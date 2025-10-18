हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
माथे पर तिलक लगाकर शिव भक्ति में डूबीं सारा अली खान, रुद्रनाथ धाम में किए दर्शन

Sara Ali Khan visited Rudranath Dham: सारा अली खान की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. जिसमें वो रुद्रनाथ धाम की यात्रा करती हुई नजर आई.

By : सखी चौधरी | Updated at : 18 Oct 2025 03:40 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान एक बार फिर अपनी शिव भक्ति को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. एक्ट्रेस की सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियोज वायरल हो रहे हैं. जिसमें वो रुद्रनाथ धाम में नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों में सारा का सादगी भरा अंदाज देखने को मिल रहा. जो उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है.  

सारा अली खान ने किए रुद्रनाथ के दर्शन

सारा अली खान भले ही मुस्लिम हो, लेकिन वो हिंदू धर्म को भी दिल से मानती है. दरअसल एक्ट्रेस की मां अमृता सिंह हिंदू हैं. इसलिए सारा भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त हैं. अक्सर वो शिव मंदिर में दर्शन के लिए भी जाती रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस रुद्रनाथ धाम पहुंची. चतुर्थ केदार रुद्रनाथ के कपाट बंद होने से पहले सारा वहां पहुंचीं और पूरे मन से भगवान शिव की पूजा-अर्चना की. यहां से उनकी कई तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ritesh Rawat (@riteshh_rawatt)

शिव भक्ति में डूबीं सारा अली खान

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों में कुछ में सारा अली खान व्हाइट सूट पहने और कुछ में ट्रैक सूट पहने हुए नजर आई. सारा ने माथे पर चंदन का लेप भी लगाया हुआ है. जिसे देखकर साफ है कि वो पूरी तरह से शिव भक्ति में डूबी हुई हैं. सारा तीन दिन की यात्रा पर हैं. इस दौरान वो बहुत ही सिंपल तरीके से मंदिर में दर्शन करने पहुंची. एक्ट्रेस ने पंडित और साधु संतों के अलावा फैंस के साथ भी कई तस्वीरें क्लिक करवाई.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 𝐑𝐢𝐬𝐡𝐚𝐛𝐡 𝐁𝐡𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐢 | Dehradun (@rishabhuncutnews)

सारा अली खान वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो सारा अली खान आखिरी बार फिल्म ‘मेट्रो इन दिनों’ में नजर आई थी. फिल्म में एक्ट्रेस के अलावा आदित्य रॉय कपूर, अली फजल, पंकज त्रिपाठी, कोंकणा सेन, नीना गुप्ता समेत कई दिग्गज स्टार्स नजर आए थे. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कलेक्शन किया था.

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Published at : 18 Oct 2025 03:40 PM (IST)
