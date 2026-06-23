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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीPanchayat 5: क्या होगी 'पंचायत 5' की कहानी? कौन बनेगा फुलेरा का उप प्रधान? एक्टर्स ने खोले कई राज

Panchayat 5: क्या होगी 'पंचायत 5' की कहानी? कौन बनेगा फुलेरा का उप प्रधान? एक्टर्स ने खोले कई राज

Panchayat 5: 'पंचायत 5' का इंतजार कर रहे फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. इसके कलाकारों ने हाल ही में सीरीज के नए सीजन के बारे में बात करते हुए फैंस के सामने कई राज खोले हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 23 Jun 2026 11:31 AM (IST)
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टीवीएफ की पंचायत वेब सीरीज को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया है. इसका हर एक एपिसोड और हर सीजन दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहा है. अब तक इस बेहतरीन सीरीज के 4 सीजन आ चुके हैं और फिलहाल फैंस इसके नए सीजन के इंतजार में टकटकी लगाए बैठे हैं. नया सीजन जल्द दस्तक देने वाला है. फैंस इसे लेकर बहुत कुछ जानना चाहते हैं. अब हाल ही में एक बातचीत के दौरान सीरीज के एक्टर्स ने कुछ हिंट्स दिए हैं. आइए जानते हैं कि इसकी कहानी क्या होगी और कौन फुलेरा का नया उप प्रधान बन सकता है?

क्या होगी 'पंचायत 5' की कहानी?

हाल ही में दुर्गेश कुमार, सुनीता राजवार और अशोक पाठक ने एक समिट में हिस्सा लिया था. इस दौरान उन्होंने बताया कि आखिर आगे पंचायत में क्या होने वाला है? उन्होंने दावा किया कि नए सीजन में कई मजेदार ट्विस्ट देखने को मिलेंगे और ये सीजन हर सीजन से अलग और काफी मजेदार साबित होने वाला है. 

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बनराकस (भूषण) का रोल निभाने वाले दुर्गेश कुमार ने सीधे-सीधे इसकी कहानी का खुलासा तो नहीं किया लेकिन उन्होंने बताया, 'ऐसे तो नहीं बता सकते, वरना ऑडियंस का कॉमिक टाइमिंग खराब हो जाएगा. लेकिन, इस बार भी आनंद आने वाला है.' वहीं उनके बाद बिनोड का रोल करने वाले अशोक पाठक ने कहा, 'मज़ा आएगा. इस बार का सीजन कुछ अलग, हटके होगा. रोमांच ज़्यादा होने वाला है.'

Panchayat 5: क्या होगी 'पंचायत 5' की कहानी? कौन बनेगा फुलेरा का उप प्रधान? एक्टर्स ने खोले कई राज

कौन बनेगा फुलेरा का नया उप प्रधान?

बता दें कि सीजन 4 अपने साथ ये सवाल साल छोड़ गया था कि फुलेरा का अगला उप प्रधान कौन होगा? जब इसे लेकर सवाल किया गया तो नई प्रधान यानी क्रांति देवी (सुनीता राजवर) ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'घर की बात, घर में ही रहेगी. वो हम आपको स्टेज पे नहीं बताएंगे. हमारे राइटर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है. सीजन 1 से लेकर सीजन 5 तक मेंटेन करना, गांव की सरलता भी मेंटेन करना, मसाला भी मेंटेन करना. उनकी लिखावट और हम कलाकारों की कारीगरी एक साथ स्क्रीन पे देखने में मज़ा आएगा. अभी बता देंगे तो मज़ा खत्म हो जाएगा.'

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कब रिलीज होगा 'पंचयात सीजन 5'?

पंचायत सीजन 5 को लेकर मेकर्स की तरफस इ अभी कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं हैं. हालांकि अमेजन प्राइम वीडयो ने एलान किया था हसी नया सीजन इसी महीन से दस्तक देने वाला है. इस सीरीज में अशोक पाठक, सुनीता राजवर और दुर्गेश कुमार के साथ जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता, रघुबीर यादव, चंदन रॉय और फैसल मलिक जैसे  कलाकार भी नजर आएंगे.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 23 Jun 2026 11:31 AM (IST)
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