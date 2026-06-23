'वेलकम टू द जंगल' से 'राजा शिवाजी' तक, इस हफ्ते ओटीटी से थिएटर तक मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट

सिनेमा के शौकीन हमेशा दिलचस्प कंटेंट देखने की तलाश में रहते हैं.ऐसे में जून के आखिरी वीक में थिएटर्स और ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का लाइनअप काफी शानदार लग रहा है. दरअसल इस वीक बॉलीवुड से कई बड़े सितारों की कॉमेडी फिल्म सिनेमाघरों में आ रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ मच अवेटेड हिंदी शो स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर भी रिलीज हो रहे हैं. तो चलिए जून के लास्ट वीक में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली बड़ी हिंदी फ़िल्मों और ओटीटी पर आने वाले शोज और मूवीज की पूरी लिस्ट जान लेते हैं ताकि आप इन्हें वीकेंड के लिए प्लान कर सकें.

'वेलकम टू द जंगल'

'वेलकम टू द जंगल' पॉपुलर 'वेलकम' फ़्रैंचाइज़ी की तीसरी इंस्टॉलमेंट हैं जो 2015 की कॉमेडी फ़िल्म 'वेलकम बैक' के लगभग एक दशक बाद आ रही है. इसमें कई बड़े सितारे एक साथ नजर आएंगें और यह फ़िल्म मज़ेदार, रोमांचक और ज़बरदस्त कॉमेडी से भरी लग रही है. अहमद खान निर्देशित इस फिल्म में अक्षय कुमार, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, दिशा पाटनी, रवीना टंडन, जैकलीन फर्नांडीज सहित कई कलाकार नजर आएंगे. ये फिल्म सिनेमाघरों में इस फ्राइडे को यानी 26 जून को रिलीज हो रही है.

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ग्राम चिकित्साल्य

ओटीटी पर स्लाइस-ऑफ-लाइफ कॉमेडी-ड्रामा की वापसी हो रही है. दरअसल 'ग्राम चिकित्सालय' सीज़न 2 में फिर से डॉ. प्रभात की कहानी दिखाई गई है, जो अब गांव की पॉलिटिक्स और अनएक्सपेक्टेड चुनौतियों के बीच एक ग्रामीण प्राइमरी हेल्थ सेंटर को फिर से शुरू करने के अपने सफर को जारी रखते नजर आएंगे. इस शो में अमोल पाराशर, आकांक्षा रंजन कपूर, आनंदेश्वर द्विवेदी और विनय पाठक ने अपने किरदारों में कमबैक किया है. ये शो प्राइम वीडियो पर 23 जून, 2026 से स्ट्रीम होना शुरू हो गया है.

'परफेक्ट फैमिली'

यह साइकोलॉजिकल फैमिली ड्रामा दूसरे सीज़न के साथ वापस आ रहा है. 'परफ़ेक्ट फैमिली' में परिवार के बिगड़े रिश्तों, छिपे हुए राज़ और ग्रुप थेरेपी जैसे सब्जेक्ट को और गहराई से दिखाया जाएगा. इस सीरीज में गुलशन देवैया, नेहा धूपिया, मनोज पाहवा, सीमा पाहवा, गिरिजा ओक, कावेरी सेठ, हिरवा त्रिवेदी, अभि खजुरिया, रोनव वासवानी और प्रियंका ततारिया अहम रोल निभाते दिखेंगे. ये सोनी लिव पर 26 जून से स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल होगी.

राजा शिवाजी

सिनेमाघरों में ज़बरदस्त कामयाबी के बाद, रितेश देशमुख की ऐतिहासिक बायोपिक फ़िल्म 'राजा शिवाजी' के इस हफ़्ते ओटीटी पर आने की खबर है. यह फ़िल्म मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन, लड़ाइयों और उनकी विरासत पर आधारित है. फिल्म में रितेश देशमुख, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते और जेनेलिया देशमुख अहम रोल में नजर आएंगे. ये 26 जून से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.

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