'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर आउट, पावरफुल रोल में दिखे सलमान खान का होगा तगड़ा कमबैक

सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर आउट हो गया है. इसमें सलमान खान बेहद पावरफुल रोल में दिख रहे हैं. हाथ में डंडा लेकर दुश्मनों से भिड़ने को तैयार आर्मी ऑफिस के रोल में सलमान खान के चेहरे में एक योद्धा का एक्सप्रेशन भी दिख रहा है. साथ ही, उनके चेहरे में 'ट्यूबलाइट' और 'बजरंगी भाईजान' वाली मासूमियत भी दिख रही है.

ट्रेलर देखें यहां