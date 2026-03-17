15 मार्च 2026 को लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किए गए 98वें एकेडमी अवार्ड्स में साल की कुछ सबसे बेहतरीन फ़िल्मों को सेलिब्रेट किया गया, जिसमें एक्टिंग, डायरेक्शन, एनिमेशन और डॉक्यूमेंट्री फ़िल्ममेकिंग के क्षेत्रों में हासिल की गई उपलब्धियों को सम्मानित किया गया. कॉमेडियन कोनन ओ'ब्रायन लगातार दूसरे साल इवेंट को होस्ट करते नजर आए.

वहीं इस बार वन बैटल आफ्टर अनदर, सिनर्स और हैमनेट सहित कई फिल्मों ने ऑस्कर अवॉर्ड अपने नाम किया. चलिए यहां जानते हैं ऑस्कर अवॉर्ड विनिंग फिल्मों को ओटीटी पर कहां देख सकते हैं?

वन बैटल आफ्टर अनदर

ऑस्कर 2026 में 'वन बैटल आफ्टर अनदर' का दबदबा रहा. इस फिल्म ने 6 एकेडमी अवार्ड्स अपने नाम किए. इसने 'बेस्ट पिक्चर' का अवार्ड जीता, जबकि पॉल थॉमस एंडरसन को 'बेस्ट डायरेक्टर' और शॉन पेन को 'बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर' का अवार्ड मिला. इस ऑस्कर विनिंग फिल्म को एचबीओ मैक्स पर स्ट्रीम किया जा सकता है. इसके अलावा दर्शक इस फिल्म को प्राइम वीडियो एप्पल टीवी और Fandango at Home पर किराए पर लेकर या खरीदकर भी देख सकते हैं.

सिनर्स

जहां वन बैटल ऑफ अनदर ने 6 ऑस्कर अवॉर्ड्स पर कब्जा किया को वहीं 'सिनर्स' चार ऑस्कर जीतकर दूसरे नंबर पर रही है. इस फ़िल्म में अपने अभिनय के लिए माइकल बी. जॉर्डन को 'बेस्ट एक्टर' का अवॉर्ड मिला. 'बेस्ट एक्टर' के अलावा, इस फ़िल्म ने 'बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीनप्ले', 'बेस्ट ओरिजिनल स्कोर' और 'बेस्ट सिनेमैटोग्राफ़ी' के अवॉर्ड भी जीते. यह फ़िल्म अभी जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है, और प्राइम वीडियो और एप्पल टीवी पर इसे किराए पर लेने या खरीदकर देखा जा सकता है.

वेपन्स

'वेपन्स ' को इसके अभिनय के लिए क्रिटिक्स से खूब सराहना मिली, इस फिल्म के लिए एमी मैडिगन ने 'बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस' का एकेडमी अवॉर्ड अपने नाम किया. इस फ़िल्म को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया जा सकता है, जबकि दर्शक इसे प्राइम वीडियो और एप्पल टीवी पर किराए पर ले सकते हैं या खरीद भी सकते हैं.

हैमनेट

'हैमनेट' में अपने शानदार अभिनय के लिए जेसी बकले ने 'बेस्ट एक्ट्रेस' का ऑस्कर पुरस्कार जीता. ये फ़िल्म फ़िलहाल केवल Peacock पर स्ट्रीम करने के लिए अवेलेबल है. हालांकि इसे ओटीटी के प्लेटफॉम प्राइम वीडियो और एप्पल टीवी पर किराए पर भी लिया जा सकता है या खरीदकर देखा जा सकता है.

के पॉप डेमन हंटर्स

एनिमेशन के फैंस ने 'KPop Demon Hunters' की सफलता का जश्न मनाया, जिसने दो बड़े ऑस्कर जीते. इसने 'बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म' और 'गोल्डन' गाने के लिए 'बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग' का एकेडमी अवॉर्ड अपने नाम किया. यह हिट एनिमेटेड फिल्म नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है.

फ्रैंकेंस्टाइन

बेहद शानदार फ़िल्म 'फ्रेंकेंस्टाइन' को कई क्राफ्ट कैटेगिरी में पहचान मिली. इसने 'बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन', 'बेस्ट मेकअप और हेयरस्टाइलिंग' और 'बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन' के लिए ऑस्कर जीते. दर्शक इस फ़िल्म को नेटफ़्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

एफ1 द मूवी

रेसिंग ड्रामा फ़िल्म 'F1: The Movie' ने अपनी टेक्निकल एक्सीलेंस से एकेडमी को इम्प्रेस किया और 'बेस्ट साउंड' का पुरस्कार जीता. यह फ़िल्म अभी एप्पल टीवी पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है.

सेंटीमेंटल वैल्यू

अकादमी ने ' सेंटीमेंटल वैल्यू ' को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म' के पुरस्कार से सम्मानित किया, जो ग्लोबल सिनेमा पर इसके प्रभाव को दिखाता है. इस फिल्म को प्राइम वीडियो, एप्पल टीवी और Fandango at Home पर किराए पर लेकर या खरीदकर देख सकते हैं.

मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन

डॉक्यूमेंट्री कैटेगिरी में, 'मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन' ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का एकेडमी अवॉर्ड जीता. यह डॉक्यूमेंट्री एप्पल टीवी और प्राइम वीडियो, दोनों पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है.

ऑल द एम्पटी रूम्स

डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फ़िल्म 'ऑल द एम्पटी रूम्स' को ऑस्कर में भी पहचान मिली, और इसने 'बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फ़िल्म' का अवॉर्ड जीता. इस फ़िल्म को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जा सकता है.

द गर्ल हू क्राइड पर्ल्स

बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर 'द गर्ल हू क्राइड पर्ल्स' को मिला. कई अन्य अवॉर्ड-विनिंग फिल्मों के उल्ट, यह शॉर्ट फिल्म आसानी से उपलब्ध है और इसे यूट्यूब पर फ्री में देखा जा सकता है.