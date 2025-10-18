पवन कल्याण ने अपनी तेलुगू फिल्म दे कॉल हिम ओजी सुपरहिट साबित हुई है. बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने शानदार कमाई की है. सिनेमाघरों पर धमाल मचाने के बाद दे कॉल हिम ओजी पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के लिए तैयार है. सिनेमाघरों पर तीन हफ्ते राज करने के बाद ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. दे कॉल हिम ओजी की ओटीटी रिलीज डेट सामने आ गई है.

दे कॉल हिम ओजी इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग तेलुगू फिल्म है. ओटीटी प्लेटफॉर्म ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके रिलीज की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है. जिसके बाद से फैंस बहुत खुश हो गए हैं. दे कॉल हिम ओजी की ओटीटी रिलीज की डिटेल्स आपको बताते हैं.

कब और कहां होगी रिलीज

पवन कल्याण की दे कॉल हिम ओजी ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है. नेटफ्लिक्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके फिल्म की ओटीटी रिलीज की जानकारी दी है और डेट भी बताई है. नेटफ्लिक्स ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- 'एक ज़माने में मुंबई में एक तूफ़ान आया था. और अब, वो वापस आ गया है. देखो दे कॉल हिम ओजी 23 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर हिंदी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम में.' नेटफ्लिक्स के इस पोस्ट पर फैंस खुशी जाहिर कर रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Netflix India (@netflix_in)

एक फैन ने लिखा- मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा है. वहीं दूसरे ने लिखा- ओजी का बेसब्री से इंतजार था. फैंस इस पोस्ट को खूब लाइक कर रहे हैं.

बॉक्स ऑफिस पर किया इतना कलेक्शन

दे कॉल हिम ओजी की बात करें तो इस फिल्म ने 11 दिनों में वर्ल्डवाइड 300 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. अभी भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है. पवन कल्याण के साथ इस फिल्म में इमरान हाशमी लीड रोल में नजर आए हैं. इमरान हाशमी फिल्म में नेगेटिव रोल निभाते नजर आए हैं.

ये भी पढ़ें: माथे पर तिलक लगाकर शिव भक्ति में डूबीं सारा अली खान, रुद्रनाथ धाम में किए दर्शन