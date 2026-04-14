कब और कहां रिलीज होगी मलयालम की ब्लॉकबस्टर वाझा 2? आ गई सारी डिटेल्स

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीVaazha 2 OTT Release: मलयालम की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म अब ओटीटी मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?

Vaazha 2 OTT Release: मलयालम की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म अब ओटीटी मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?

Vaazha 2 OTT Release: मलायलम फिल्म 'वाझा 2' रिलीज के 12 दिनों में ही छप्परफाड़ कमाई कर चुकी है. अब इसकी ओटीटी रिलीज की जानकारी भी सामने आ गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 14 Apr 2026 02:57 PM (IST)
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धुरंधर 2 के तूफान के बीच मलयालम सिनेमा की एक फिल्म ने चुपचाप बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया और ब्लॉकबस्टर का टैग हासिल कर लिया. दरअसल हम बात कर रहे हैं 'वाझा 2' की. इस फिल्म ने 150 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर डाली है और अब इसका टारगेट 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करना है. फिल्म में हाशिर एच, एलन बिन सिराज, अजिन जॉय और विनायक वी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं. वहीं बॉक्स ऑफिस पर खूब सक्सेस हासिल कर रही इस फिल्म का फैंस ओटीटी पर भी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. फाइनली इसके डिजिटल डेब्यू की डिटेल्स आ गई हैं.

'वाझा 2' कब ओटीटी पर होगी रिलीज?
'वाझा 2' को सिनेमाघरों में दर्शकों से खूब प्यार मिल रहा है. वहीं इसकी ओटीटी रिलीज की जानकारी भी सामने आ गई है. लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 'वाझा 2' ' सिनेमाघरों में रिलीज होने के चार से छह हफ्ते बाद ओटीटी पर रिलीज हो सकती है, जो कि अब मलयालम फिल्मों द्वारा अपनाया जाने वाला एक नॉर्मल पैटर्न है. ऐसे में ये फिल्म मई में किसी भी समय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ सकती है.

'वाझा 2' कहां होगी स्ट्रीम
जियो हॉटस्टार, पर 'वाझा 2' की प्रीक्वल पहले से ही स्ट्रीम हो रही है, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी प्लेटफॉर्म ने वाझा 2 के पोस्ट-थिएट्रिकल स्ट्रीमिंग राइट्स भी हासिल कर लिए हैं. हालांकि इसे लेकर अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार है. बता दें कि इस फिल्म का निर्माण इमेजिन सिनेमाज, डब्ल्यूबीटीएस प्रोडक्शंस, शाइन स्क्रीन्स, सिग्नेचर स्टूडियोज और आइकॉन स्टूडियोज ने किया है.

'वाझा 2' का प्लॉट
वाझा 2 की कहानी चार दोस्तों हाशिर, एलन, अजिन और विनायक की रियलिस्टिक लाइफ पर बेस्ड है, जो अक्सर बेफिक्र रहते हैं, हालांकि, समय के साथ वे अपनी जिंदगी को गंभीरता से लेने लगते हैं. उनकी कहानी दोस्ती, जवानी, करियर ऑप्शन और उनके बीच शेयर किए गए इमोशनल पलों को दिखाती है.

'वाझा 2' स्टार कास्ट
वाझा 2 का निर्देशन साविन एस.ए. ने किया है, जो निर्देशक के रूप में उनका पहला प्रोजेक्ट है.  इसका स्क्रीनप्ले विपिन दास ने लिखा है, जिन्होंने फिल्म का समर्थन भी किया है. फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में हाशिर एच. (हाशिर), एलन बिन सिराज (एलन), अजिन जॉय (अजिन) और विनायक वी. शामिल हैं. 

'वाझा 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
12वें दिन, 'वाझा 2: बायोपिक ऑफ ए बिलियन ब्रदर्स' ने 1902 शो में भारत में 5.05 करोड़ की नेट कमाई की है.  इसके साथ ही फिल्म का कुल इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 95.56 करोड़ और नेट कलेक्शन अब तक 82.55 करोड़ हो गया है.ओवरसीज में फिल्म ने 12वें दिन 0.50 करोड़ का कलेक्शन, जिससे इसका कुल विदेशी ग्रॉस कमाई अब तक 74.25 करोड़ हो गया है. इसके साथ ही फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 169.81 करोड़ हो गया हैय

 

Published at : 14 Apr 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
Box Office Vaazha 2
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