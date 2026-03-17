हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'वन बैटल आफ्टर अनदर' से 'सिनर्स' तक, Oscar विनिंग फिल्मों को ओटीटी पर कहां देखें, यहां जानें- स्ट्रीमिंग की पूरी लिस्ट

'वन बैटल आफ्टर अनदर' से 'सिनर्स' तक, Oscar विनिंग फिल्मों को ओटीटी पर कहां देखें, यहां जानें- स्ट्रीमिंग की पूरी लिस्ट

Oscar 2026 Winning Movies OTT Guide: ऑस्कर अवॉर्ड्स 2026 में 'वन बैटल ऑफ अनदर' से लेकर 'सिनर्स' तक कई फिल्मों ने बाजी मारी. ये फिल्में ओटीटी के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 17 Mar 2026 11:02 AM (IST)
Preferred Sources

15 मार्च 2026 को लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किए गए 98वें एकेडमी अवार्ड्स में साल की कुछ सबसे बेहतरीन फ़िल्मों को सेलिब्रेट किया गया, जिसमें एक्टिंग, डायरेक्शन, एनिमेशन और डॉक्यूमेंट्री फ़िल्ममेकिंग के क्षेत्रों में हासिल की गई उपलब्धियों को सम्मानित किया गया. कॉमेडियन कोनन ओ'ब्रायन लगातार दूसरे साल इवेंट को होस्ट करते नजर आए.

वहीं इस बार वन बैटल आफ्टर अनदर, सिनर्स और हैमनेट सहित कई फिल्मों ने ऑस्कर अवॉर्ड अपने नाम किया. चलिए यहां जानते हैं ऑस्कर अवॉर्ड विनिंग फिल्मों को ओटीटी पर कहां देख सकते हैं?

वन बैटल आफ्टर अनदर
ऑस्कर 2026 में  'वन बैटल आफ्टर अनदर' का दबदबा रहा. इस फिल्म ने 6 एकेडमी अवार्ड्स अपने नाम किए. इसने 'बेस्ट पिक्चर' का अवार्ड जीता, जबकि पॉल थॉमस एंडरसन को 'बेस्ट डायरेक्टर' और शॉन पेन को 'बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर' का अवार्ड मिला. इस ऑस्कर विनिंग फिल्म को एचबीओ मैक्स पर स्ट्रीम किया जा सकता है. इसके अलावा दर्शक इस फिल्म को प्राइम वीडियो एप्पल टीवी और Fandango at Home पर किराए पर लेकर या खरीदकर भी देख सकते हैं.

सिनर्स
जहां वन बैटल ऑफ अनदर ने 6 ऑस्कर अवॉर्ड्स पर कब्जा किया को वहीं 'सिनर्स' चार ऑस्कर जीतकर दूसरे नंबर पर रही है. इस फ़िल्म में अपने अभिनय के लिए माइकल बी. जॉर्डन को 'बेस्ट एक्टर' का अवॉर्ड मिला. 'बेस्ट एक्टर' के अलावा, इस फ़िल्म ने 'बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीनप्ले', 'बेस्ट ओरिजिनल स्कोर' और 'बेस्ट सिनेमैटोग्राफ़ी' के अवॉर्ड भी जीते. यह फ़िल्म अभी जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है, और प्राइम वीडियो और एप्पल टीवी पर इसे किराए पर लेने या खरीदकर देखा जा सकता है.

वेपन्स
'वेपन्स ' को इसके अभिनय के लिए क्रिटिक्स से खूब सराहना मिली, इस फिल्म के लिए एमी मैडिगन ने 'बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस' का एकेडमी अवॉर्ड अपने नाम किया. इस फ़िल्म को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया जा सकता है, जबकि दर्शक इसे प्राइम वीडियो और एप्पल टीवी पर किराए पर ले सकते हैं या खरीद भी सकते हैं.

