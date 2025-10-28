मनोज बाजपेयी की एक्शन-थ्रिलर सीरीज द फैमिली मैन के दो सीजन आ चुके हैं और दोनों ही सुपरहिट साबित हुए हैं. अब फैंस को इसके तीसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार है. फैंस पिछले 4 सालों से इसके तीसरे सीजन का इंतजार कर रहे हैं. अब ये इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि मेकर्स ने तीसरे सीजन की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है. इस रिलीज डेट के बारे में भी जानने के लिए फैंस लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे.

'द फैमिली मैन' सीजन 3 ओटीटी रिलीज डेट

प्राइम वीडियो ने 27अक्टूबर को पोस्ट शेयर करके बताया था कि वो आज रिलीज डेट की अनाउंसमेंट करने वाले हैं और अब ये इंतजार खत्म कर दिया है. द फैमिली मैन सीजन 3 प्राइम वीडियो पर 21 नवंबर को रिलीज होगा.

View this post on Instagram A post shared by prime video IN (@primevideoin)

'द फैमिली मैन' सीजन 3 की कहानी

द फैमिली मैन सीरीज जासूसी और एक्शन से भरी हुई रही है. ये तीसरा सीजन भी कुछ ऐसा ही होने वाला है. खास बात ये है कि सीरीज में कई नए चेहरे नजर आने वाले हैं जिसकी वजह से कहानी में कई ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं. सीरीज की कहानी को राज-डीके और सुमन ने लिखा है.

'द फैमिली मैन' की स्टारकास्ट

द फैमिली मैन 3 की स्टारकास्ट की बात करें तो पुराने चेहरों के साथ शो में कई नए चेहरे भी नजर आने वाले हैं. शो में मनोज बाजपेयी के अलावा जयदीप अहलावत, निमरत कौर, शारिब हाशमी, प्रियामणी, अशलेषा ठाकुर, वेदांत सिन्हा, श्रेया धनवंतरी और गुल पनाग अहम किरदार निभाते नजर आएंगे.

कैसा था पहला और दूसरा सीजन

द फैमिली मैन सीजन 1 की बात करें तो इसमें एक मिडिल क्लास जासूस मनोज बाजपेयी की कहानी दिखाई थी जो अपनी पत्नी और बच्चों को आतंकवाद और अपनी गुप्त नौकरी के तनाव के बीच संतुलित करने की कोशिश करता है. वहीं दूसरे सीजन की बात करें तो मनोज बाजपेयी नए, शक्तिशाली दुश्मन का सामना करते हुए नजर आए थे.

