Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीरात 12 बजे के बाद लाइट बंद करके देखने का दम है? OTT की ये 6 सबसे खौफनाक फिल्में उड़ा देंगी नींद

रात 12 बजे के बाद लाइट बंद करके देखने का दम है? OTT की ये 6 सबसे खौफनाक फिल्में उड़ा देंगी नींद

हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं, तो ओटीटी की ये 6 फिल्में आपका डर बढ़ा देंगी. इनमें कहीं भूतों का खौफ है, तो कहीं काले जादू और रहस्यमयी घटनाओं की ऐसी कहानी, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 22 Oct 2026 02:01 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आपको हॉरर फिल्में देखने का शौक है और आप कुछ ऐसा देखना चाहते हैं, जिसे देखकर रात में अकेले कमरे से बाहर निकलने में भी डर लगे, तो ये लिस्ट आपके लिए है. ओटीटी पर ऐसी कई फिल्में मौजूद हैं, जिनकी कहानी, डरावने सीन और रहस्यमयी घटनाएं आपको आखिरी मिनट तक स्क्रीन से नजरें हटाने नहीं देंगी. 

इनमें कहीं काला जादू है, तो कहीं भूतों का खौफ और कहीं ऐसा डर, जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में घूमता रहता है. तो चलिए जानते हैं ऐसी ही 6 हॉरर फिल्मों के बारे में, जिन्हें रात में अकेले देखने से पहले आप भी एक बार जरूर सोचेंगे.

'तुम्बाड'

अगर आपको ऐसी हॉरर फिल्में पसंद हैं, जिनमें डर के साथ रहस्य और लालच की कहानी भी हो, तो सोहम शाह की 'तुम्बाड' जरूर देखनी चाहिए. फिल्म की कहानी एक ऐसे खजाने के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे पाने की चाह इंसान को खतरनाक रास्ते पर ले जाती है. इस खजाने का संबंध हस्तर नाम के एक डरावने देवता से है. 

रात 12 बजे के बाद लाइट बंद करके देखने का दम है? OTT की ये 6 सबसे खौफनाक फिल्में उड़ा देंगी नींद

फिल्म में पुराने घर, अंधेरे तहखाने और बारिश के बीच दिखाए गए सीन माहौल को और खौफनाक बना देते हैं. हस्तर की खौफनाक दुनिया और सन्नाटे में बजता बैकग्राउंड स्कोर अकेले में रोंगटे खड़े कर देता है इसकी कहानी और डरावने सीन्स लंबे समय तक दिमाग में बने रहते हैं. इसे आपे अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है. 

'शैतान'

सोचिए, आप अपने परिवार के साथ घर पर बैठे हों और तभी कोई अनजान शख्स आपकी जिंदगी में आकर सब कुछ बदल दे. अजय देवगन और आर माधवन की 'शैतान' की कहानी कुछ इसी तरह का डर पैदा करती है. फिल्म में एक रहस्यमयी शख्स काले जादू के जरिए एक लड़की को अपने वश में कर लेता है. 

रात 12 बजे के बाद लाइट बंद करके देखने का दम है? OTT की ये 6 सबसे खौफनाक फिल्में उड़ा देंगी नींद

इसके बाद परिवार उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते जाते हैं. फिल्म में दिखाया गया डर सिर्फ भूत-प्रेत तक सीमित नहीं है, बल्कि अपनों को बेबस देखकर पैदा होने वाली लाचारी भी कहानी को खौफनाक बनाती है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. 

'13B: फियर हैज अ न्यू एड्रेस'

अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं, जिनमें रोजमर्रा की चीजें ही डर की वजह बन जाएं, तो '13B: फियर हैज अ न्यू एड्रेस' आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. फिल्म में एक परिवार के साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं. सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि टीवी पर आने वाले एक सीरियल में वही घटनाएं दिखाई देती हैं, जो आगे चलकर परिवार की जिंदगी में होने वाली होती हैं. 

रात 12 बजे के बाद लाइट बंद करके देखने का दम है? OTT की ये 6 सबसे खौफनाक फिल्में उड़ा देंगी नींद

धीरे-धीरे टीवी और असल जिंदगी के बीच का ये रिश्ता डरावना रूप लेने लगता है. फिल्म की कहानी इस सवाल के साथ बांधे रखती है कि आखिर स्क्रीन पर दिख रही घटनाओं के पीछे क्या राज है. इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो, डिज्नी+ हॉटस्टार और यूट्यूब पर देख सकते हैं.

'छोरी'

गांव के सुनसान रास्ते, दूर-दूर तक फैले गन्ने के खेत और उनके बीच बना एक पुराना घर. नुसरत भरूचा की 'छोरी' का माहौल शुरू से ही डर पैदा करता है. फिल्म की कहानी एक प्रेग्नेंट महिला के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां कई रहस्यमयी घटनाएं उसका पीछा करने लगती हैं. 

रात 12 बजे के बाद लाइट बंद करके देखने का दम है? OTT की ये 6 सबसे खौफनाक फिल्में उड़ा देंगी नींद

आसपास की अजीब आवाजें, डरावने दृश्य और उस जगह से जुड़ा एक गहरा राज कहानी को आगे बढ़ाते हैं. फिल्म में हॉरर के साथ सामाजिक मुद्दों को भी दिखाया गया है, जिससे इसकी कहानी सिर्फ डराने तक सीमित नहीं रहती. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

'द कॉन्ज्यूरिंग'

हॉरर फिल्मों की बात हो और 'द कॉन्ज्यूरिंग' का नाम न आए, ऐसा कम ही होता है. ये फिल्म एक ऐसे परिवार की कहानी दिखाती है, जिसके घर में कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगती हैं. मदद के लिए पैरानॉर्मल जांच करने वाले एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया जाता है. 

