लालो कृष्ण सदा सहायते' तक इतना कुछ
होली वीक में ओटीटी पर धांसू एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रहीं 'सूबेदार' से 'लालो कृष्ण सदा सहायते' तक इतना कुछ
ओटीटी
Laalo Krishna Sada Sahaayate OTT: थिएटर के बाद अब डिजिटल धमाका, इस दिन ओटीटी पर दस्तक देगी गुजराती फिल्म 'लालो-कृष्ण सदा सहायते'
थिएटर के बाद अब डिजिटल धमाका, इस दिन ओटीटी पर दस्तक देगी गुजराती फिल्म 'लालो-कृष्ण सदा सहायते'
ओटीटी
Physics Wallah फेम अलख पांडे ने अमीरी में शाहरुख खान को भी पछाड़ा, कपिल शर्मा ने नेटवर्थ की पोल
'फिजिक्स वाला' अलख पांडे ने नेटवर्थ में शाहरुख खान को भी पछाड़ा, कपिल शर्मा ने खोली पोल
ओटीटी
Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर, रिलीज हुई 'एक्यूज्ड' से 'सीक्रेट स्टोरीज' तक कई धमाकेदार फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर करें एंजॉय
फ्राइडे को ओटीटी पर, रिलीज हुई 'एक्यूज्ड' से 'सीक्रेट स्टोरीज' तक, वीकेंड पर करें एंजॉय
Advertisement

वीडियोज

Khamnei Death: Trump को खुली धमकी..खामेनेई की मौत से गुस्से में ईरान | Iran Israel War | Khamenei
Iran Israel War: खामेनेई की मौत से भड़का ईरान, सड़कों पर तांडव! | Khamenai Death | War News
महाविनाश की सबसे बड़ी 'सनसनी' !
Israel Iran War: विश्व तनाव चरम पर, ईरान-इज़राइल संघर्ष और मिसाइल हमलों की चेतावनी | Netanyahu
Sandeep Chaudhary: Khamenei को ट्रेस कर रहा था America..खुला राज! | Iran Israel War | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel Attack on Iran: फिर दिखा पाकिस्तान का दोगलापन, पहले अमेरिकी हमलों की आलोचना फिर ईरान की कार्रवाई को भी कोसा, कहा- हम इसकी कड़ी...
फिर दिखा पाकिस्तान का दोगलापन, पहले अमेरिकी हमलों की आलोचना फिर ईरान की कार्रवाई को भी कोसा, कहा- हम इसकी कड़ी...
स्पोर्ट्स
ईशान किशन vs अभिषेक शर्मा, टीम इंडिया के लिए ओपनिंग की रेस में कौन आगे? आंकड़े जानकर हैरान हो जाएंगे
ईशान किशन vs अभिषेक शर्मा, टीम इंडिया के लिए ओपनिंग की रेस में कौन आगे? आंकड़े जानकर हैरान हो जाएंगे
विश्व
Qatar Indian Embassy: अमेरिका-ईरान जंग के बीच कतर में भारतीयों के लिए एडवाइजरी! दूतावास ने कहा- 'घर से न निकलें, कोई दिक्कत हो तो...'
अमेरिका-ईरान जंग के बीच कतर में भारतीयों के लिए एडवाइजरी! दूतावास ने कहा- 'घर से न निकलें, कोई दिक्कत हो तो...'
बिजनेस
जिसका डर था वहीं हुआ... ग्लोबल मार्केट में 10 परसेंट बढ़ी कच्चे तेल की कीमत, भारत पर क्या होगा असर?
जिसका डर था वहीं हुआ... ग्लोबल मार्केट में 10 परसेंट बढ़ी कच्चे तेल की कीमत, भारत पर क्या होगा असर?
बॉलीवुड
O Romeo BO Day 17: 'द केरल स्टोरी' ने बिगाड़ा 'ओ रोमियो' का खेल, तीसरे वीकेंड पर ठंडी रही शाहिद की फिल्म, जानें- 17 दिनोंं का टोटल कलेक्शन
'द केरल स्टोरी' ने बिगाड़ा 'ओ रोमियो' का खेल, तीसरे वीकेंड पर ठंडी रही शाहिद की फिल्म
स्टॉक मार्केट
उधर ईरान में जंग, इधर खौफ के साये में निवेशक; क्या आज शेयर बाजार पर टूटेगा बिकवाली का कहर?
उधर ईरान में जंग, इधर खौफ के साये में निवेशक; क्या आज शेयर बाजार पर टूटेगा बिकवाली का कहर?
रिलेशनशिप
Relationship Red Flags: नया-नया इश्क और नई-नई है डेटिंग, रिलेशनशिप में जाने से पहले ऐसे पहचानें रेड फ्लैग
नया-नया इश्क और नई-नई है डेटिंग, रिलेशनशिप में जाने से पहले ऐसे पहचानें रेड फ्लैग
जनरल नॉलेज
भारत में बुजुर्ग पैरेंट्स को अकेले छोड़ना बना ट्रेंड, लाखों बेघर; जानें इसके लिए कानून में क्या है प्रावधान?
भारत में बुजुर्ग पैरेंट्स को अकेले छोड़ना बना ट्रेंड, लाखों बेघर; जानें इसके लिए कानून में क्या है प्रावधान?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget