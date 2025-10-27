हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा स्टारर लेटेस्ट रिलीज ‘एक दीवाने की दीवानियत’ इस दिवाली सीजन में रिलीज हुई थी. इस इंटेंस रोमांटिक फिल्म का बड़े बजट की मूवी 'थामा' से क्लैश हुआ था. बावजूद इसके ‘एक दीवाने की दीवानियत’ भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है और खूब नोट छाप रही है. यहां तक कि वीकेंड पर शनिवार को इसकी कमाई में तेजी भी देखी गई. चलिए यहां जानते हैं ‘एक दीवाने की दीवानियत’ ने रिलीज के छठे दिन यानी अपने पहले संडे को कितना कारोबार किया है?

‘एक दीवाने की दीवानियत’ ने छठे दिन कितना किया कलेक्शन?

‘एक दीवाने की दीवानियत’ बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है. मिलाप जावेरी द्वारा निर्देशित ये फिल्म 'थामा' से बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर मिलने के बावजूद टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में खूब कामयाब हो रही है, फिल्म की शुरुआत धमाकेदार रही और इसके बाद इसने वीकेंड पर भी धूम मचा दी.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ‘एक दीवाने की दीवानियत’ ने 9 करोड़ से ओपनिंग की थी. इसके बाद दूसरे दिन इसने 13.89 फीसदी की मंदी के बाद 7.75 करोड़, तीसरे दिन 22.58 फीसदी की गिरावट के साथ 6 करोड़, चौथे दिन 8.33 फीसदी की मंदी के साथ 5.5 करोड़ और पांचवें दिन 13.64 फीसदी के उछाल के साथ 6.25 करोड़ का कलेक्शन किया.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘एक दीवाने की दीवानियत’ ने रिलीज के छठे दिन यानी पहले संडे को 6.75 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ ‘एक दीवाने की दीवानियत’ की 6 दिनों की कुल कमाई अब 41.25 करोड़ रुपये हो गई है.

6 दिनों में बजट से ज्यादा कर ली कमाई

‘एक दीवाने की दीवानियत’ का भारत में छह दिनों का कुल नेट कलेक्शन अनुमानित 41.25 करोड़ रुपये है, इसी के साथ ये फिल्म अब हिट होने वाली है.दरअसल ये पहले ही रिलीज के चार दिनों के भीतर अपनी 25 करोड़ रुपये की लागत को वसूल कर चुकी है. और अपने बजट से तकरीबन दोगुना कमाने की ओर बढ़ रही ये फिल्म अब हिट टैग लेती दिख रही है.

काजोल की मां का तोड़ा रिकॉर्ड

‘एक दीवाने की दीवानियत’ ने अपनी शानदार कमाई से कई मील के पत्थर पार कर लिए हैं. वहीं इसने काजोल की हालिया हॉरर फिल्म मां के भारत में 38.63 करोड़ (कोईमोई के आंकड़े) के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. वहीं हर्षवर्धन राणे के लिए, "एक दीवाने की दीवानियत" उनकी पहली फिल्म "सनम तेरी कसम" की कुल कमाई को पीछे छोड़ते हुए, उनकी सबसे बड़ी सोलो बॉक्स-ऑफिस सक्सेस बनने जा रही है.