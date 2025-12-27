एक्सप्लोरर
'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर आउट, पावरफुल रोल में दिखे सलमान खान का होगा तगड़ा कमबैक
Battle Of Galwan Teaser Out: सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर उनके बर्थडे के दिन रिलीज किया गया है. टीजर देखकर लग रहा है कि ये उनकी तरफ से उनके फैंस के लिए तगड़ा गिफ्ट होने वाला है.
सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर आउट हो गया है. इसमें सलमान खान बेहद पावरफुल रोल में दिख रहे हैं. हाथ में डंडा लेकर दुश्मनों से भिड़ने को तैयार आर्मी ऑफिस के रोल में सलमान खान के चेहरे में एक योद्धा का एक्सप्रेशन भी दिख रहा है. साथ ही, उनके चेहरे में 'ट्यूबलाइट' और 'बजरंगी भाईजान' वाली मासूमियत भी दिख रही है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, मनोरंजन और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
