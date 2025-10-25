क्या आप सुपरहीरो फिल्मों के दीवाने हैं? तो इस नवंबर में आपके लिए एक तोहफ़ा है, दरअसल 'द फैंटास्टिक फोर: फर्स्ट स्टेप्स' की ओटीटी रिलीज़ की तारीख कंफर्म हो गई है, जो लोग इसे बड़े पर्दे पर देखने से चूक गए थे वे अब इसे घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं. चलिए यहां जानते हैं 'द फैंटास्टिक फोर: फर्स्ट स्टेप्स' ओटीटी पर कब और कहां रिलीज हो रही है?

'द फैंटास्टिक फोर: फर्स्ट स्टेप्स' ओटीटी पर कब और कहां देखें?

बता दें कि 'द फैंटास्टिक फोर: फर्स्ट स्टेप्स' 25 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. पहले की रिपोर्टों में हिंट दिया गया था कि पेड्रा पास्कल स्टारर यह फिल्म अक्टूबर के आखिरी और नवंबर के पहले हफ्ते के बीच रिलीज़ होगी. वहीं स्ट्रीमर द्वारा की गई फाइनल ऑफिशियल अनाउंसमेंट के मुताबिक 'द फैंटास्टिक फोर: फर्स्ट स्टेप्स' 5 नवंबर से डिज्नी+ पर स्ट्रीम होगी.

डिज्नी+ ने सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए कंफर्म भी किया है ये फ़िल्म 5 नवंबर की रात 12 बजे से फेमस ओटीटी वेबसाइटों पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी. इसकी शानदार कास्ट और इस साल रिलीज़ होने वाली आखिरी एमसीयू फ़िल्म होने के कारण, कई दर्शक जो सिनेमाघरों में फ़िल्म नहीं देख पाए थे, वे इसके ऑनलाइन प्रीमियर को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. यह फ़िल्म जियो हॉटस्टार और ओटीटी प्ले प्रीमियम पर हिंदी, तमिल और तेलुगु सहित कई भारतीय भाषाओं में अंग्रेज़ी सबटाइटल्स के साथ स्ट्रीम होगी.

'द फैंटास्टिक फोर' के बारे में

'द फैंटास्टिक फोर: फर्स्ट स्टेप्स' दरअसल इन चार नायकों की कहानी को आधुनिक दर्शकों तक पहुँचाने का हॉलीवुड का दूसरा अटेम्प्ट है. बता दें कि पहली 'फैंटास्टिक फोर' 2005 में आई थी इसके बाद 2007 में 'राइज़ ऑफ़ द सिल्वर सर्फर' आई थी. वहीं 2015 में जोश ट्रैंक का रीबूट आया. 2019 में, इन नायकों को MCU में लाया गया. लेटेस्ट रिलीज़ की बात करें तो, 'द फर्स्ट स्टेप' हर किरदार की ओरिजनल कहानियों के बजाय दोस्ती, टीमवर्क और फैमिली डायनेमिक्स पर ज्यादा फोकस्ड है.

'द फैंटास्टिक फोर' स्टार कास्ट

इसमें पेड्रो पास्कल ने रीड रिचर्ड्स/मिस्टर फैंटास्टिक की भूमिका निभाई है. वेनेसा किर्बी ने सू स्टॉर्म/द इनविजिबल वूमन की भूमिका निभाई है, जोसेफ क्विन ने जॉनी स्टॉर्म/द ह्यूमन टॉर्च की भूमिका निभाई है, और एबन मॉस-बचराच ने बेन ग्रिम/द थिंग की भूमिका निभाई है. इसके अलावा, जूलिया गार्नर ने द सिल्वर सर्फर की भूमिका निभाई है, राल्फ इनेसन ने गैलेक्टस का किरदार प्ले किया है, और पॉल वाल्टर हॉसर ने हार्वे एल्डर/मोल मैन की भूमिका निभाई है.