हैमनेट
'हैमनेट' में अपने शानदार अभिनय के लिए जेसी बकले ने 'बेस्ट एक्ट्रेस' का ऑस्कर पुरस्कार जीता. ये फ़िल्म फ़िलहाल केवल Peacock पर स्ट्रीम करने के लिए अवेलेबल है. हालांकि इसे ओटीटी के प्लेटफॉम प्राइम वीडियो और एप्पल टीवी पर किराए पर भी लिया जा सकता है या खरीदकर देखा जा सकता है.

के पॉप डेमन हंटर्स
एनिमेशन के फैंस ने 'KPop Demon Hunters' की सफलता का जश्न मनाया, जिसने दो बड़े ऑस्कर जीते. इसने 'बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म' और 'गोल्डन' गाने के लिए 'बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग' का एकेडमी अवॉर्ड अपने नाम किया. यह हिट एनिमेटेड फिल्म नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है.

फ्रैंकेंस्टाइन
बेहद शानदार फ़िल्म 'फ्रेंकेंस्टाइन' को कई क्राफ्ट कैटेगिरी में पहचान मिली. इसने 'बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन', 'बेस्ट मेकअप और हेयरस्टाइलिंग' और 'बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन' के लिए ऑस्कर जीते. दर्शक इस फ़िल्म को नेटफ़्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

एफ1 द मूवी
रेसिंग ड्रामा फ़िल्म 'F1: The Movie' ने अपनी टेक्निकल एक्सीलेंस से एकेडमी को इम्प्रेस किया और 'बेस्ट साउंड' का पुरस्कार जीता. यह फ़िल्म अभी एप्पल टीवी  पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है.

सेंटीमेंटल वैल्यू
अकादमी ने ' सेंटीमेंटल वैल्यू ' को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म' के पुरस्कार से सम्मानित किया, जो ग्लोबल सिनेमा पर इसके प्रभाव को दिखाता है. इस फिल्म को प्राइम वीडियो, एप्पल टीवी  और Fandango at Home पर किराए पर लेकर या खरीदकर देख सकते हैं.

मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन
डॉक्यूमेंट्री कैटेगिरी में, 'मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन' ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का एकेडमी अवॉर्ड जीता. यह डॉक्यूमेंट्री एप्पल टीवी और प्राइम वीडियो, दोनों पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है.

ऑल द एम्पटी रूम्स
डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फ़िल्म 'ऑल द एम्पटी रूम्स' को ऑस्कर में भी पहचान मिली, और इसने 'बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फ़िल्म' का अवॉर्ड जीता. इस फ़िल्म को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जा सकता है.

द गर्ल हू क्राइड पर्ल्स
बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर 'द गर्ल हू क्राइड पर्ल्स' को मिला. कई अन्य अवॉर्ड-विनिंग फिल्मों के उल्ट, यह शॉर्ट फिल्म आसानी से उपलब्ध है और इसे यूट्यूब पर फ्री में देखा जा सकता है.

और पढ़ें
Published at : 17 Mar 2026 10:23 AM (IST)
Tags :
OTT Sinners KPop Demon Hunters One Battle After Another Hamnet Oscar Awards 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
'वन बैटल आफ्टर अनदर' से 'सिनर्स' तक, Oscar विनिंग फिल्मों को ओटीटी पर कहां देखें, यहां जानें- स्ट्रीमिंग की पूरी लिस्ट
'वन बैटल आफ्टर अनदर' से 'सिनर्स' तक, Oscar विनिंग फिल्मों को ओटीटी पर कहां देखें, यहां जानें- स्ट्रीमिंग की पूरी लिस्ट
ओटीटी
ओटीटी पर आते ही छाई ये 1 घंटा 52 मिनट की फिल्म, इस मूवी के आगे कोरियन ड्रामा भी हैं फेल
ओटीटी पर आते ही छाई ये 1 घंटा 52 मिनट की फिल्म, इस मूवी के आगे कोरियन ड्रामा भी हैं फेल
ओटीटी
6 Oscar जीतकर छाई ये कॉमेडी-एक्शन थ्रिलर फिल्म, इस OTT पर देखें 'वन बैटल आफ्टर अनदर'
'वन बैटल आफ्टर अनदर': 6 ऑस्कर जीतने वाली फिल्म इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हो रही है स्ट्रीम
ओटीटी
4 Oscar जीतकर इस हॉरर फिल्म ने मचा दिया तहलका, घर बैठे OTT पर देखें
4 Oscar जीतकर इस हॉरर फिल्म ने मचा दिया तहलका, घर बैठे OTT पर देखें
Advertisement

