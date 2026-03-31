इस हफ्ते ओटीटी पर मिलेगा एंटरटेनमेंट का फुल डोज, स्क्रीन से हटने नहीं देंगी ये 3 मलयालम फिल्में

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस हफ्ते दर्शकों के लिए शानदार शानदार फिल्में रिलीज होने वाली है. अगर आप हर बार कुछ अलग और फ्रेश कंटेंट देखना पसंद करते हैं, तो ये मलयालम फिल्में आपके वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए. रोमांस, कॉमेडी और थ्रिल से भरपूर ये कहानियां ना सिर्फ दिलचस्प हैं, बल्कि आपको अलग-अलग इमोशन्स भी महसूस कराएंगी. अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही ये मलयालम फिल्मों आपके दिन को खास बना देंगी और आपको बोर नहीं होने देंगी.

वेल्लेपम

डायरेक्टर प्रवीण राज पोक्कडन की ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म एक ऐसे इंसान की कहानी है, जो जिम्मेदारियों से भागता रहता है. हालांकि उसकी जिंदगी तब बदलती है जब एक आर्टिस्ट उसके सोचने का नजरिया बदल देती है. इसके बाद वो खुद को समझने की कोशिश करता है. फिल्म में अक्षय राधाकृष्णन, नूरीन शरीफ और शाइन टॉम चाको जैसे कलाकार नजर आने वाले है. 2 घंटे 7 मिनट की ये फिल्म 3 अप्रैल से सन नेक्स्ट पर स्ट्रीम होगी.

हे बलवंत

गोपी अचारा के निर्देशन में बनी ये कॉमेडी फिल्म एक बेटे और उसके सपनों की कहानी दिखाती है. कृष्णा अपने पिता का बिजनेस संभालना चाहता है, लेकिन उसे पहले खुद को साबित करने के लिए बाहर काम करना पड़ता है. इसी बीच उसे प्यार भी हो जाता है. लेकिन हालात तब बदलते हैं जब उसके पिता बीमार पड़ जाते हैं. फिल्म में सुहास और शिवानी नागाराम इसमें लीड रोल में हैं. 2 घंटे 14 मिनट की इस फिल्म को आप 31 मार्च से जी5 पर आसानी से देख सकते है.

मृत्युंजय



डायरेक्टर श्री हुसैन शाह किरण की ये एक्शन-थ्रिलर फिल्म एक रिपोर्टर की कहानी पर है. श्री विष्णु और रीबा मोनिका जॉन स्टारर इस फिल्म में जय नाम का एक रिपोर्टर अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता और अचानक एक दिन वो एक रहस्यमयी मौत की जांच शुरू करता है, जो उसे खतरनाक सच तक ले जाती है. 2 घंटे 2 मिनट की ये फिल्म 3 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है.