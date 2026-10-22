अगर आपको हॉरर फिल्में देखने का शौक है और आप कुछ ऐसा देखना चाहते हैं, जिसे देखकर रात में अकेले कमरे से बाहर निकलने में भी डर लगे, तो ये लिस्ट आपके लिए है. ओटीटी पर ऐसी कई फिल्में मौजूद हैं, जिनकी कहानी, डरावने सीन और रहस्यमयी घटनाएं आपको आखिरी मिनट तक स्क्रीन से नजरें हटाने नहीं देंगी.

इनमें कहीं काला जादू है, तो कहीं भूतों का खौफ और कहीं ऐसा डर, जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में घूमता रहता है. तो चलिए जानते हैं ऐसी ही 6 हॉरर फिल्मों के बारे में, जिन्हें रात में अकेले देखने से पहले आप भी एक बार जरूर सोचेंगे.

'तुम्बाड'

अगर आपको ऐसी हॉरर फिल्में पसंद हैं, जिनमें डर के साथ रहस्य और लालच की कहानी भी हो, तो सोहम शाह की 'तुम्बाड' जरूर देखनी चाहिए. फिल्म की कहानी एक ऐसे खजाने के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे पाने की चाह इंसान को खतरनाक रास्ते पर ले जाती है. इस खजाने का संबंध हस्तर नाम के एक डरावने देवता से है.

फिल्म में पुराने घर, अंधेरे तहखाने और बारिश के बीच दिखाए गए सीन माहौल को और खौफनाक बना देते हैं. हस्तर की खौफनाक दुनिया और सन्नाटे में बजता बैकग्राउंड स्कोर अकेले में रोंगटे खड़े कर देता है इसकी कहानी और डरावने सीन्स लंबे समय तक दिमाग में बने रहते हैं. इसे आपे अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.

'शैतान'

सोचिए, आप अपने परिवार के साथ घर पर बैठे हों और तभी कोई अनजान शख्स आपकी जिंदगी में आकर सब कुछ बदल दे. अजय देवगन और आर माधवन की 'शैतान' की कहानी कुछ इसी तरह का डर पैदा करती है. फिल्म में एक रहस्यमयी शख्स काले जादू के जरिए एक लड़की को अपने वश में कर लेता है.

इसके बाद परिवार उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते जाते हैं. फिल्म में दिखाया गया डर सिर्फ भूत-प्रेत तक सीमित नहीं है, बल्कि अपनों को बेबस देखकर पैदा होने वाली लाचारी भी कहानी को खौफनाक बनाती है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

'13B: फियर हैज अ न्यू एड्रेस'

अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं, जिनमें रोजमर्रा की चीजें ही डर की वजह बन जाएं, तो '13B: फियर हैज अ न्यू एड्रेस' आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. फिल्म में एक परिवार के साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं. सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि टीवी पर आने वाले एक सीरियल में वही घटनाएं दिखाई देती हैं, जो आगे चलकर परिवार की जिंदगी में होने वाली होती हैं.

धीरे-धीरे टीवी और असल जिंदगी के बीच का ये रिश्ता डरावना रूप लेने लगता है. फिल्म की कहानी इस सवाल के साथ बांधे रखती है कि आखिर स्क्रीन पर दिख रही घटनाओं के पीछे क्या राज है. इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो, डिज्नी+ हॉटस्टार और यूट्यूब पर देख सकते हैं.

'छोरी'

गांव के सुनसान रास्ते, दूर-दूर तक फैले गन्ने के खेत और उनके बीच बना एक पुराना घर. नुसरत भरूचा की 'छोरी' का माहौल शुरू से ही डर पैदा करता है. फिल्म की कहानी एक प्रेग्नेंट महिला के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां कई रहस्यमयी घटनाएं उसका पीछा करने लगती हैं.

आसपास की अजीब आवाजें, डरावने दृश्य और उस जगह से जुड़ा एक गहरा राज कहानी को आगे बढ़ाते हैं. फिल्म में हॉरर के साथ सामाजिक मुद्दों को भी दिखाया गया है, जिससे इसकी कहानी सिर्फ डराने तक सीमित नहीं रहती. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

'द कॉन्ज्यूरिंग'

हॉरर फिल्मों की बात हो और 'द कॉन्ज्यूरिंग' का नाम न आए, ऐसा कम ही होता है. ये फिल्म एक ऐसे परिवार की कहानी दिखाती है, जिसके घर में कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगती हैं. मदद के लिए पैरानॉर्मल जांच करने वाले एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया जाता है.

इसके बाद सामने आने वाली घटनाएं डर को और बढ़ा देती हैं. फिल्म की खास बात ये है कि कई बार इसमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन आवाजों और सन्नाटे के जरिए ऐसा माहौल बनता है कि अगला सीन देखने से पहले ही डर लगने लगता है. फिल्म का 'हाइड एंड क्लैप' वाला सीन भी काफी चर्चित है. ये फिल्म जियो हॉटस्टार और अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.

'हेरेडिटरी'

अगर आप ऐसी हॉरर फिल्म देखना चाहते हैं, जो सिर्फ अचानक डराने वाले सीन्स पर निर्भर न हो, तो 'हेरेडिटरी' देख सकते हैं. फिल्म की शुरुआत एक परिवार में हुई मौत के बाद होती है. इसके बाद परिवार के सदस्यों के साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं और धीरे-धीरे कई परेशान करने वाले राज सामने आते हैं.

कहानी में परिवार का दुख, डर और रहस्य एक-दूसरे से जुड़ते जाते हैं. फिल्म का माहौल लगातार बेचैन करता है और इसके कई दृश्य खत्म होने के बाद भी याद रह जाते हैं. ये फिल्म उन लोगों के लिए है, जिन्हें धीमी रफ्तार से बढ़ने वाला मनोवैज्ञानिक डर पसंद है. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.