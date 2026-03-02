साल 2026 का तीसरा महीना शुरू हो चुका है और होली का त्योहार भी आ चुका है ऐसे में इस हफ़्ते को धमाकेदार बनाने लिए ज़बरदस्त ओटीटी रिलीज़ के साथ अपनी बिंज लिस्ट को अपग्रेड करने के लिए तैयार हो जाइए, जिसमें रोमांस से लेकर एक्शन और बायोग्राफिकल ड्रामा से लेकर रोमांचक थ्रिलर तक, कई तरह की फ़िल्में और सीरीज शामिल हैं. चलिए यहां जानते है मार्च के पहले हफ्ते में (2 मार्च से 8 मार्च तक) डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कौन सी लाइनअप आ रही हैं.

सूबेदार

सुरेश त्रिवेणी की एक्शन ड्रामा में अनिल कपूर अर्जुन मौर्या का रोल कर रहे हैं, जो एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर है और मध्य प्रदेश के एक शहर में आम ज़िंदगी में ढलने के लिए संघर्ष कर रहा है. फिल्म में राधिका मदान, मोना सिंह, आदित्य रावल और कई और अन्य कलाकार भी शामिल हैं. इस फिल्म को ओटीटी के प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर 5 मार्च से देख सकते हैं.

जब खुली किताब

पंकज कपूर, डिंपल कपाड़िया, अपारशक्ति खुराना और समीर सोनी स्टारर यह एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो एक ऐसे कपल के लंबे समय के रिश्ते की मुश्किलों को दिखाती है जो शादी के पांच दशक बाद अलग होने का फैसला करते हैं. इसे जी5 पर 6 मार्च से देख सकते हैं.

हेलो बच्चों

प्रतीश मेहता की डायरेक्ट की हुई ये अपकमिंग सीरीज एक बायोग्राफिकल ड्रामा है जो फिजिक्सवाला के फाउंडर अलख पांडे की ज़िंदगी से इंस्पायर्ड है. ये एक पैशनेट टीचर के सफ़र को दिखाती है जो एक छोटे से शहर में एक आम टीचर के तौर पर शुरुआत करता है, इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 6 मार्च से देख सकते हैं.

ओम शांति शांति शांति

तेलुगु कॉमेडी ड्रामा, ओम शांति शांति शांति 30 जनवरी को रिलीज़ हुई था. इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और इसे अच्छे रिव्यू मिले थे. थरुन भास्कर और ब्रह्मानंदम स्टारर इस फिल्म की 4 मार्च से अहा पर स्ट्रीमिंग शुरू होगी.

विद लव

तमिल रोमांटिक ड्रामा विद लव 6 फरवरी को वैलेंटाइन वीक से पहले बड़े पर्दे पर आई थी. इस फिल्म से टूरिस्ट फैमिली के डायरेक्टर अभिशन जीविंथ ने एक्टिंग में डेब्यू किया था, जो अनस्वरा राजन के साथ लीड रोल में नजर आए थे. यह फिल्म 6 मार्च से हिंदी समेत कई भाषाओं में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी.

लालो कृष्ण सदा सहायते

2025 की सबसे ज़्यादा मुनाफ़े वाली फ़िल्म और पहली 100 करोड़ कमाने वाली गुजराती फ़िल्म, भक्ति ड्रामा लालो कृष्ण सदा सहायते का फैंस ओटीटी पर रिलीज होन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. फाइनली ये फिल्म 6 मार्च को सोनी लिव पर स्ट्रीम होने वाली है.

यंग शरलॉक

इस मिस्टिरियर ड्रामा में हीरो फिएनेस टिफिन शरलॉक होम्स का रोल कर रहे हैं, जो 19 साल का है और ऑक्सफ़ोर्ड में एक मर्डर केस में फंस जाता है, जिससे उसकी आज़ादी खतरे में पड़ जाती है. इससे वह एक ऐसी साजिश का पर्दाफ़ाश करता है जो हमेशा के लिए उसका रास्ता बदल देती है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉम अमेजन प्राइम वीडियो पर 4 मार्च से देख सकते हैं.

बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड

यह एक साउथ कोरियन रोमांटिक कॉमेडी टेलीविज़न सीरीज़ है जो सेओ मी-रे के बारे में है, जिसका रोल जीसू ने किया है, जो एक बहुत ज्यादा काम करने वाली वेबटून प्रोड्यूसर है. वह अपनी स्ट्रेस भरी ज़िंदगी से बचने के लिए एक वर्चुअल डेटिंग सब्सक्रिप्शन सर्विस का इस्तेमाल करके परफेक्ट, डिजिटल बॉयफ्रेंड से मिलने का फैसला करती है, इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 6 मार्च से देख सकते हैं.

डीटीएफ सेंट लुइस

डेविड हार्बर और जेसन बेटमैन मिनी सीरीज़ DTF सेंट लुइस में हैं, जो आजकल के रिश्तों और डेटिंग ऐप्स पर बेस्ड है. जब एक मौत होती है तो चीज़ें एक बुरा मोड़ ले लेती हैं. शो के सभी सात एपिसोड 2 मार्च को जियो हॉट स्टार पर दिखाए जाएंगे.

द डायनासोर्स

द डायनासोर्स एक ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है जिसे मॉर्गन फ़्रीमैन ने नैरेट किया है और स्टीवन स्पीलबर्ग ने इसे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूस किया है. इसका प्रीमियर 6 मार्च को ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर होगा.