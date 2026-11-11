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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीअर्जुन रामपाल और अदिति राव हैदरी की सीरीज 'ओ साथी रे' की रिलीज डेट आउट, जानें कब और कहां देगी दस्तक?

अर्जुन रामपाल और अदिति राव हैदरी की सीरीज 'ओ साथी रे' की रिलीज डेट आउट, जानें कब और कहां देगी दस्तक?

अदिति राव हैदरी और अर्जुन रामपाल पहली बार सीरीज 'ओ साथी रे' के जरिए स्क्रीन शेयर करने वाले हैं. उनकी इस सीरीज की रिलीज डेट का ऐलान भी कर दिया गया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 11 Nov 2026 06:02 PM (IST)
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'धुरंधर' फिल्म के अभिनेता अर्जुन रामपाल जल्द ही अभिनेत्री अदिति राव हैदरी के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे. दोनों स्टार्स की वेब सीरीज 'ओ साथी रे' जल्द ही दस्तक देने वाली है. इसकी रिलीज डेट का ऐलान हो चुका है. आइए जानते हैं कि अर्जुन रामपाल और अदिति राव हैदरी की ये रोमांटिक वेब सीरीज कब और कहां रिलीज होने वाली है?

'ओ साथी रे' की रिलीज डेट आउट

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अर्जुन रामपाल और अदिति राव हैदरी की इस मूवी में अभिनेता अविनाश तिवारी भी अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे. ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. नेटफ्लिक्स ने बुधवार, 11 नवंबर को सीरीज की रिलीज डेट का ऐलान किया. नेटफ्लिक्स ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'एक-दूसरे से अलग हो रहे जोड़े की लव स्टोरी...ओ साथी रे...देखें, नेटफ्लिक्स पर 4 दिसंबर को.'

 
 
 
 
 
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इम्तियाज ने लिखी कहानी, भाई ने की डायरेक्ट 

बॉलीवुड के जाने-माने डायरेक्टर इम्तियाज अली ने इस सीरीज की कहानी अमोघ कनास्कर और निधि सेठिया के साथ मिलकर लिखी है. जबकि वो ही इसके शो-रनर और क्रिएटर भी हैं. वहीं निधि सेठिया इसकी क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी हैं. प्रतीक नंदकुमार मोरे और विशाल बजाज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं. बता दें कि इम्तियाज फैंस के बीच रोमांटिक फिल्मों के लिए ही जाने जाते हैं. ओ साथी रे का डायरेक्शन इम्तियाज के भाई आरिफ अली ने किया है. सीरीज का निर्माण 'विंडो सीट फिल्म्स' के बैनर तले किया गया है.

कैसी है सीरीज की कहानी?

ओ साथी रे पुराने जमाने की कहानी पर बेस्ड है, लेकिन इसे नए दौर के अंदाज और मिजाज के साथ पेश किया जाएगा. ये इमोशनल कहानी एक प्रेमी जोड़े के बीच कई उतार-चढ़ाव से होकर गुजरती है. सीरीज दो लोगों के बीच के रिश्ते को लेकर हमेशा सवाल पैदा करती है कि क्या किसी रिश्ते में दोनों ही लोग एक जैसा या बराबर प्यार कर सकते हैं या नहीं?

एक वक्त कपल का रिश्ता तलाक की कगार पर आ जाता है, हालांकि फिर दोनों के बीच चीजें सुधरने लगती हैं. बता दें कि ओ साथी रे के जरिए अर्जुन रामपाल और अदित राव हैदरी पहली बार स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 11 Nov 2026 06:02 PM (IST)
Tags :
Arjun Rampal
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