रात 12 बजे के बाद लाइट बंद करके देखने का दम है? OTT की ये 6 सबसे खौफनाक फिल्में उड़ा देंगी नींद

इसके बाद सामने आने वाली घटनाएं डर को और बढ़ा देती हैं. फिल्म की खास बात ये है कि कई बार इसमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन आवाजों और सन्नाटे के जरिए ऐसा माहौल बनता है कि अगला सीन देखने से पहले ही डर लगने लगता है. फिल्म का 'हाइड एंड क्लैप' वाला सीन भी काफी चर्चित है. ये फिल्म जियो हॉटस्टार और अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.

'हेरेडिटरी'

अगर आप ऐसी हॉरर फिल्म देखना चाहते हैं, जो सिर्फ अचानक डराने वाले सीन्स पर निर्भर न हो, तो 'हेरेडिटरी' देख सकते हैं. फिल्म की शुरुआत एक परिवार में हुई मौत के बाद होती है. इसके बाद परिवार के सदस्यों के साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं और धीरे-धीरे कई परेशान करने वाले राज सामने आते हैं. 

रात 12 बजे के बाद लाइट बंद करके देखने का दम है? OTT की ये 6 सबसे खौफनाक फिल्में उड़ा देंगी नींद

कहानी में परिवार का दुख, डर और रहस्य एक-दूसरे से जुड़ते जाते हैं. फिल्म का माहौल लगातार बेचैन करता है और इसके कई दृश्य खत्म होने के बाद भी याद रह जाते हैं. ये फिल्म उन लोगों के लिए है, जिन्हें धीमी रफ्तार से बढ़ने वाला मनोवैज्ञानिक डर पसंद है. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है. 

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 22 Oct 2026 02:01 PM (IST)
Tags :
Horror Movies On OTT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर आएगा खूब मजा, रिलीज हो रहीं 'गजब रात' से 'चार यार' तक 8 फिल्में-सीरीज
फ्राइडे को ओटीटी पर आएगा खूब मजा, रिलीज हो रहीं 8 धांसू फिल्में-सीरीज
ओटीटी
Ramayana OTT Release: रणबीर कपूर की 'रामायण' के 450 करोड़ में बिके ओटीटी-सैटेलाइट राइट्स? जानें- कहां देख सकेंगे फिल्म?
'रामायण' के 450 करोड़ में बिके ओटीटी राइट्स? जानें- कहां देख सकेंगे फिल्म?
ओटीटी
The Paradise OTT Release: नानी की 'द पैराडाइज' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म?
नानी की 'द पैराडाइज' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म?
ओटीटी
रश्मिका से शादी के लिए हां करने में विजय ने क्यों लिया था 1 साल? 'कॉफी विद करण 9' में खोला राज
रश्मिका से शादी के लिए हां करने में विजय ने क्यों लिया था 1 साल? 'कॉफी विद करण 9' में खोला राज
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बॉलीवुड पर लॉरेंस की खूनी नजर!
UP कांग्रेस के हाथ SIR की कौन सी 'फाइल'?
जमानत मिलने से पहले High Court ने Saurabh Das-Ashutosh Ranka को फटकारा!
सितारों की कड़ी सुरक्षा..'प्लान A' फेेल हुआ!
'दुश्मन' कौन 'अराजक' मौन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पिछले 7 दिनों में जो हुआ, वह...' आशुतोष रांका- सौरव दास के लिए इमोशनल हुईं रत्ना सिंह
'पिछले 7 दिनों में जो हुआ, वह...' आशुतोष रांका- सौरव दास के लिए इमोशनल हुईं रत्ना सिंह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले क्या BJP से गठबंधन तोड़ देंगे संजय निषाद? खुद बोले- 'अगर...'
यूपी चुनाव से पहले क्या BJP से गठबंधन तोड़ देंगे संजय निषाद? खुद बोले- 'अगर...'
इंडिया
भारत-पोलैंड की दोस्ती को नई उड़ान, PM मोदी बोले- साझा विरासत हमारी ताकत
भारत-पोलैंड की दोस्ती को नई उड़ान, PM मोदी बोले- साझा विरासत हमारी ताकत
ओटीटी
The Paradise OTT Release: नानी की 'द पैराडाइज' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म?
नानी की 'द पैराडाइज' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म?
क्रिकेट
ICC ने किया ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी को सस्पेंड, चौंकाने वाली वजह आई सामने
ICC ने किया ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी को सस्पेंड, चौंकाने वाली वजह आई सामने
बिहार
हत्याकांड के आरोपियों की आरा में परेड, हथकड़ी डाल पैदल कोर्ट ले गई पुलिस
हत्याकांड के आरोपियों की आरा में परेड, हथकड़ी डाल पैदल कोर्ट ले गई पुलिस
इंडिया
इंस्टाग्राम पर आईं सोनिया गांधी, अपनी किताब के साथ शेयर की रील, क्या कुछ लिखा?
इंस्टाग्राम पर आईं सोनिया गांधी, अपनी किताब के साथ शेयर की रील, क्या कुछ लिखा?
शिक्षा
बिहार में 12 लाख युवा बनेंगे डिजिटल मित्र, 10वीं पास को मिलेगा मौका
बिहार में 12 लाख युवा बनेंगे डिजिटल मित्र, 10वीं पास को मिलेगा मौका
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget