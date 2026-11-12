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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीहिंदी में ओटीटी पर आ रही 'एवेंजर्स: एंडगेम एनकोर', जानें- कब और कहां देख सकेंगे मार्वल्स की ये फिल्म

हिंदी में ओटीटी पर आ रही 'एवेंजर्स: एंडगेम एनकोर', जानें- कब और कहां देख सकेंगे मार्वल्स की ये फिल्म

मार्वल स्टूडियोज की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'एवेंजर्स: एंडगेम एनकोर' अब हिंदी में ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. खास बात ये है कि फिल्म में पुराने वर्जन के मुकाबले 4 मिनट का नया फुटेज भी देखने को मिलेगा.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 12 Nov 2026 10:25 AM (IST)
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मार्वल स्टूडियोज की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'एवेंजर्स: एंडगेम' 25 सितंबर, 2026 को एक बार फिर सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इस बार फिल्म को 'एवेंजर्स: एंडगेम एनकोर' नाम से दोबारा रिलीज किया गया. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से शानदार रिस्पॉन्स मिला और इसने बॉक्स ऑफिस पर भी धुआंधार कमाई की. खास बात ये है कि इस बार दर्शकों को फिल्म में कुछ नया फुटेज देखने को मिला.

अब 'एवेंजर्स: एंडगेम एनकोर' की हिंदी ओटीटी रिलीज को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद अब ये फिल्म हिंदी में ओटीटी पर दस्तक देने वाली है. आइए जानते हैं कि आप ये फिल्म कब और कहां देख पाएंगे.

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ओटीटी पर कब और कहां देखें 'एवेंजर्स: एंडगेम एनकोर'?

'एवेंजर्स: एंडगेम एनकोर' 13 नवंबर, 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है. इसे हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु और अंग्रेजी भाषाओं में भी देखा जा सकेगा. ये फिल्म साल 2019 में रिलीज हुए पुराने वर्जन से 4 मिनट लंबी होगी. इसमें नए सीन और अपकमिंग फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' से जुड़े खास फुटेज शामिल किए गए हैं.

4 मिनट लंबी होगी फिल्म

बता दें कि साल 2019 में रिलीज हुई 'एवेंजर्स: एंडगेम' का रनटाइम 3 घंटे 1 मिनट था. वहीं, इसके नए वर्जन 'एवेंजर्स: एंडगेम एनकोर' का रनटाइम 3 घंटे 5 मिनट यानी 185 मिनट है. ऐसे में दर्शकों को फिल्म में करीब 4 मिनट का नया और एक्सक्लूसिव फुटेज देखने को मिलेगा.

'एवेंजर्स: एंडगेम एनकोर' में नजर आए ये एक्टर्स

'एवेंजर्स: एंडगेम एनकोर' में क्रिस इवांस, हेले एटवेल और टॉम हिडलेस्टन लीड रोल में हैं. मार्क रफालो, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, तारा स्ट्रॉन्ग, ओवेन विल्सन, के हुई क्वान, यूजीन कॉर्डेरो और जेम्स ड्राइडन जैसे एक्टर्स भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. फिल्म के डायरेक्टर एंथनी रूसो और जो रूसो हैं. इस फिल्म को केविन फीगे ने प्रोड्यूस किया है. 

'एवेंजर्स: डूम्सडे' कब होगी रिलीज?

मार्वल स्टूडियोज की अगली फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' 18 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. निर्देशक जो रूसो के मुताबिक, 'एवेंजर्स: एंडगेम एनकोर' में जो नया फुटेज जोड़ा गया है, जिसका कनेक्शन मार्वल की आने वाली फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' से है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 12 Nov 2026 10:25 AM (IST)
Tags :
Avengers Endgame Encore
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