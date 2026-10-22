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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडVideo: अब कैसी है टाइगर श्रॉफ की हालत? मां आयशा श्रॉफ ने दिया हेल्थ अपडेट

Video: अब कैसी है टाइगर श्रॉफ की हालत? मां आयशा श्रॉफ ने दिया हेल्थ अपडेट

टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग के बाद उनकी मां आयशा श्रॉफ ने बेटे की सेहत का अपडेट दिया है. हाल ही में वो बेटी कृष्णा के साथ एक इवेंट में पहुंचीं, जहां उन्होंने इशारों में बताया कि टाइगर ठीक हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 22 Oct 2026 12:15 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं. 18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके में उनकी कार पर गोलियां चलाई गई थीं. इस घटना में टाइगर सुरक्षित बच गए थे, हालांकि उनके हाथ और छाती पर चोटें आई थीं. अब फायरिंग के तीन दिन बाद उनकी मां आयशा श्रॉफ ने बेटे की सेहत को लेकर अपडेट दिया है.

टाइगर श्रॉफ की मां आयशा श्रॉफ हाल ही में अपनी बेटी कृष्णा श्रॉफ के साथ मुंबई में एक इवेंट में पहुंचीं. इस दौरान जब एक पैपराजी ने उनसे टाइगर की तबीयत के बारे में पूछा, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए अंगूठा दिखाया. आयशा के इस इशारे से साफ है कि टाइगर अब ठीक हैं.

आयशा श्रॉफ ने दिया बेटे का हेल्थ अपडेट

आयशा श्रॉफ और कृष्णा श्रॉफ बुधवार को मुंबई में एक मेन्स ज्वेलरी कलेक्शन के लॉन्च इवेंट में शामिल हुईं. इस दौरान मां-बेटी ने साथ में तस्वीरें भी खिंचवाईं. इवेंट से बाहर निकलते समय एक पैपराजी ने आयशा से पूछा, 'टाइगर जी कैसे हैं?' इसके जवाब में आयशा ने मुस्कुराते हुए अंगूठा दिखाया. 

 
 
 
 
 
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बजरंगबली ने बचाई टाइगर श्रॉफ की जान

टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग की घटना के बाद उनकी मां आयशा श्रॉफ ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर हनुमान चालीसा की तस्वीर शेयर की थी. इस तस्वीर में टाइगर की कार के डैशबोर्ड पर हनुमान चालीसा रखी नजर आ रही थी. इसके जरिए आयशा ने बजरंगबली के प्रति आभार जताया और बेटे की सलामती के लिए उनका शुक्रिया अदा किया.

Video: अब कैसी है टाइगर श्रॉफ की हालत? मां आयशा श्रॉफ ने दिया हेल्थ अपडेट

घायल व्लॉगर से मिलने अस्पताल पहुंची थीं आयशा

टाइगर की कार पर हुई फायरिंग के दौरान 35 साल के व्लॉगर उमेश चौहान भी घायल हो गए थे. उनके सीने में गोली लगी थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के केईएम अस्पताल में भर्ती कराया गया. मंगलवार को आयशा श्रॉफ उनसे मिलने अस्पताल पहुंची थीं.

उमेश के दोस्त और साथी व्लॉगर किसान राजभर ने बताया कि आयशा ने अस्पताल में उमेश की सेहत के बारे में जानकारी ली और उन्हें हिम्मत दी. किसान ने कहा, 'उन्होंने उमेश की सेहत के बारे में पूछा और उन्हें हिम्मत दी. उन्होंने उमेश के दोस्तों को अपना फोन नंबर भी दिया और कहा कि उनकी सर्जरी के बारे में उन्हें जानकारी देते रहें.'

क्या है टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग का मामला?

18 अक्टूबर को टाइगर श्रॉफ जुहू में दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने के बाद अपनी कार से लौट रहे थे. इसी दौरान बाइक पर आए तीन लोगों ने उनकी कार पर गोलियां चलाईं. इस घटना में टाइगर को गोली नहीं लगी और वो सुरक्षित बच गए. पुलिस ने इस मामले में तीन शूटरों को कोटा से गिरफ्तार किया था. पुलिस इस मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है और फायरिंग से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच जारी है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 22 Oct 2026 12:15 PM (IST)
Tags :
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