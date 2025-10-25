अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह स्टारर 'दे दे प्यार दे 2' अगले महीने सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है. वहीं निर्माताओं ने हाल ही में इस मच अवेटेड फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ किया था, जिसे दर्शकों से ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. फिल्म को लेकर चल रही चर्चा के बीच, 'दे दे प्यार दे 2' की स्टार कास्ट की फीस का भी खुलासा हो गया है. जानते हैं फिल्म से अजय देवगन समेत बाकी स्टार्स ने कितनी मोटी रकम वसूली है?

'दे दे प्यार दे 2' से अजय देवगन ने कितनी वसूली फीस?

एशियानेट न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 'दे दे प्यार दे 2' में अजय देवगन, अपनी आशीष की भूमिका कमबैक किया है. उन्होंने फिल्म से सबसे ज्यादा फीस वसूली है. रिपोर्ट के मुताबिक अजय देवगन ने 'दे दे प्यार दे 2' के लिए 40 करोड़ रुपये बतौर फीस वसूले हैं. इसी के साथ वे इस फिल्म से सबसे मोटी रकम वसूलने वाले एक्टर बन गए हैं.

रकुल को 'दे दे प्यार दे 2' से कितनी मिली फीस?

वहीं रिपोर्ट के मुताबिक रकुल प्रीत सिंह ने फिल्म में आयशा के रूप में वापसी की है.वे इसके प्रीक्वल में भी नजर आ चुकी हैं. वहीं रकुल प्रीत सिंह की फीस की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस ने 'दे दे प्यार दे 2' से 4.5 करोड़ फीस के तौर पर चार्ज किए हैं.

'दे दे प्यार दे 2' की बाकी स्टार कास्ट की फीस

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जावेद जाफ़री को 2-3 करोड़ रुपये के बीच फीस ममिली है जबकि आयशा के पिता की भूमिका निभाने वाले आर. माधवन ने 9 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं वहीं, आयशा की मां का किरदार निभाने वाली गौतमी कपूर को 1 करोड़ रुपये बतौर फीस मिले हैं.

'दे दे प्यार दे 2' के बारे में

यह फिल्म अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और तब्बू स्टारर 2019 की हिट फिल्म का सीक्वल है. 'दे दे प्यार दे 2' में भी अजय और रकुल ने लीड रोल प्ले किया है वहीं सीक्वल में आर. माधवन, गौतमी कपूर, जावेद जाफ़री, मीज़ान जाफ़री और इशिता दत्ता भी हैं. अंशुल शर्मा द्वारा निर्देशित और लव रंजन व तरुण जैन द्वारा लिखित यह फिल्म 14 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. 78 करोड़ रुपये के कथित बजट पर बनी पहली फिल्म 'दे दे प्यार दे ' ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 143 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की थी.