वीडियोज

Iran- Israel War: 'डांसिंग डेथ का मारा इजरायल' ! | World War | Sansani |
Iran- Israel War: 7 हजार से ज्यादा ठिकानों पर हमले- Trump | World War | Breaking | Abp News
'इजरायल सभी मुस्लिम देशों का दुश्मन'- Iran
LPG की किल्लत से जनता परेशान?
चुनाव से पहले तबादलों के पीछे का 'असली सच' क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'धुएं का गुबार, ऊंची लपटें', काबुल में पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक का भयानक वीडियो वायरल
'धुएं का गुबार, ऊंची लपटें', काबुल में पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक का भयानक वीडियो वायरल
राजस्थान
हनुमानगढ़ में भीषण सड़क हादसा, बस-ट्रक टक्कर में 5 की मौत, 20 से ज्यादा घायल
हनुमानगढ़ में भीषण सड़क हादसा, बस-ट्रक टक्कर में 5 की मौत, 20 से ज्यादा घायल
विश्व
काबुल धुआं-धुआं, PAK आर्मी की एयरस्ट्राइक पर भड़के पाकिस्तानी मंजूर पश्तीन, बोले- 'शर्म करनी चाहिए'
काबुल धुआं-धुआं, PAK आर्मी की एयरस्ट्राइक पर भड़के पाकिस्तानी मंजूर पश्तीन, बोले- 'शर्म करनी चाहिए'
स्पोर्ट्स
IPL में सबसे ज्यादा रन आउट होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में भारतीय दिग्गज शामिल, देखें टॉप 5
IPL में सबसे ज्यादा रन आउट होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में भारतीय दिग्गज शामिल, देखें टॉप 5
बॉलीवुड
'कौन सभ्य परिवार साथ बैठकर ये देख सकता है..'नोरा फतेही और संजय दत्त के गाने 'सरके चुनर तेरी सरके' पर लगा अश्लीलता का आरोप, भड़के लोग
नोरा फतेही और संजय दत्त के सॉन्ग 'सरके चुनर तेरी सरके' पर लगा अश्लीलता का आरोप, भड़के लोग
चुनाव 2026
Rajya Sabha Election Result: राज्यसभा चुनाव में विपक्ष को तगड़ा झटका! बिहार में NDA ने जीतीं सभी 5 सीटें, ओडिशा में क्रॉस वोटिंग से हो गया बड़ा खेल
राज्यसभा चुनाव में विपक्ष को तगड़ा झटका! बिहार में NDA ने जीतीं सभी 5 सीटें, ओडिशा में क्रॉस वोटिंग से हो गया बड़ा खेल
यूटिलिटी
गर्मी शुरू होते ही परेशान करने लगे हैं मच्छर, बिना स्प्रे या कॉइल करें इनका काम तमाम
गर्मी शुरू होते ही परेशान करने लगे हैं मच्छर, बिना स्प्रे या कॉइल करें इनका काम तमाम
एग्रीकल्चर
अब घर पर उगाइए पिस्ता का पौधा, सही तरीका अपनाकर पा सकते हैं अपना छोटा-सा गार्डन
अब घर पर उगाइए पिस्ता का पौधा, सही तरीका अपनाकर पा सकते हैं अपना छोटा-सा गार्डन
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget