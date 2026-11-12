मार्वल स्टूडियोज की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'एवेंजर्स: एंडगेम' 25 सितंबर, 2026 को एक बार फिर सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इस बार फिल्म को 'एवेंजर्स: एंडगेम एनकोर' नाम से दोबारा रिलीज किया गया. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से शानदार रिस्पॉन्स मिला और इसने बॉक्स ऑफिस पर भी धुआंधार कमाई की. खास बात ये है कि इस बार दर्शकों को फिल्म में कुछ नया फुटेज देखने को मिला.

अब 'एवेंजर्स: एंडगेम एनकोर' की हिंदी ओटीटी रिलीज को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद अब ये फिल्म हिंदी में ओटीटी पर दस्तक देने वाली है. आइए जानते हैं कि आप ये फिल्म कब और कहां देख पाएंगे.

ओटीटी पर कब और कहां देखें 'एवेंजर्स: एंडगेम एनकोर'?

'एवेंजर्स: एंडगेम एनकोर' 13 नवंबर, 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है. इसे हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु और अंग्रेजी भाषाओं में भी देखा जा सकेगा. ये फिल्म साल 2019 में रिलीज हुए पुराने वर्जन से 4 मिनट लंबी होगी. इसमें नए सीन और अपकमिंग फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' से जुड़े खास फुटेज शामिल किए गए हैं.

4 मिनट लंबी होगी फिल्म

बता दें कि साल 2019 में रिलीज हुई 'एवेंजर्स: एंडगेम' का रनटाइम 3 घंटे 1 मिनट था. वहीं, इसके नए वर्जन 'एवेंजर्स: एंडगेम एनकोर' का रनटाइम 3 घंटे 5 मिनट यानी 185 मिनट है. ऐसे में दर्शकों को फिल्म में करीब 4 मिनट का नया और एक्सक्लूसिव फुटेज देखने को मिलेगा.

'एवेंजर्स: एंडगेम एनकोर' में नजर आए ये एक्टर्स

'एवेंजर्स: एंडगेम एनकोर' में क्रिस इवांस, हेले एटवेल और टॉम हिडलेस्टन लीड रोल में हैं. मार्क रफालो, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, तारा स्ट्रॉन्ग, ओवेन विल्सन, के हुई क्वान, यूजीन कॉर्डेरो और जेम्स ड्राइडन जैसे एक्टर्स भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. फिल्म के डायरेक्टर एंथनी रूसो और जो रूसो हैं. इस फिल्म को केविन फीगे ने प्रोड्यूस किया है.

'एवेंजर्स: डूम्सडे' कब होगी रिलीज?

मार्वल स्टूडियोज की अगली फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' 18 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. निर्देशक जो रूसो के मुताबिक, 'एवेंजर्स: एंडगेम एनकोर' में जो नया फुटेज जोड़ा गया है, जिसका कनेक्शन मार्वल की आने वाली फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' से है.